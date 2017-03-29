«Вам всем труба!»
Расширяя охранную зону своих «золотоносных» нефте и газопроводов, «Транснефть» и «Лукойл» превращают жителей Перми в бомжей
Здесь будет «охранный» пустырь!
Акция протеста жителей домов, попавших под снос, прошедшая 21 марта этого года, была не единственной. Этот пикет провели жители пермских микрорайонов Архиерейка, Запруд, Кислотные дачи и Голованово, деревни Адищево, а также дачники из садового товарищества Ерепеты, которые находятся на территории областного центра.
Но первые повестки в суд от компаний «Транснефть» и «Лукойл» владельцам ряда домов начали приходить еще три года назад. Истцы требовали от собственников жилья снести за свой счет все постройки, поскольку те находятся в охранной зоне трубопроводов, а суды, щелкая гражданские дела как орешки, раз за разом вынесли решения в пользу истцов.
Еще хуже была неопределенность, в которой находились люди – кому-то повестки приходили, кому-то нет. Владельцы домов предположили, что «точечное», а не поголовное привлечение к судам – это всего лишь начало, пробный шаг от нефтяников. Тем более, по подсчетам уполномоченной по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной, всего в охранную зону трубопроводов, о которой вдруг озаботились владельцы, на 2015 год (начало первых атак нефтяников) попадало свыше 400 жилых домов и более 3 тыс. земельных участков.
Жители домов, оказавшихся вблизи охранной зоны, обращались в краевую администрацию, прокуратуру, Ростехнадзор и другие государственные органы. Пытались поговорить с представителями истцов – но у тех свои юридические «козыри» на руках.
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин настаивает на том, что снос всех незаконных построек – это вопрос безопасности. «Вы когда-нибудь видели человека, который сгорел от взрыва нефти? Я видел. В охранной зоне дядя с семьей развел костер и сгорел заживо. Вы хотите, чтобы дети этих людей тоже сгорели? – заявил Игорь Демин. – Охранные зоны – это годами, на крови людей выработанные нормы. Жить рядом с нефтепроводом опасно для жизни. Мы будем настаивать на сносе всех строений, чем защитим этих людей. Там, где судебные решения вступили в силу, – они вступили в силу. В остальных случаях можно что-либо обсуждать».
Собственники же домов считают, что обсуждать нужно хотя бы тот факт, что на момент покупки земельных участков в кадастровых документах не было никаких сведений о том, что по ним проходят нефте- и газопроводы. «Я лично пострадал в этой ситуации, – разводит руками один из собственников «спорного» жилья Виталий Стариков. – Когда в 2013-ом году покупал землю, проверял все документы, и в кадастровом паспорте земельного участка не было никаких ограничений и охранных зон. Построил дом – и спустя три года мне приходит иск в суд от компании «Транснефть» с требованием снести его, поскольку я нарушил охранные зоны нефтепровода. Первым делом отправил запрос в кадастр, заказал новый кадастровый паспорт земельного участка. Еще решил на всякий случай запросить информацию, зарегистрирован ли магистральный нефтепровод Каменный Лог – Пермь как объект. В феврале 2016 года я получил ответы на свои запросы. Оказалось, что в кадастровом паспорте земельного участка нет ограничений и охранных зон. А нефтепровод Каменный Лог – Пермь не зарегистрирован. Ситуация вообще выходит за рамки здравого смысла!».
Земельные участки, которые, как впоследствии оказалось, входят в охранную зону трубопроводов, люди приобретали за собственные деньги у частных предприятий. Эти компании, в свою очередь, приобрели землю у муниципалитета. Каким образом в кадастровых документах не оказалось сведений о том, что по этой земле проходят магистральные трубопроводы, в связи с чем возникают ограничения на строительство – вопрос, требующий расследования. Прояснить ситуацию могли бы главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин и руководитель регионального Росреестра Елена Цой на так называемом «круглом столе» в ОНФ, где «гордиев узел» совместными усилиями пытались развязать чиновники, нефтяники и местные жители – однако, первые лишь разводили руками, ссылаясь не неправомерные действия их бывших коллег, дававших разрешения на строительство домов, вторые остались при своем, а третьи ушли ни с чем – на очередные пикеты.
