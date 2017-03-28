Нужна ли нам одна «Победа» - что за ценой не постоит?
Подобно банкирам-кредиторам, авиакомпания «Победа» работает исключительно по своим беспредельным правилам, в которых качество услуги и удобства для пассажиров прописаны исключительно «мелким шрифтом»
Не самая большая авиакомпания, «Победа», однако, в центре скандалов едва ли не чаще всех своих больших коллег, вместе взятых. И те – не без греха, но хоть какие-то попытки побороться за имидж время от времени возникают. «Победе», как тому лихачу-маршрутчику, все правила по «барабану» - здесь свои цены и наценки, свой собственный «сервис» и свое собственное отношение к главному источнику прибыли – пассажиру.
Такое ощущение, что аэрофлотовская «дочка», с молчаливой отмашки «большого папы» ведет себя, как яркий представитель «золотой молодежи», которой закон не писан – а перевозя пассажиров, словно делает тем одолжение, а не занимается бизнесом, в котором, как известно, прав как раз-таки клиент.
Ну, просто «поБЕДА» какая-то
Наверное, нет людей, которые хоть раз не посмотрели наш отечественный мультик про приключения капитана Врунгеля, где, как сейчас говорят, широко распиаренная яхта «Победа», с легкой косорукости экипажа превратилась в «Беду» и всю дорогу находила неприятностей на свою… посудину.
А одноименной авиакомпанией точно так же – но ровно наоборот. В мультфильме беды находили экипаж транспортного средства, а в жизни благодаря авиакомпании и ее «четко инструктированным» сотрудникам беды сыплются исключительно на головы бедных пассажиров.
Самый последний скандал произошел с новоуренгойским волейболистом Александром Кимеровым, севшим в самолет рейса «Самара-Москва» авиакомпании «Победа». Ситуация была абсолютно бытовая – человек за два метра ростом, место согласно билету досталось неудобное – длиннющие ноги просто некуда было деть. Александр поменялся местами с другой пассажиркой, по обоюдному желанию и, казалось, сие должно было остаться без внимания персонала борта. Ничего подобного…
Есть правило лоукостера, по которому за выбор места надо доплачивать. Однако, когда бортпроводнице не удалось пересадить Александра на его место по билету, она нашла другой выход – пожаловалась экипажу на то, что длинные ноги «нарушителя», севшего в начале, мешают ей ходить и выполнять свои функции.
Дальше появилась полиция, уже науськанная на авиадебоширов, которых на самом деле развелось немало, и в уже отработанном порядке, пусть и не без криков, «физики» и скандирования других пассажиров в поддержку Александра, препроводила того «вон».
Абсолютнейше рядовая ситуация превратилась в целую «кучу-малу», борт ушел в небо с опозданием, а пассажир Кимеров в небо не ушел вовсе. Что интересно, волейболисту советовали подать на авиакомпанию в суд – но нормальный, и как оказалось, совсем не обидчивый парень Александр просто попросил обидчиков принести ему извинения.
Извинения были принесены оригинальным, в духе компании, методом – иском в суд на… самого не улетевшего пассажира! Пресс-секретарь «Победы» Елена Селиванова, пояснила, что авиакомпания будет обращаться в суд, потому что из-за его поведения у перевозчика произошла получасовая задержка, и это немаленькие расходы». Так же госпожа Селиванова назвала хамством и угрозами со стороны Кимерова всего лишь его попытки договориться сначала с бортпроводниками, а затем с правохранителями, чтобы осуществить то, ради чего он и поднялся на борт – то бишь, улететь. Не улетел. У «Победы» такие правила – если она не хочет, чтобы тот или иной пассажир (ерунда, что за билет деньги плачены) улетел, он и не улетит. Не улетел и Александр.
Кстати, правила авиакомпании под названием «шаг в сторону – расстрел» уже напоминают некую паранойю. Александр Кимеров далеко не первый и не последний пассажир «Победы», столкнувшийся с «ответкой» персонала при произвольной пересадке на другие места – просто он чисто по-человечески возмутился ситуацией, поэтому сор вышел из избы.
Да, в правилах это прописано… где-то. Но кто обращает на такие «мелочи» внимание, когда в аэропорту толчея, скоро вылет, еще не все формальности прошли – а у тебя пара, сумка и ребенок? У мамы билет на 27 ряд, у маленькой дочки – на 2-й? Ерунда – поменяемся на месте. Люди что – не люди что ли?
