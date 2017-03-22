Подрядчика ФСО уличили в нарушениях при строительстве резиденции Путина в Завидово
Правоохранительные органы в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве при строительстве государственной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево выявили факты нарушений при строительстве другой резиденции главы государства в Завидово
Правоохранительные органы в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве при строительстве государственной резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево выявили факты нарушений при строительстве другой резиденции главы государства в Завидово.
Напомним, ранее по делу о мошенничестве в особо крупном размере были задержаны шесть человек, включая руководителя ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова. Компания «Атэкс» являлась крупным подрядчиком Федеральной службы охраны (ФСО).
В ходе расследования выяснилось, что ФСО ранее предъявила претензии «Атэксу» в связи с государственным контрактом на строительство и реконструкцию президентской резиденции «Русь» в государственном комплексе «Завидово». ФСО требовала выплатить неустойку за невыполненные работы на 138,6 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Кроме того, «Атэкс» почти на 2 года просрочило сдачу в эксплуатацию здания академии ФСО в Орле.
По делу о хищениях в ходе строительных работ в резиденции главы государства в Ново-Огарево помимо Андрея Каминова задержаны его бывший заместитель Станислав Кюнер, бывший директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и еще три человека. Ущерб от действий предпринимателей составил порядка 200 млн рублей.
«Стройкомплект» являлась крупным подрядчиком структур ФСО и занималась в том числе реконструкцией пресс-центра в президентской резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.