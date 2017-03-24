Корпорация «Роснано» - денег много, дела мало
Провалившая очередной проект «контора» Чубайса все больше напоминает «сливной бачок» для государственных миллиардов
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«Русский айфон», которого, затаив дыхание, ждали, над которым смеялись еще до его появления, в котором сомневались с самого начала многие, приказал долго жить, так и не родившись. «Плод» проекта по созданию чехла для iPhone с e-ink-экраном долго выхаживался «папой» Чубайсом и «суррогатной мамой» компанией Plastic Logic, получившей на «вынашивание» столько «бабла», что модно было бы за это время накормить вечно голодную Африку, но… даже «недоношенным» не смог появиться на свет.
Причина одновременно банальна - как пояснили руководители проекта Яшар Бехзади и Грег Мун: «У нас закончились деньги», так и удивительна - как можно «освоить» 150 миллионов долларов, вложенным в проект компанией «Роснано» еще в 2011 году, и не выпустить в серию вообще ничего?
А как же прилюдное хвастовство Чубайса перед «самим», что у нас скоро появится свой на сто процентов родной «айфон»? И пусть он даже и не совсем родной – родные там только 150 миллионов, а «Роснано», по сути, не разработчик, каким ему положено быть по призванию и по названию, а всего лишь заказчик проекта, но многие уже свыклись с мыслью, что это будет именно «русский» айфон. Это примерно, как «Челси» зовут русской командой, потому как все мировые звезды в клубе играют, живут, кушают и покупают дорогие автомобили за «русские» деньги.
Plastic Logic, конечно, создавала видимость деятельности – но вся она изначально была какая-то… «двоечная». Что после выпуска первого поколения чехла для смартфонов американской компании Apple было решено оснастить устройство аккумулятором для зарядки смартфона, а также сделать его подходящим как для iPhone 6, так и для iPhone 7, но поскольку чехол не проходил сертификацию Made for iPhone, то в компании приняли решение выпустить разные версии для каждой из моделей смартфонов. Однако устройства не прошли сертификацию, так как «создавали помехи в передаче и приеме сигнала», а способ зарядки смартфонов через российские чехлы был признан небезопасным.
Более того, для производства чехлов компания привлекла еще и более одного миллиона долларов с помощью краудфандинговой платформы Indiegogo, и эти денежки для пользователей, вложившихся в стартап, почти наверняка потеряны.
И уж точно окончательно потеряны государственные деньги, но о том, похоже никто даже не чешется. Видимо, правительство предоставило «Роснано» действовать как войне – а она, как известно, все спишет.
Конвейер для идей «фикс»
Как только не нахваливал Анатолий Чубайс «русский айфон», а потом вдруг взял и «лажанул». Так, совсем недавно, выставляя «Роснано» передовиком производства, вдруг начал крыть последним словами компанию «РусГидро» после отказа последней от сотрудничества с «роснанистами», обвиняя тех в провале проекта.
Но когда перед общественностью выступил официальный представитель, первый замглавы "РусГидро" Владимир Маркин, все встало на свои места. По его словам в ходе инвентаризации предлагаемых «Роснано» инноваций выяснилось, что для развития энергетики Дальнего Востока могла быть применима только одна из разработок "Роснано" в сфере солнечной энергетики. Поэтому создавать специальный фонд ради одного совместного проекта было в итоге признано нецелесообразным".
И этих «нецелесообразностей» на долю «Роснано выше крыши.
Несколько лет назад при «патронаже» «Роснано» в Новосибирске на заводе "Лиотех" планировалось запустить производство литий-ионных аккумуляторов для автобусов. Вложения составили 15 миллиардов рублей. Партнёров выбрали из Китая — компанию Thunder Sky. Итог проекта: половина мощностей работала — другая простаивала. В результате в сентябре 2016 года завод "Роснано" был признан банкротом, а общий объём долгов предприятия составил более 8,6 миллиардов рублей. А ведь и вокруг того проекта был большой ажиотаж, на который не клюнула лишь Счётная палата, высказывавшая претензии к "Роснано" ещё во время проверок 2012 года. Уже тогда были обнаружены нарушения, которые, по мнению аудиторов, могли быть связаны с "коррупционными мотивами". Но завод «похоронили» вместе с растраченными миллиардами, про «мотивы» забыли, а все, кто был на своих местах, на тех же местах и остались.
