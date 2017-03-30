Росэнергобанк из первой сотни банков ограничил выдачу вкладов
Вкладчики московского Росэнергобанка жалуются, что им предлагают записываться на выдачу вкладов через 5-7 дней, однако по истечении этого срока обязательства не выполняются
Росэнергобанк приостановил выдачу со вкладов физических лиц. Об этом сообщили клиенты банка, у которых возникли проблемы с получением денег.
На портале «Банки.ру» вкладчики Росэнергобанка жалуются, что им предлагают записываться на выдачу вкладов через 5-7 дней, однако по истечении этого срока обязательства не выполняются. «Сегодня с утра позвонили, сказали, что денег нет и, когда будут, неизвестно», - рассказал один из клиентов.
Также сообщается, что Росэнергобанк ввел ограничение на проведение платежей юридических лиц.
В call-центре банка агентству RNS сообщили, что организация ввела предварительную запись на выдачу наличных средств и приостановила проведение безналичных платежей. Если клиент хочет снять сумму более 500 тысяч рублей, ему нужно заказать выдачу наличных за пять дней, не ранее 7 апреля.
В Росэнергобанке объяснили ограничения тем, что кредитному учреждению необходимо «знать остаток денежных средств в кассе».
Напомним, что 27 марта СМИ сообщили, что Росэнергобанк по решению ЦБ отключен от системы расчетов «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП). При этом в самом банке эту информацию не подтвердили
Московский Росэнергобанк занимает 88-е место в рейтинге российских банков по объему активов.