Но даже здесь, когда все юридические права у истцов, как неоднократно говорила уполномоченная по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина, ситуацию можно было перевести в обсуждаемую на равных, если руководствоваться не только законодательными нормами, но и человеческими:
«Да, Федеральный закон гласит, что снос всех строений в охранной зоне трубопровода обязан произвести их владелец, причем никаких компенсаций ему не полагается. То есть подразумевается, что собственник здания построил его на свой страх и риск, зная, что это незаконно. Однако были прецеденты, когда на участок с уже построенным домом накладывалась охранная зона.
Еще есть такие ситуации, когда кто-то в силу разных обстоятельств не знал о наличии охранной зоны, или их не предупредил продавец, либо данные сведения отсутствовали в реестре. Я считаю, что тем людям, чьей вины по факту нет, кто не знал об охранной зоне, должна быть предусмотрена адекватная система компенсационных выплат. А относительно продавцов, которые провели незаконные сделки, должно быть судебное реагирование. Аналогичные иски могут быть и к органам местного самоуправления, если есть информация о том, что ограничения по использованию земельного участка были им известны. Жаль только федеральное законодательство такие вопросы не регулирует». И пока по нему вместо жилых домов планируются пустыри, заросшие травой и бурьяном.
Разговоры разговорами – а дом сноси.
Однако, на данный момент местные представители нефтяных гигантов «Транснефть-Прикамье», «Газпром трансгаз Чайковский» и «Лукойл-Пермь» не просто ставят жестко вопрос о сносе домов – но и сделать это их владельцы обязаны за свой счет, естественно, даже без малейшего намека на компенсацию.
Есть и еще один «камень преткновения» - жители считают, разрешения на строительство, выданные им местными чиновниками, и по сей день имеют юридическую силу, а нефтяники уверяют, что подобные разрешения необходимо было получать у компаний, которые эксплуатируют трубопроводы. А, к примеру, пригородная деревня Адишево целиком это правило нарушило – поскольку труба идет прямо через населенный пункт и обратись жители в нефтяные компании за разрешениями, им никто бы их не выдал.
Не помог жителям разрулить ситуацию и заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин, тоже сославшийся на должностных лиц, работавших в местных органах самоуправления «сто лет назад». «Надо разбираться в их ответственности» - подытожил он, видимо, призывая к «люстрации» бывших чиновников, многих из которых в силу давности лет, может, уже и в живых нет.
В общем, есть на кого переложить административные ошибки – только вот спросить за них не с кого. Ход проверенный – чиновник сегодняшний с удовольствием использует его, перекидывая «стрелы» на чиновника вчерашнего. Цель одна – снять ответственность лично с себя, ибо, как бы чиновник сегодняшний (по доброте душевной или реально болеющий за людей) не хотел помочь жителям «приговоренных» домов, он, ну, просто не знает, как это сделать. А проявить волю и характер чиновника регионального значения для блага людей – это значит противопоставить себя не только формальному закону, который на стороне нефтяных компаний, но и самим нефтяным компаниям, за которыми олигархи, их миллиарды, и к ним льнущие чиновники рангом, не сопоставимым с региональным.
Правда, не всегда и бывших чиновников сделаешь «рыжими» - некоторые из них, даже уйдя из политики, могли сохранить свое влияние на сегодняшнюю власть. Видимо, поняв, что слегка переборщил насчет «бывших коллег», господин Мокрушин попытался переложить всю ответственность на частные структуры: «Согласно документам, в Перми часть домов в районе нефтепровода появились благодаря деятельности компании «Уралагро». Приказом Управления земельных отношений Перми №666-з от 05.04.2007 г. 71,8 га земли в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города были изъяты из «постоянного (бессрочного) пользования» у сельскохозяйственного производственного кооператива «Мотовилихинский» и проданы ЗАО «Уралагро». По некоторым данным, компания разбила землю на участки и стала передавать частным лицам, не упоминая об ограничении. Получить какой-либо комментарий нам так и не удалось. С прежнего адреса расположенного в поселке Архиерейка организация съехала. Куда неизвестно». Однако, какой спрос с частников, купивших землю? Они имели полное право делать с ней, что угодно – а вот главная фраза в словах Мокрушина именно эта? «…Приказом Управления земельных отношений Перми…». В такой структуре работают отнюдь не частники – там работают ЧИНОВНИКИ!!!