Проект Nitol по выпуску поликремния на заводе «Усолье-Сибирский силикон» для солнечных батарей провалился из-за рыночной конъюнктуры — в середине 2000-х годов мировые цены на поликремний из-за субсидирования солнечной энергетики достигали $400 за 1 кг. Позднее китайская продукция перенасытила рынок, и цены упали до $16. Nitol и аналогичный проект Росатома и "Конти" разорились.
Сам Чубайс неоднократно говорил о том, что проект производства поликремния будет сохранён, несмотря на отсутствие прибыли при вложениях в его создание около 26 миллиардов рублей из различных источников.
Однако уже в 2013 году "Усолье-Сибирский силикон" полностью прекратил производство. Хотя главная причина неудачи как была, так и осталась та же - неблагоприятная рыночная ситуация в связи с вводом большого количества конкурирующих предприятий на территории КНР.
Но теперь Чубайс уже не был так категоричен в своем желании спасти завод, бывшее руководство которого, наперекор ему, было уверено, что предприятие могло бы пережить кризис на рынке поликремния, если бы не пало жертвой некомпетентности и алчности московских топ-менеджеров, которые, когда деньги были, швырялись ими налево и направо без всякой адекватной привязки, а когда деньги кончились, принялись пробивать средства на другие проекты.
Десяток лет прошел со дня основания одного из первых татарстанских технопарков — "Химграда" и вот, наконец, первые изменения. Жаль только, в обратную сторону – по сравнению с 2014-м «Зимград» увеличил свой убыток в 23 раза, легко перешагнув планку в полмиллиарда рублей.
Создание с подачи «Роснано» технополиса с нефтехимическим уклоном на полуразрушенной территории завода "Тасма" изначально продвигалось с большим трудом, но в 2007 году на площадке для бизнеса в сфере химии и переработки полимеров началось первое производство, а позже на его территории действовало свыше двухсот предприятий. Но первая эйфория вскоре прошла – предприниматели поняли всю утопию деятельности в составе «Химграда», а работать в убыток, в отличие от «Роснано» с его космическим бюджетом, никто себе позволить не мог.
В Краснодарском крае в свое время "Роснано" планировал создать первое в России промышленное производство двусторонних солнечных модулей "Солнечный ветер". Запуск основной производственной линии был намечен на 2012 год, а выход на полную проектную мощность производства — в 2015 году. В проект было инвестировано 5 миллиардов рублей. Однако вскоре арбитражный суд ввёл на "Солнечном ветре" процедуру банкротства, в процессе которого "Роснано" быстренько выскочило из проекта, даже не поморщившись от потери тех самых вложенных в проект миллиардов. Пустяк какой – еще дадут.
Денег валом – дела нет
В том, что средств у «Роснано» вагон и тележка, признавался и сам Чубайс. Причем, не на каком-нибудь экономическом форуме – итоге уходящего на тот момент 2015 года глава корпорации подвел на корпоративе. «Первое, о чем я хотел сказать: у нас очень много денег! Их просто вот совсем много, поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и вложить их в нашу долгосрочную стратегию, которая... полностью решила нам все проблемы» - эти слова Чубайса буквально утонули в бурных аплодисментах, которые превратились в продолжительные после заверения главного «роснановца» о двойных премиях за успешную работу, которая заключается, видимо, в том «Роснано» сумел обеспечить себя таким денежным потоком из бюджета.
