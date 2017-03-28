Еда, да не та!
Треть обнаруженного на российской таможне контрафакта имеет отечественный бренд
Товары «made in Russia» стали изготавливать за рубежом в промышленных масштабах. Только в прошлом году Федеральная таможенная служба (ФТС) изъяла таких подделок на сумму не менее чем 2,5 млрд. рублей. По большей части это кондитерские изделия, икра, водка и запчасти к машинам ГАЗ и ВАЗ.
В таможенном реестре сегодня зарегистрировано более 4 тысяч объектов интеллектуальной собственности разных торговых марок, среди них такие известные российские бренды, как ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ, шоколад «Аленка» и «Вдохновение», водка «Русский стандарт», плавленые сырки «Дружба» и «Янтарь», стиральный порошок «Миф» и т.д. Включение в реестр ФТС РФ должно защищать производителя от проникновения в страну контрафакта – поддельного товара, не обязательно некачественного, но изготовленного не тем производителем, что указан на упаковке.
Чужой бренд ставят на товар, чтобы быстрее его продать или сделать дороже. Подделка российских брендов говорит о том, что некоторые из них стали узнаваемыми за границей.
В 2016 году на российской таможне изъяли более 20,4 млн. единиц контрафактной продукции стоимостью более 7,7 млрд. рублей, и около 30% из них – товары отечественных марок. Возбуждено более тысячи административных дел в сфере интеллектуальной собственности.
В ФТС отмечают, что чаще всего поделывают кондитерские изделия, водку и запчасти, а также бутылочные пробки для изготовления контрафактной водки внутри страны. В основном эти товары попадают в Россию из Китая и с Украины. Например, в Северном Китае изготавливают шоколадки «Аленка». Они не только пользуются большим спросом в Поднебесной, но и нелегально ввозятся в Россию. Генеральный директор компании «Правовой мир» Михаил Кудрявцев поясняет, что контрабандисты прячут подделки в потоке законного товара, и обнаружить их не так-то просто.
Объем контрафактных отечественных марок для экономики страны в целом пока не критичен, но у российских производителей вызывает беспокойство. И не столько по причине материального ущерба, сколько из-за имиджевых потерь. Так, на отвратительное качество китайских подделок часов марки «Слава» жалуется директор торгового дома «Слава» Кирилл Курхин. Он говорит, что в корпус подделок часто вставляются одноразовые механизмы, которые по определению долго не могут работать. Также из китайских комплектующих изготавливают поддельные часы в Польше и на Украине. Последняя партия «часов «Слава» из Китая в количестве 300 штук стоимостью 2 млн. рублей была изъята на таможне у трех женщин в начале этого года.
Проблема усугубляется неразборчивостью российского покупателя. Он не замечает, что оригиналу не соответствует дизайн корпуса и даже написание торговой марки «Слава», которую в оригинальных часах пишут кириллицей, а на подделках зачастую латиницей - Slava. Главное для покупателя – что поддельные часы дешевле оригинала как минимум в три раза.
Кирилл Курхин видит проблему и в том, что подделки можно запросто купить через Интренет. Только на сайте eBay по запросу «russian watch» выдается около 15 тысяч результатов, и почти все часы поддельные. А это практически десятая часть российского экспорта часов.
Границу РФ контрафакт пересекает и по почте. Посылками ежегодно доставляется подобных товаров на сумму не менее 30 млрд. рублей, и сколько из них «прикидывается» отечественными марками, точно неизвестно. Об этом сообщает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров. Он говорит, что товары в посылках практически не досматриваются – правоохранительные органы мало интересует мелкий контрафакт, иное дело крупные партии стоимостью десятки или сотни миллионов рублей.
Однако эксперт отмечает, что, заказывая товар на интернет-площадках на одну тысячу евро, продавец может купить сотни контрафактных часов и заполнить подобным товаром небольшой ларек. Сегодня в мире подделываются практически все оригинальные товары стоимостью от 500 долларов, особенно если они относительно легкие и их можно доставить почтой. Например, галстуки, сумки, перчатки, те же часы, ювелирные украшения и обувь. Так же легко можно доставить в страну и подделки отечественных товаров.