Именно с них представители нефтяных компаний и предлагают людям спросить за свои потерянные дома, вместо того, чтобы сидеть и ждать милости от владельцев трубы.
Ольга Вековшинина, юрисконсульт Пермского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Прикамье": «Вся застройка, из-за которой сейчас поднялся в Перми скандал, это были после 2010 года все участки. Уже замененная труба. О том, что они говорят, что якобы все это незаконно там, это все не правда. Согласно документам, строительство нефтяной магистрали "Каменный Лог - Пермь" согласовано по всем правилам. Её возвели в 1961 году. Спустя почти 40 лет, в 2000 году, у деревни Адищево нефтепровод реконструировали. В 2006 году был капитально отремонтирован участок нефтепровода на 37-51 километрах, проходящий по городу Перми. Доводы, подтвержденные нормативными актами, весьма весомые. Эксперты советуют: жителям необходимо требовать компенсацию от тех, кто выдавал разрешение на строительство, и следовать примеру других регионов. Там, собственники уже начали подавать соответствующие иски».
Но иск к исполнительной власти, даже при теоретической перспективе на успех – дело даже не месяцев, это многолетняя тягомотина. А где в это время жить тем, у кого сносимое жилье не только единственное – но еще и построенное, к примеру, в кредит, который еще платить и платить? Или банки на радостях дадут второй? Хотя, может, и дадут – только от кабалы в «квадрате» простому человеку уже точно не подняться, не то, что второй дом построить. За примером далеко не ходить.
Виталий Стариков, житель микрорайона Запруд: «Дом, который мы построили, является единственным нашим жильем. Мы взяли кредиты, для того чтобы построить этот дом. По сути, если я снесу свой дом, как этого требует компания Транснефть, то мне негде будет жить и моей семье».
За детьми присмотрим...
И таких историй – валом. Есть просто душещипательные – как в случае с многодетной семьей Ознобишиных. В прошлом году районный суд признал их дом самовольной постройкой, которую надо снести. Судебные приставы уже выписали штраф за то, что Ознобишины это решение суда не исполнили. Супруги, может, и сделали бы это, да жить им с пятью приемным детьми больше негде. Этот дом – все, что у них есть. Строили его сами, вкладывали последнее.
Земельный участок, на котором стоит дом главы семьи Владимира Ознобишина, и еще два соседних достались ему по наследству. На одном участке он построил свой дом, второй отдал старшему сыну, а третий участок продали. На каждый кусок земли есть соответствующий документ из Росреестра. В градостроительных планах двух участков нанесли охранную зону трубопровода, это 25 метров в обе стороны от трубы. Делать что-либо в этой зоне нельзя. Ознобишины начали возводить новое жилище рядом. В опасные двадцать пять метров попал лишь забор, который недавно их заставили снести. Для начала.
«Нефтяники и раньше здесь ходили, – говорит Владимир. – Они нас прекрасно знают, а мы их. Здороваемся. Видели ведь, что мы строим дом. Их вертолеты здесь постоянно летают! Но ничего не сказали. Мы построили просторный двухэтажный дом, рядом – баня. Сын обосновался по соседству. Взяли в семью приемных детей, хотели дом расширять – а теперь что?».
В начале прошлого года Ознобишины получили два похожих иска – по двум своим участкам. Тогда же они узнали, что при строительстве дома должны были отступать от трубы не 25 метров, а 75. Такое минимальное расстояние строений от оси нефтепровода требуют СНиПы 1985 года, если речь идет о трубе диаметром меньше трехсот миллиметров. И если строения попали в зону «минимально допустимых расстояний» – извольте все снести.