И зачем злопыхатели ругали Чубайса и К. за банкет с четырьмя с лишним сотнями сотрудников компании, обошедшийся «Роснано» почти в 2,5 миллионов рублей, если «большой рыжий человек» со сцены прозрачно намекнул своим сотрудникам об одобренной стратегии сотрудничества «Роснано» с государством, в котором последнее в период с 2016-го по 2020-й выбросит на ветер (простите, вложит в первую) 50 миллиардов рублей.
И ни к чему было вице-премьеру Ольге Голодец советовать Чубайсу, если денег чересчур много, поделиться деньгами с людьми, живущими за чертой бедности. Во-первых, в силу должности вице-премьер так или иначе участвует в процессе распределения правительством средств на те или иные госкомпании, во-вторых помощь бедным людям не прописана в уставе «Роснано».
«Роснано» выше этого – у него благая государственная задача: РАЗВИВАТЬ РОССИЙСИКЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ во благо страны. Жаль только, что кормя страну обещаниями, господин Чубайс зарабатывает сам, и зарабатывает много. А сама госкомпания в стремлении заработать из главного разработчика высокотехнологичной продукции отечественного производства, превращается в некую бизнес-структуру, покупающую и продающую активы.
Суть деятельности «Роснано» в том, что госкорпорация в первую очередь зарабатывает не на научных открытиях, которые в будущем прославят страну и приведут ее на первые места в высокотехнологичном бизнесе, а на валютных операциях и процентах по депозитам. На самом деле, ничего зазорного в этом нет, так зарабатывают все компании в мире. Вложили деньги в банки и иностранные активы, получили проценты по вкладам и разницу из-за падения курса. Предприятия, которые на этом специализируются, называются «финансовыми инвестфондами», а в народе попросту «спекулянтами». Впрочем, у «Роснано» перед ними есть несколько важных преимуществ. Во-первых, это 100-процентная госкомпания, которая действует в интересах 143 миллионов человек. Во-вторых, она всегда имеет право на ошибку. А в третьих, корпорацией руководит господин, который вот уже два с половиной десятка лет на государственных деньгах поднимает свое личное благосостояние и при этом умело внушает руководству страны в любом его составе, что он незаменим на самых ответственных постах.
Например, в 2015 году вся весьма большая корпорация сумела заработать всего лишь в 17 раз больше, чем ее глава – соответственно 17 и 1 миллиард рублей). Личный доход Чубайса держится на одном уровне с владельцами нефте-газовых монстров и ведущих финансовых структур – но ведь парадокс, нефть и газ позволяют и самим компаниям зарабатывать сотни миллионов, а то и миллиарды в рублях, и выходит, что личный доход нефтяного магната составляет порядка 1-2% от общего дохода его компании, а у Чубайса в «Роснано» один к семнадцати.
И это пример 15-го года. А если взять год прошедший – там вообще все «алеес капут». Чистый убыток госкомпании за 1 квартал 2016 года составил почти 5 миллиардов рублей, и это аж в 13 раз больше, чем за предыдущий отчетный период. За полгода 2016-го убыток превысил 19 миллиардов рублей. И это в 3,5 раза больше, чем за предыдущий отчетный период. Наконец, за 9 месяцев прошлого года убыток превысил 12 миллиардов рублей, и это в 5 раз хуже, чем за 9 месяцев 2015-го.
В общем, Роснано на постоянной основе демонстрирует устойчивый тренд к росту убытков и при этом все время повышая свои издержки - расходы на управленческий персонал все время растут, составив к 2014 году 4,66 миллиарда рублей.
Но Чубайс по-прежнему полон оптимизма – судя по всему, на его личный доход убыточность и полная бесперспективность возглавляемой им компании ничуть не повлияет.
Тем более, это лишь какие-то там независимые эксперты и аудиторы Счетной Палаты в многомиллиардных убытках видят "плохие расчеты сотрудников корпорации", их ошибки и злоупотребления – а сам Чубайс считает, что значительную часть убытков составляют расходы на создание резервов под обесценение финансовых вложений корпорации. То есть, мы ни при чем – коньюктура рынка такая… неудачная.
