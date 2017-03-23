Банкоматам закон не писан
Сегодня никто не гарантирует возврата денег из-за сбоев в банковском оборудовании
Историю о том, как клиентка Сбербанка так и не смогла вернуть деньги из-за сбоя в терминале, активно обсуждают сети. Несмотря на то, что устройство приняло купюры, платеж не прошел. Москвичка целый месяц пыталась вернуть свое, но в конце концов банк отказал ей в этом.
Все произошло 15 февраля. Надежда Горбушина собралась оплатить счет за электроэнергию через терминал Сбербанка. Она вставила в купюроприемник 15 тысяч рублей (текущий платеж и задолженность), но потом засомневалась и отметила платеж. Однако терминал денег не вернул, но и квитанцию не выдал. Клиентка написала в банке заявление на возврат средств.
Как рассказала сама Горбушина, после первого заявления в банке ей сразу сказали, что никакого сбоя в работе автомата не было, поэтому возврата средств не будет. Когда же москвичка поинтересовалась, прошел ли платеж, ей ответили отрицательно.
Резонно рассудив, что сбой все-таки имел место, женщина написала второе заявление. После чего ей позвонил сотрудник Сбербанка и попросил описать, во что она была одета, когда совершала платеж. Через некоторое время другой сотрудник, теперь уже клиентского отдела, снова сказал, что деньги ей вернуть не смогут. Москвичке посоветовали обратиться в полицию.
Адвокат Оксана Грикевич считает, что с помощью правоохранительных органов в данном случае можно добиться положительного решения. Банкоматы сегодня оборудуются двумя камерами и имеют встроенный журнал, который фиксирует все операции – и с наличными, и по карте. Анализируя данные электронного журнала и сравнивая их с количеством наличных в терминале, работники банка выявляют лишние купюры. Вполне возможно, что Сбербанк просто не довел проверку до конца.
По мнению Грикевич, записи с видеокамер сотрудники банка все же изучили (недаром пострадавшую спрашивали о ее приметах), но, судя по всему, внутренний журнал не смотрели. Сторонняя проверка должна расставить все точки над i. Для полной ясности клиентке Сбербанка порекомендовали обратиться не только в полицию, но и в Роспотребнадзор.
Случай с Надеждой Горбушиной далеко не единичный, и чем дальше, тем больше о подобных происшествиях пишут соцсети. Чаще клиенты добиваются возврата денег. Но самое странное в том, что банки не должны разбираться с тем, куда уходят деньги при сбоях в банковском оборудовании. Нет закона, который обязывал бы их это делать. Законодательство, которое регулирует действия банков при подобных сбоях, отстуствует.
Заместитель главного редактора портала Banki.ru Семен Новопрудский называет такое положение дел «печальным». Ведь сегодня банки, и Сбербанк в первых рядах, всячески мотивируют своих клиентов больше пользоваться безналичным расчетом, оплачивая услуги в терминалах. Там не могут не понимать, что в таком случае и количество жалоб на сбои в системе будут увеличиваться. И каждая такая история будет подрывать доверие к банкам, заключает Новопрудский.
Более того, пока отсутствует законодательные механизмы контроля над банковскими технологиями, количество мошеннических схем «честного» отъема денег у граждан будет также только расти.
Что касается истории с Надеждой Горбушиной, Сбербанк ее никак официально не комментирует.