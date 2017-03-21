Минсельхоз имени Ткачева
Семейный бизнес министра сельского хозяйства растет прямо пропорционально его собственному карьерному росту
Жириновский против
Лидер ЛДПР заметил подвох в очередном кредите Минсельхоза российским «крестьянам». Он прямо-таки исходил желчью, возмущаясь тем, что глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев направляет кредитные средства в хозяйство имени своего отца.
13 миллиардов рублей кредит фермерам, из них 11 миллиардов – ткачевскому комплексу – куда это годится, считает Жириновский. - Мы уже озвучили, наверное, комитет по сельскому хозяйству этим займется.
Хотелось бы верить, что не просто займется – а предпримет какие-то практические действия, в том числе, и с подключением правоохранительных ведомств.
Когда-то бывшего брянского губернатора Денина посадили на 4 года за то, что он «инвестировал» из областного бюджета «жалких» 20 с небольшим миллионов рублей в тонущую птицефабрику «Снежка», которую давно и прочно связывали с семьей губернатора и с ним самим.
На сколько можно посадить чиновника, направившего 11 миллиардов в, по сути, семейную фирму, разделив на других фермеров вместе взятых всего 2 миллиарда? Наверное, таких сроков в нашем УК и нет – если только в американском, где легко дадут и 200 лет и 300 и больше…
«Кредиты сельскому хозяйству — это хорошо. Но министр Ткачев их распределяет - почему? Пусть губернаторы на местах, вместе с предпринимателями, вместе с фермерами решают, кому выгоднее дать денег» - подытоживает Жириновский.
И вот вроде все правильно, все по делу говорит лидер либерал-демократов – да только ощущение все равно такое, что он словно только что вышел из зимней спячки - Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева был основан в 1993 году, взяв старт как «сообщество» нескольких разбросанных по округе мелких хозяйств, но взявший все немыслимые бизнесвысоты ровно пропорционально карьерному росту сына Николая Ткачева – Александра. И будучи у руля края, он тащил «семейный подряд» как мог, в том числе, и за счет поглощения или откровенной травли конкурентов, а уж став главой Минсельхоза, он получил в руки такие карты, что не отдать козыри в фамильный бизнес просто не смог.
Так что, как не справедлив гнев Владимира Вольфовича – а припоздал он с ним лет этак на пятнадцать-двадцать. Поэтому, покричал, помахал в очередной раз руками – и можно дальше в спячку. Империя Ткачева строилась не один день, и не один год – разве трясущиеся за справедливость депутаты раньше этого не видели?
Не видели, как буквально задыхаются «ткачевские», не зная, на кого из родных и близких записать еще пару-тройку вновь приобретенных «заводов и пароходов»? Ощущение такое, что родни просто уже не хватает на фоне растущего как на дрожжах бизнеса – и скоро в «семье» владельцами угодий, ферм и крупного рогатого скота будут становиться дети, находящиеся только-только в «проекте».
Дочь министра, Татьяна Баталова, едва выйдя из универа с дипломом, тут же оказалась владелицей 52% акций компании «Интеркомплекс», строившей весьма лакомый «кусок» - крупнейший торговый центр «Галерея Краснодара». Но это так – девочке на «конфеты», больше для видимости того, что она тоже участница больших семейных дел, делать которые от их семейной пары досталось, конечно, ее супругу и любимому зятю министра Роману Баталову.
Не успев молоко стереть с губ, он уже учредитель того же «Интеркомплекса», президент компании «Кубань Девелопмент групп», с кучей «дочек» под рукой отхватившей изрядный процент строительного бизнеса в крае, член совета директоров развлекательного центра «Сочи-парк» и «Агрокомлпекса», с которого и начиналась «ткачевщина» на Кубани, он же выдвинут и в авангард соблюдения интересов семьи в строящемся в крае игорном бизнесе.
Любимая же племянница Ткачева Анастасия начала скупать землю миллионами квадратных метров вообще еще будучи студенткой. Сидя за партой на кафедре, она в течение одной пары могла стать совладелицей Южного трубного завода, а на перемене между парами – совладелицей завода изоляции труб, еще успев при этом на четверть побывать хозяйкой крупнейшей на юге России птицефабрики «Югптицепром» - и все это в заботах о супруге, Кирилле Краттли, владельце нескольких компаний, ведущий оптовую торговлю строительной и сельхозтехникой.
Крестница министра сельского хозяйства Елена Фирсткова вообще трудится не покладая рук, числясь хозяйкой десятков компаний, чем только не промышляющих – здесь и строительство и инвестирование и дорогие кабаки…
Меньше других «светится» на публике супруга министра Ольга Ткачева, предпочитая вспышкам камер тихонько пестовать элитные сорта винограда под Геленджиком в лице хозяйки ООО «Шато Де Талю» с уставным капиталом «всего-то» чуть больше… 23 миллиардов рублей.