Люди-то как раз люди – но едва дочка подсела к маме благодаря другому отзывчивому пассажиру, как бортпроводница с криком «всем сидеть на своих местах», отводит ребенка обратно на ее место. Это вам не какой-то там полупустой зал кинотеатра, где садись, куда хочешь (хотя и в таких авиа-залах пустые места встречаются). Представляете – крошка, возможно, впервые в воздухе, несколько часов сидит одна, без мамы? Вы что не человеки – на такой вопрос бортпроводницы «Победы» отвечают бодро: «Нет, мы компания».
Правила бесправия
Вот интересно – «Победа» хитрит с правилами перевозки бесплатного багажа до 10 кг, давая очень примерное описание «бесплатных» женских сумочек и портфелей, что позволяет сотрудникам компании легко превращать «на глазок» не подошедшую под бесплатный формат ручную кладь в платный багаж – Ространснадзор в кои веки подает в Арбитражный суд и тот обязывает компанию сумки любой формы провозить бесплатно, выявив нарушения со стороны «Победы» Воздушного кодекса России и приказа Минтранса «Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». И тут же «Победа» заявляет о своем намерении жаловаться в Верховный суд.
То есть, то, что Федеральные авиационные правила дают пассажиру право на бесплатный провоз в салоне дамской сумочки или портфеля, папки для бумаг, зонтика, букета цветов, наконец, детского питания для ребенка во время полета, фотоаппарата, видеокамеры, портативного компьютера и ряда других предметов, «Победе» не только непонятно – «Победе» это не нраву. Рубить «бабки» буквально на всем – это «фишка» компании.
Единственно, жаль, что курирующие отрасль и надзирающие за отраслью ведомства начинают шевелиться не по любому нарушению – а лишь когда нарушают права людей, так сказать, значимых, с положением в обществе. К примеру, разбирательство относительно платно-бесплатных сумочек началось после того, как ни много, ни мало зампредседателя комитета по образованию Госдумы Алену Аршинову в «Победе» обязали доплатить 2 тысячи рублей за провоз в салоне самолета «дамской сумочки в виде рюкзака», про которые, как потом объяснились в авиакомпании, в авиационных правилах ничего не сказано.
Интересно, а если у пассажира-ребенка рюкзачок сделан в форме машинки или игрушечного мишки – что тогда в авиакомпании скажут? Автомобили и зверей по тройному тарифу?
Удивитесь или нет, но, похоже, там так и сделают. А если кто покрутит у виска – скажут, у нас правила да еще этих сотрудников наградят. Как в случае с бедолагой Кимеровым, после высадки которого из самолета членам экипажа была объявлена благодарность за «строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров». И одновременно подадут в суд на тех, кто крутил пальцем у виска – скажут, что пока смотрели как крутит, вылет борта был задержан и, компания понесла значительные убытки. Да еще заявит, что плевать мы хотели на правила и в скором времени у нас в планах (чтобы вообще исключить все спорные ситуации) сделать платным провоз любых предметов в салоне самолета…
Интересно, сколько сдерут за расческу, которую вы вытащили из кармана, чтобы привести волосы в порядок? Смеетесь? Напрасно – в «Победе» все по-взрослому. Вест мир будет смеяться, весь мир будет возмущаться и клясть эту «беду» на чем свет стоит, но если там решать заработать на расческе или на количестве пуговиц на крутке или пиджаке пассажира, или наличию на переносице пассажира очков, соответствующие дополнительные опции появится мигом. И, как говорится, привет Ространснадзору!
Мы за себя всегда горой
Кстати, на судебные иски «Победа» ох как горазда. Такое ощущение, что штат юристов там в постоянном режиме боевой готовности – чуть где какой «ситуэйшен» из разряда «внештатных», сразу готовится иск.
«Новая газета» едва выпустила «стрелу» в сторону «Победы» в виде некоего фельетона из жизни авиакомпании, как исковое заявление по всей форме уже поступило на рассмотрение суда. «Квест "Победа". Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению» настолько не понравился «авиатарам», что те потребовали с редакции и автора 2 миллиона рублей за обиду. Под обидой истцы указали целую кучу всяческих замечаний, из которых итоговым стало то, что «Заметка направлена на формирование отрицательного общественного мнения потенциальных пассажиров авиакомпании «Победа».
