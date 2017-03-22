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22 марта 12:47

Бизнесменов из числа «друзей Путина» освободили от уплаты налогов в России

Госдума в ходе заседания 22 марта утвердила в окончательном (третьем) чтении законопроект, который разрешает не платить налоги бизнесменам, попавшим под американские и европейские санкции

Госдума в ходе заседания 22 марта утвердила в окончательном (третьем) чтении законопроект, который разрешает не платить налоги бизнесменам, попавшим под американские и европейские санкции. Фактически данный документ был принят в интересах нескольких крупных бизнесменов, которые входят в ближний круг президента Владимира Путина.

Согласно законопроекту, налоговые послабления будут действовать задним числом, с 1 января 2014 года (впервые санкции против России были введены в 2014 году).

Поправки в Налоговый кодекс, которые позволяют попавшим под антироссийские санкции бизнесменам отказаться от налогового резидентства в РФ, были приняты голосами 322 депутатов. Все голосовавшие «за» являются представителями «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» проголосовали против резонансного документа, за что коллеги из партии власти назвали их «белоленточниками».

Депутаты от ЛДПР в ходе голосования отметили, что данный законопроект наносит ущерб российскому бюджету, так как освобождает крупных бизнесменов от уплаты налогов. Лидер партии Владимир Жириновский заявил, что поправка, предложенная единороссом Андреем Макаровым «работает на миллиардеров из списка Forbes».

В КПРФ заявили, что теперь олигархи получат возможность «обогащаться за счет российской экономики».

Единоросс Андрей Макаров в ответ на критику законопроекта заявил, что российский бюджет «не потеряет ни копейки», а голосовавших против депутатов обвинил в дешевом популизме. Макаров отметил, что поправка позволит избежать двойного налогообложения предпринимателям, имеющим бизнес за рубежом, «но вынужденным жить в России из-за санкций». Таким образом, фигуранты санкционного списка будут платить налоги за границей, но не в России, хотя здесь они живут и ведут бизнес. Кроме того, бизнесмены «под санкциями» могут не отчитываться о своих заграничных офшорах.

Воспользоваться налоговым послаблением смогут только несколько крупных бизнесменов. Это владелец «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг, глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук и совладелец банка «Россия» Николай Шамалов. Перечисленные предприниматели, по данным СМИ, входят в ближний круг главы государства Владимира Путина.

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