Представители местной администрации пытались встать на сторону жителей, объясняя, что СНиПы тридцатилетней давности не действуют на трубы, проложенные больше тридцати лет назад: «СНиП 2.05.06-85 действуют только на проектирование новых и реконструируемых трубопроводов», – говорил представитель администрации. Кроме того, по мнению районных чиновников, данный СНиП не допускает прокладку нефтепровода по центру населенного пункта, поэтому нефтепровод необходимо вынести за границы населенного пункта, а не населенный пункт за пределы нефтепровода.
О злосчастной зоне «минимально допустимых расстояний» на самом деле идет речь в СНиПах за 85-й год. Трубу используют больше полувека, то есть она появилась до введения ограничения. Но до последнего времени никто об этих нормах не вспоминал. А теперь как шлея под хвост нефтяникам попала – мы правы, вы сносите.
Категоричны они и по Ознобишиным - жилой дом появился позже нефтепровода, а значит снести надо и его. «В связи с этим при возведении построек ответчиком должны были неукоснительно соблюдаться требования строительных норм и правил о соблюдении зон минимально допустимых расстояний» – это цитата из судебного решения по делу. При этом жителям ни на этапе оформления земли, ни во время строительства дома никто об этих нормах не сказал. Сами они и не подозревали, что им следует прочитать строительный документ 1985 года.
Люди теперь задаются вопросом: куда смотрели все государственные органы, которые выдавали им разрешительные документы и документы о собственности? Почему никто не предупредил об ограничениях? Более того, даже сейчас на Публичной кадастровой карте нет упоминания ни о какой 75-метровой зоне «минимально допустимых расстояний», в том числе, и на участках Ознобишиных. Только об охранной зоне в 25 метров.
Но самое страшное супруги Людмила и Владимир Ознобишины услышали, когда на суде, где иск по требованию сноса их дома был удовлетворен, они спросили «Как нам быть с маленькими детьми, которые останутся без крыши над головой?». «А вы не волнуйтесь, детей у вас опека сразу заберет» - каково услышать такое?
Чтобы уже сейчас не отобрали детей, супруги продолжают оспаривать вердикты в более высоких инстанциях. Кроме того, они просили суд отложить исполнение решения, но там оснований для этого не нашли. Ходили в местную администрацию за временным углом, но чиновники развели руками - маневренного жилья нет. Возможно, в будущем улыбнется шанс получить землю как многодетной семье – но строить на ней дом небогатой многодетной семье придется самой. Но строить новый дом на этой земле денег у небогатой семьи нет.
Сносить дом самостоятельно Ознобишины пока не собираются. Идти им некуда, да и разрушить то, что сами строили, – рука не поднимается. Они понимают, что рано или поздно решение суда могут исполнить приставы. Людмила и Владимир так и живут каждый день в ожидании того, что к их дому подгонят бульдозеры и сравняют его с землей. Но до тех пор, пока этого не произошло, они продолжают жить в своем доме, отправлять и встречать детей из школы, готовить им обеды и ужины и надеяться на чудо и здравый смысл.
Вас много – а труба важней?
Ознобишины не одни в своей беде. В округе – еще полтора десятка построек, которые попали в эти «опасные» 75 метров трубы «Транснефти», а всего, как подсчитали в общественной организации «Пермская гражданская палата» сегодня под угрозой сноса в крае уже около тысячи частных домов. При этом в суд нефтяники подали только на два десятка семей. Как говорят жители, проверяют почву, да и опасаются предъявить претензии ко всем сразу.
Но жители, которые один за другим проигрывают суды, просто в шоке. Вопросов масса – ответов ноль. Во-первых, у большинства есть документы на земельные участки из Росреестра, и в бумагах ничего нет об ограничениях и обременениях. Во-вторых, в градостроительных документах можно найти упоминание лишь об охранной зоне трубопровода. Она в три раза меньше зоны «минимально допустимых расстояний», и на нее люди не покушаются. В-третьих, власти и нефтяники игнорируют вопрос, почему людям вообще дали эту землю и разрешили построить на ней дома.
