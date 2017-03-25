Обманутые вкладчики Татфондбанка подали в суд на Агентство страхования вкладов
Вкладчики татарстанских Татфондбанка и Интехбанка, прекративших свою деятельность, после нескольких безрезультатных акций протеста подали иски в Арбитражный суд Татарстана против Агентства страхования вкладов (АСВ)
Вкладчики татарстанских Татфондбанка и Интехбанка, прекративших свою деятельность, после нескольких безрезультатных акций протеста подали иски в Арбитражный суд Татарстана против Агентства страхования вкладов (АСВ). Одновременно с этим обманутые вкладчики продолжат проводить акции протеста. Сейчас они ждут согласования митингов на 1 и 2 апреля.
Пострадавшие вкладчики в своем иске выражают недоверие назначенной в Татфондбанке временной администрации в лице АСВ и просят вынести решение о допуске к работе временной администрации рабочей группы, в которую войдут юристы, аудиторы и экономисты. Рабочая группа объективно оценит активы Татфондбанка, что позволит отложить решение о запуске процедуры банкротств.
Еще один иск в арбитраж оспаривает решение Центробанка о лишении Татфондбанка и Интехбанка лицензий на осуществление кредитно-финансовой деятельности.
Лидер Союза пострадавших клиентов Татфондбанка и ИнтехБанка Александра Юманова сообщила «Московскому комсомольцу», что инициативная группа намерена подать заявление в полицию о котором указывается, что у банков на расчетных счетах имелось достаточно денежных средств, банк принял платежные требования, но их не провел.
Помимо этого, вкладчики просят принять меры прокурорского реагирования в отношении Агентства по страхованию вкладов в связи с тем, что клиенты банков оспорили суммы выплаченных компенсаций, но ответа так и не получили.
Между тем, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обвинило вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка в махинациях со своими вкладами. Речь идет о том, что крупные вкладчики банков массово начали дробить свои вклады и оформлять их на своих родственников, чтобы попасть под закон о страховании вкладов. Напомним, что АСВ выплачивает компенсации по депозитам до 1,4 млн рублей.
«Граждане, у которых лежит 5 млн, 7 млн рублей, пытаются эти деньги лихорадочно разбить на счета родственников, на счета друзей исходя из того, что они разобьют эти деньги и [несколько раз] получат 1 млн 400 тыс. рублей», - заявил глава агентства Дмитрий Исаев, слова которого приводит «Бизнес Online».
Г-н Исаев заверил, что 98% вкладчиков Татфондбанка уже получили страховые выплаты. По его мнение, в акциях протеста в основном участвуют вкладчики-миллионеры.
Напомним, Интехбанк и Татфондбанк лишились лицензий на осуществление кредитно-финансовой деятельности в связи с утратой капитала. Прекращение работы крупных банков Татарстана стало поводом для массовых акций протеста в республике. Вкладчики требуют от властей вернуть им потерянные денежные средства, а также посодействовать возвращению указанным банкам лицензий. Манифестанты также заявили, что будут требовать отставки главы региона Рустама Минниханова.
Руководство Татфондбанка в свою очередь обвиняется в мошенничестве с деньгами вкладчиков. В рамках дела арестованы два топ-менеджера банка Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, а также председатель правления банка Роберт Мусин.