Даю - бери, не вернешь - беги

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коллекторы
Екатерина Тарасова
22 марта 11:35

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Микрофинансовые организации взялись выбивать долги вместо коллекторов

Фото: smartmoney.bg

Закон о взыскании долгов с физических лиц, «что дышло», повернули к себе микрофинансовые организации (МФО). Некоторые из них, в частности, МФО «Честноденьги», решили сэкономить на коллекторах и самим взяться за должников. Причем прикрываясь именем официальных коллекторов «Феникс» и «Эверест», входящих в реестр ФССП.

С 1 января, после того, как вступил в силу закон о взыскании долгов с физлиц, сбором задолженности могут заниматься только те коллекторские агентства, которые входят в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Кредиторы же входить в реестр не обязаны. Однако в любом случае закон запрещает некорректное обращение с заемщиками что тем, что другим.

По информации участников рынка, от лица коллекторов должникам поступали звонки с грубыми угрозами и оскорблениями, в том числе нецензурными. Заемщики пожаловались руководству коллекторских агентств, в частности, «Эвереста», на их якобы сотрудников. Там проверили телефоны, с которых поступали угрозы, и выяснилось, что эти номера агентству никогда не принадлежали, работники с указанными фамилиями никогда там не числились, а заявители не «отрабатывались».

Собственное расследование коллекторов вывело их на МФО «Честноденьги». Организация, которой, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет Равиль Аминов, состоит в реестре Центробанка и выдает кредиты до 30 тысяч рублей. Результаты расследования были направлены в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), а оттуда – в СРО «Единство», включающую в себя МФО, ФССП и ЦБ. И приставы, и Центробанк уверяют, что проводят расследование и в случае подтвердившихся фактов «примут меры». Но какие – не уточняют.

Между тем эксперты говорят, что находчивых кредиторов в данном случае привлечь к ответственности весьма проблематично. Единственный выход для граждан – быть внимательными, рекомендует гендиректор МФК «Мани Фани» Александр Шустов. Незаконные действия МФО сложно доказать, потому что звонки совершаются с телефонов, не связанных с этими организациями. Советник адвокатского бюро «Линия права» Алексей Костоваров говорит, что в принципе нарушителей можно «засечь» с помощью оперативных мероприятий, но только имея прямые доказательства наличия состава уголовного правонарушения. В противном случае можно говорить только об административном правонарушении.

Кроме того, если кредиторы будут таким образом подставлять коллекторов, угрожая клиентом от их имени, то за неоднократные грубые нарушения тех могут исключить из реестра ФССП. Это влечет за собой запрет на деятельность в течение трех лет. Но адвокат Костоваров уточняет, что коллекторские агентства могут заявить о своей непричастности, предоставив записи своих звонков за те дни.

Случаи, когда кредиторы берут на себя роль коллекторов, нередки. Об этом говорят участники рынка. Директор НАПКА Борис Воронин отмечает серьезность проблемы, на борьбу с которой нет достаточных механизмов. ФССП могут только проверить взыскателя из реестра, а также передать в правоохранительные органы данные о лицах, не состоящих у них в реестре.

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