«Платон» доехал до протеста
Акцию так же поддержали водители малотоннажных грузовиков, таксисты и маршрутчики
С 27 марта началась объявленная ранее акция протеста против системы «Платон». Фуры встали вдоль дорог Московской, Оренбургской, Амурской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана, Приморья. Объединение перевозчиков России (ОПР) сообщает, что протестом охвачены практически все регионы страны, количество участников пока достигает 10 тысяч.
Как сообщают из регионов, в Петербурге на Московском шоссе стоят около 50-70 машин, в Оренбурге в акции участвуют около 20 большегрузов и столько же легковых автомобилей, в Благовещенске более 20 водителей выстроили фуры вдоль Новотроицкого шоссе. В Астрахани дальнобойщики стоят вдоль одной из главных магистралей города, а под Казанью на Мамадышском тракте насчитывается около 200 фур. Правда, в Липецкой области на том участке дороги, где была запланирована забастовка, неожиданно начался ремонт.
Среди требований дальнобойщиков – отставка правительства, и прежде всего главы Минтранса Максима Соколова. Один из координаторов забастовки Сергей Владимиров подчеркивает, что с министром водители общаться уже не будут ни при каких условиях, а решение Дмитрия Медведева о послаблении роста тарифов в «Платоне» ничего в позиции бастующих не изменит. Система должна быть или отменена, или реорганизована и передана государству. Напомним, изначально Минтранс планировал повысить тариф с 1,53 рубля за километр до 3,06, однако протестные настроения дальнобойщиков заставили премьера изменить решение. Стоимость километра в апреле повысится только на четверть и составит 1,91 рубля, но это не снимает главной проблемы: сбор с грузовиков на проезд по государственным дорогам отдан на откуп компании ООО «РТИТС», одним из учредителей которой является сын Аркадия Ротенберга, входящего в круг друзей президента.
Акция дальнобойщиков выдвигает и другие экономические требования. Например, забастовщики требуют пересмотреть транспортный налог, режим труда и отдыха, навести порядок на постах весового контроля и обосновать расчеты по акцизам на топливо. На случай, если власть не прислушается к бастующим, помимо экономических требований есть и политические. Дальнобойщики поставят вопрос об отставке правительства Дмитрия Медведева и выразят недоверие президенту Владимиру Путину.
Пока власть реагирует на забастовку по-своему, пытаясь «обезглавить» протест. Уже утром 27 марта один из лидеров ОПР Андрей Бажутин оказался под судом и был приговорен к 14 суткам ареста из-за управления транспортным средством без водительского удостоверения, причем сам он только в суде узнал, что лишен прав заочно. Сергей Владимиров считает, что такими методами с забастовкой точно не справиться, так как у них нет четкого руководства, и Бажутин скорее неформальный лидер. В других регионах координаторов движения также задерживали, но затем отпускали, и в целом акция проходила мирно. Она охватила практически все регионы – в 60 из них ее организовало ОПР, еще в примерно 20 – сочувствующие. Владимиров сообщает, что несколько владельцев небольших транспортных предприятий, отправив сотрудников в отпуск, присоединились к стачке. Ее поддержали и мелкие производители потребительских товаров.
В понедельник свою солидарность с дальнобойщиками выразили и таксисты. Как рассказал «Независимой газете» дальнобойщик Алексей Ратьков, в этот день ряд таксомоторных компаний Санкт-Петербурга, в частности, «Стоп нелегал» и «Дорога жизни», прекратили перевозку пассажиров и встали на обочины рядом с большегрузами – правда, пока неясно, на какой срок. Ратьков также подтвердил, что региональных координаторов акции стараются нейтрализовать. Так, с утра их телефоны, указанные на сайте, оказались заблокированными, но они воспользовались резервными, а также почтой и рациями.
Координатор сайта ОПР Михаил Курбатов сообщает, что к дальнобойщикам присоединились таксисты Челябинска и Тюмени, водители малотоннажных автомобилей и маршрутчики Волгограда. Информации нет только по Якутску и Биробиджану.
К чему может привести действие системы «Платон», говорит опыт других стран, который изучают дальнобойщики. Так, Владимиров недавно побывал в Германии, где работает подобная система «Toll Collect». За три года в стране были вытеснены практически все мелкие и средние участники рынка, 90% которого заняли три крупные компании.