А ведь за все время существования компании в разных ее юридических ипостасях из бюджета ей было выделено 182 миллиарда рублей. Правда, «эффективными менеджерами» компании заявлялось, что еще к 2015 году объем продаж может достигнуть 300 миллиардов рублей. Казалось, на фоне явных убыток откуда взяться прибыли да еще такой? И вдруг 2014-й Роснано закрывает с чистой прибылью в 8 миллиардов. Откуда что взялось? Только человек сведущий обратит на то, что речь идет не о самом головном ОАО «Роснано», а о «группе компаний Роснано», куда входит и одноименная УК, получающая миллиарды денег «за управление» ежегодно, и иные компании размером поменьше. То есть, перекладывая деньги из одного кармана в другой и подменяя названия в пресс-релизе, «многоголовая» Роснано показывает всему миру – мы не зря едим свой хлеб, то бишь, получаем миллиарды от государства.
Роснано в мире криминала
Отдельная тема – закупки компании. Используется схема «запроса предложений», при которой компания-заказчик сама выбирает, с кем заключать договор, без проведения торгов и снижения суммы. Менеджеры «Роснано» оставили себе право обходиться без торгов, когда это им выгодно.
Пример - договор на охрану с фирмой «Святовит-А», заключенный в 2014 году на сумму 115 миллионов рублей. Ни в документации к госзакупке, ни в договоре нигде не говорится, за какой срок подлежит уплате данная сумма. Зато в проекте договора сказано, что «услуги Исполнителя ежемесячно подлежат оплате в размере, согласованном Приложением №1, вне зависимости от объема оказанных Исполнителем в расчетном месяце услуг» (при этом, как это ни смешно, в Приложении №1 ничего не указано).
То есть охранная фирма может ничего не делать и спокойно получать от Роснано 115 миллионов рублей. Что мешало провести полноценные торги, выбрав исполнителя за разумные деньги?
Да родственные связи помешали. Брат одного из нано-руководителей оказался владельцем данного охранного предприятия – при том, что в пункте 1 стратегии УК «Роснано» черным по белому сотрудникам предписывается избегать конфликта интересов.
А договор на «организацию деловых поездок», то есть, банальные секретарские обязанности (заказать билеты на самолет, организовать встречу в аэропорту и т.д.) - это вообще нет слов. Семьдесят «лямов» - как с куста.
Но это только на первый взгляд кажется, что 70 миллионов ушло на пустяки. Роснано – компания стратегическая, а ее менеджеры, что те министры. А как министры могут стоять в очередях? Отдельные залы, посадка без очередей, комфортное ожидание и прочие атрибуты ВИП-обслуживания стоят денег. Примерно… 70 миллионов.
Можно было бы привести еще с десяток подобных закупок – все они проходят по аналогичной вышеописанной схеме. Сотни миллионов рублей государственных денег бесконтрольно уходят в песок. https://ruposters.ru/news/02-02-2016/vo-vsem-vinovat
А что и кому дадут «жиденькие» пугливые какие-то уголовные дела вокруг Роснано? Вроде того ареста руководителей фирмы «НТфарма» Евгения Султанова и Рустама Атауллаханова, подозреваемых в растрате денег «Роснано» или подозрения в растрате 220 миллионов экс-директора «Роснанотеха» (предшественника ОАО «Роснано») Леонида Меламеда, за которого, тряся положительными характеристиками подозреваемого, вступились столько известных лиц, включая куководителя «Росатома» Сергея Кириенко, главы Минэнерго Александра Новака и самого Чубайса, что «корпоративный растратчик» Меламед на фоне СК выглядел не преступником, а не выучившим урок школьником – не больше.
В свое время и Счетная палата не раз выявляла нарушения в деятельности компании, в том числе ненадлежащее исполнение задач по развитию наноотрасли в стране и даже непонятные перечисления миллиардов рублей фирмам, оказавшимся однодневками – а убайсу хоть кол на голове теши.