Но неужели сейчас ничего не решить миром? Руководитель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев считает, что до бульдозеров, равняющих дома с землей, можно и не доводить: «Во-первых, можно изменить давление в трубе. Тогда зона уменьшится. Во-вторых, трубопровод можно перенести за черту населенных пунктов. Третий вариант – чтобы нефтяники компенсировали затраты на переезд добросовестным приобретателям».
А проблема сноса домов расползается по Прикамью как спрут. «С этой бедой столкнулись уже в семи муниципалитетах Прикамья, – говорит депутат Законодательного собрания региона Лилия Ширяева – Самая сложная ситуация в Перми. В некоторых частях города в одной траншее проходит сразу две трубы. Одна принадлежит «Лукойлу-Пермь» (по ней идет газ), вторая – «Транснефти-Прикамье». При этом «Лукойл» готов выходить из ситуации: изменять технические характеристики своей трубы. «Транснефть» же на контакт не идет».
В ходе обоюдных претензий как-то забылся и еще один момент – как вообще трубы оказались на территориях, предназначенных под частную застройку, пусть даже где-то тогда еще и не застроенных – на что сейчас упирают нефтяники? А потом люди свои участки приватизировали, и тогда это не вызвало сопротивления нефтяников, уже в то время считавших себя хозяевами земли, не было претензий и у местных чиновников. Сейчас последние, как правило, говорят, что тогда попросту не знали о трубопроводах, а нефтяники предупреждать их вроде как были и не обязаны. Угадайте – когда никто не виноват, кто оказывается крайним? Правильно – обычные люди, отфутболенные властью и оказавшиеся один на один с бизнес-структурами «стратегического значения».
Выдержка из коллективного письма жителей микрорайона Запруд города Перми губернатору Пермского края Виктору Басаргину с требованием защитить от сноса их жильё, оказавшееся в охранной зоне газонефтепровода компаний «ЛУКОЙЛ» и «ТРАНС-НЕФТЬ»: «Мы вложили все свои сбережения, сбережения, накопленные поколениями, кредитовались для покупки этих земельных участков. Таким образом, мы, добросовестные приобретатели, желающие зарегистрировать наши строения в соответствии с законом, присвоить объектам адреса, получить регистрацию по месту жительства, уплачивать налоги на строения, оказались бомжами. Власти Перми и Пермского края, прямо или косвенно причастные к создавшейся ситуации, никак не реагируют на наши обращения. Суды, прокуратура, судебные приставы – все защищают сильных, тех, у кого нефть, газ, деньги, власть. Люди дошли до отчаяния. Участки приобретались в нулевые годы, в это же время люди начали строить дома, многие продали для этого свои городские квартиры. В 2010 году Агентство по управлению имуществом Пермского края своим приказом наложило обременения на участки, а в 2013 году Пермская городская Дума своим решением (№ 40 от 26.02.2013) исключила из перечня разрешенных видов использования этой территории подсобное хозяйство. Таким образом, более 100 семей утратили право на строительство жилых домов на своих участках, попавших в охранную зону газонефтепровода «Каменный Лог-Пермь». В настоящий момент уже вступили в силу несколько первых судебных решений по искам нефтяников, которыми предписан снос нескольких ограждений земельных участков и заложенных на них фундаментов, а также наложен запрет на любое будущее строительство. В Запруде зреет социальный взрыв».
«Взрыв» зреет не только в Запруде – по всему «периметру» приговоренного нефтяниками и судами жилья. Отчаявшись доказать свое право на частную собственность, люди могут пойти на отчаянные поступки, чтобы защитить свои дома и семьи – и если миром бизнес при равнодушии власти не уговорит собственников уйти с земли и вместе с приставами пришлет экскаваторы и гусеничные тракторы, миром это точно не кончится. У русских богатый опыт «грудью на танки»… Только там были немцы – а здесь вроде бы как свои. Свои ли? Или простые люди – чужие в своей стране?