Неужели «авиаторы» настолько слепы, что сами по себе не видят этого отрицательного общественного мнения, которое сами же и сформировали? А ведь в той заметке ничего того, о чем бы весь мир уже не знал, разве что жанр квеста оригинален в сравнении с обычным журналистским материалом.
А так ведь и до квеста десятки раз в различных СМИ обсуждались и новые «победные» сборы, так и на борту, и те же «примерные» наценки на дамские сумочки.
К примеру, билет может подорожать в режиме одной очереди – кто-то взял за 10 тысяч, кто-то человек через пять, уже за четырнадцать. К примеру, очереди в окна регистрации и явное несоответствие одних окон другим – на десяток окошек регистрации лишь в одном регистрируют негабаритный ручной багаж, длину и ширину которого, а значит оплачивать или нет, сотрудники определяют на глаз, долго и в подавляющем большинстве «спорных» случаев отправляют пассажиров доплачивать от полутора до трех тысяч за вещи, часть из которых сама по себе стоит дешевле провоза. И весь этот ад - на несколько рейсов.
А ведь после еще будет тягостное ожидание в зоне досмотра, а потом еще восхождение на «олимп» - несколько пролетов самолетного трапа, где все равны: взрослые и дети, пожилые и молодые, больные и здоровые, те, кто налегке, и мамы с детьми на руках.. Ну, и пресловутая «параноидальная» рассадка пассажиров строго по билетам… Не дай бог с кем поменялся…Так и видится бортпроводник в пятнистой «спецухе» с короткоствольным «автиком» на плече, прохаживающийся вдоль рядов со строгим взглядом, в котором явно читается – если что не так, сразу короткая очередь поверх голов «пленных» пассажиров». Пока поверх голов… Пока короткая…
Член ОП РФ Дмитрий Чугунов одной из бед «Победы» видит проблемы с менеджментом, что заметно из массовых обращений от граждан, недовольных качеством предоставляемых авиакомпанией услуг.
Однако, менеджмент кто-то набирает, менеджмент кто-то обвешивает инструкциями и полномочиями хамить и унижать. Если для руководства «Победы», в том числе, в лице гендиректора Андрея Калмыкова, который на всякий случает говорит, что не знаком с жалобами клиентов, люди не первостепенны, если им просто делается одолжение по перевозке, почему средний и нижний персонал будет «стелиться» перед пассажирами, борясь за качество услуги и имидж предприятия, в котором он просто сотрудник, получающий зарплату?
А ведь такая «авиашарашка» - это не только ущемление прав человека, но и падение в целом имиджа страны, которая позволяет такому перевозчику осуществлять свою деятельность. Ведь в мире будут судить не по десятку других компаний, которые в той или иной мере отвечают хоть каким-то международным требованиям – судить будут по одной-единственной, что за ценой не постоит, у которой хамство – коммерческая стратегия, правило номер один…
Так может, чтобы начать реально бороться с «Победой» за победу (простите за каламбур) в качестве и честности авиаперевозок, нужно и другим чиновникам, как в случае с Аленой Аршиновой полетать с этой «конторой» и на себе испытать все «прелести». Глядишь, обиженные «чинуши» тут же обложат нарушителя такими законами и инструкциями, что или выполняй их и становись человеком (в смысле нормальной компанией с человеческим лицом) или ставь самолеты на прикол.
И вот что еще интересно – почему, глядя на «дочкин» беспредел, молчит «папа «Аэрофлот? Хотя зачем – правдами ли, неправдами – «дочка» кует «копеечку», а в силу узкоспецифичности авиаперевозок с их давно поделенными направлениями и временными графиками, люди все равно поневоле будут оказываться на борту «Победы».
Ситуация слегка напоминает биографию скандальной столичной стритрейсерши Мары Багдасарян, которую папа, качая головой, прилюдно журит и обещает наказать, а та все равно смотрит на мир через поднятый вверх средний палец руки. Почему? Да потому что папа на самом деле добрый – не наследства ж дочь лишать? Ну, поругает – но все равно в обиду не даст. И дочь это знает.
Знает это и «Победа». Потому и живет по принципу поднятого вверх среднего пальца руки. За «папой» как за каменной стеной - «папа» крепко на своем месте сидит. Не сковырнешь… А значит, и «дочке» все по фиг. Кто там следующий с длинными ногами – заходи, побазарим…