А ведь был еще фонд «Роснано Капитал», где под чутким руководством Чубайса 13, 5 миллиарда рублей ушли зарубежным «дочкам» без всякого намека на цели развития нанотехнологий.
Были и договора со сторонними организациями на оказание услуг консультативного толка (поди, пойми – что под этим разумеется), на что было потрачено 3,2 миллиона долларов, признанных аудиторами «нецелевым использованием средств».
Тут бы и перехватить эстафетную палочку у аудиторов прокурорам, следакам, «гэбистам» - да не так, скромненько да пугливо, с оглядкой – мол, мы не перегнули палку? А по-настоящему, по-взрослому, по реально уголовно наказуемому. А дальше по цепочке – в суд, который вдруг по-настоящему, не по бумажному станет реально независимым и даже, чем черт не шутит, неподкупным – и по «десятке» каждому такому растратчику. Да не одному «козлу отпущения» - а чтобы пару колоний ими заполнить, где сидеть они будут тоже по-настоящему, а не по «виповски».
Какие люди работали, работают и, видимо, будут работать в «стратегическом» Роснано, можно судить по биографии бывшего партнера Чубайса Михаила Лернера, ныне простого российского зека.
Ещё в 2009 году по распоряжению Чубайса "Роснано" заключило инвестиционный договор с фирмой-однодневкой ООО "ГК Новый каучук" на разработку наноасфальта на 1,3 миллиарда рублей. Большая часть этих денег пропала, а "Новый каучук" обанкротился.
Выпускать "Унирем" должен был завод ООО "Уником" в Подольске, который и получил 810 миллионов из 1,3 миллиарда рублей. Долей в 65% компании владело ООО "ГК Новый каучук", а 35% — "Роснано".
В 2009 году тогдашний председатель совета директоров ООО "Уником" — бизнесмен Михаил Лернер занял у своего брата Дмитрия Лернера более 252 миллиона рублей под залог доли в 29,5% в "Новом каучуке", которым владел его тесть Александр Вершинин. В итоге Дмитрий Лернер не получил обратно ни свои деньги, ни долю в компании. В 2012 году против Михаила Лернера и Александра Вершинина возбудили дело по ст. 159 УК ("Мошенничество"). В 2014 году Лернер получил шесть лет лишения свободы, а Вершинин — три года.
К 2013 году ООО "ГК Новый каучук" и ООО "Уником" оказались уже на грани банкротства, а позже Дмитрий Лернер написал заявления в СКР и Генпрокуратуру, в которых указывал, что глава компании Анатолий Чубайс и другие топ-менеджеры "Роснано" разработали и применили схему по хищению бюджетных средств через проект "Унирем", а его наказанные фемидой родственники, по сути, просто «крайние» в этой большой афере. Он просил в заявлении возбудить уголовное дело против топ-менеджеров "Роснано" — в первую очередь Чубайса. Но… воз и поныне там.
Чубайс хвалился большими деньгами, часть которых («не попиленную», не слитую в однодневки и не потраченную на таинственные консультации) придется реально во что-то вкладывать. Во что вкладывать – вообще не вопрос. Не выгорит и в этот раз? Ерунда какая! У «Роснано» роль экспериментатора, у таких всегда процент на ошибку заложен изначально – другое дело, процент этот где-то под… сто, а суммы, идущие из бюджета на «эксперименты», вполне могли бы обеспечить какую-нибудь из уже профуканных или еще кое-как трепыхающихся государственных реформ. Медицина, образование, пенсионка, социалка, жилье… всего не перечислить.
Да только реформ много, а Чубайс один – на всех Чубайса не хватит. Поэтому пока он топит только «Роснано». Дальше будет видно – «свои» «своего» не бросят. Это Чубайса на всех не хватит – должностей на «чубайсов век» хватит точно…