Ну, и собственно, сам «Агрокомплекс» поглощающий большие и малые сельхозпредприятия Кубани с прожорливостью голодного аллигатора – с этого начиналась империя Ткачева, под нее бывший губернатор и действующий министр и сыплет нынче миллиарды рублей, словно забыв, что в России есть тысячи других фермерских хозяйств.
Хотя, какое забыл – сокращение фермерских хозяйств за последние 10 лет аж на 40%, это ведь не просто само по себе – типа, людям на земле надоело работать. Это всего лишь идет укрупнение таких хозяйств – по другому говоря, поглощение одних другими, что на кубанском примере во времена губернаторства Ткачева было видно более чем наглядно. А уж когда Ткачев пришел в Минсельхоз – здесь он раскрылся во всей красе. Теперь уже поглощаются не мелкие «наделы» - целые предприятия, районы (одних гектаров собственной земли за 600 тысяч гектаров) и отрасли. И все простым путем – перечислением себе государственных денег. Скажите – нечестно? Но в Минсельхозе своя игра – по своим правилам, и картами из собственной колоды…
Крапленые карты Минсельхоза
В силу западных санкций идея импортозамещения фактически стала национальной – и роль отечественного сельского хозяйства в решении этого вопроса одна из ведущих. Но именно импортозамещение и стало главной доходной статьей многих сельхозкорпораций, по сути, монополизировавших отрасль в своих регионах. И подобную силу набрать невозможно без узконаправленной господдержки и «крышевания» отдельных чиновников.
И ведь даже когда незаконная деятельность того или иного крупного должностного лица, как говорится, на виду, его все равно едва ли тронут – если только после, как он получит приставку «экс».
Показательный пример - бывший министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник. Еще в период работы на посту гендиректора фирмы «Росагролизинг» ее деятельностью заинтересовалась Счетная палата: «эффективного менеджера» и бизнесвумен заподозрили в завышенных ценах для сельхозпроизводителей.
Казалось бы, только взглянув на первые этапы биографии Скрынник, можно было предполагать последствия ее назначения на высокий государственный пост. Но нет — на это никто во власти особого внимания не обратил. Все нарекания и подозрения в нечистоплотности не помешали Скрынник в 2009 году возглавить Минсельхоз и руководить им в течение трех лет. По данным «Ведомостей», чиновница успешно совмещала госуправленческую деятельность с бизнесом, будучи учредителем или совладельцем более десятка компаний, многие из которых были связаны с лизинговой деятельностью.
А теперь, после «тяжелого трудового пути», экс-министр наслаждается «заслуженным отдыхом» на роскошной вилле во Франции. Прокуратура Швейцарии ведет в отношении Скрынник уголовное производство по подозрению в отмывании незаконно нажитых средств и арестовала ее активы на 60 миллионов франков. В России же бывшая чиновница отделалась исключением из рядов «Единой России» и ролью свидетеля в уголовном деле о мошенничестве.
Сегодня министерство сельского хозяйства РФ возглавляет Александр Ткачев. В его адрес не жалелеют хвалебных эпитетов, рассказывая о том, какой он замечательный хозяйственник. Но что на самом деле стоит за «успехами сельского хозяйства» в Краснодарском крае - бывшей «вотчине» министра? Да и есть ли эти успехи?
В России так сложилось, что зачастую чиновник - не только служащий, но и бизнесмен. Формально Александр Ткачев оставил бизнес, еще став губернатором Кубани. Однако сохраняющиеся связи Ткачева и его родственников с крупнейшим агрохолдингом Кубани «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» не секрет даже для кубанского подростка. Тем боле, что эти связи не очень-то и скрываются: первым в списке совета директоров холдинга значится зять Ткачева - Роман Баталов. А в разных коммерческих структурах края работали раньше и продолжают работать сейчас и другие родственники чиновника, которые в схеме семейного бизнеса отвечают за те или иные направления у себя в регионе. И схема эта такова, что специалисты открыто говорят, что семья Ткачевых фактически «приватизировала» весь агробизнес Кубани.
Ткачев всея земли русской
Лестные авансы Ткачеву, при его приходе в Минсельхоз были выданы на том основании, что он «успешно» руководил самым аграрным регионом страны – по сути, в министерство он пришел работать по специальности, просто с повышением. Однако, вышло все ровно наоборот - еще история управления Ткачева на Кубани показала, что поддержку будут получать прежде всего структуры, связанные с «родственным» бизнесом. Остальным, в лучшем случае, остается выживать. Ничего не изменилось и сейчас – просто у Ткачева стало больше полномочий и… государственных денег под рукой, которыми он может «засеивать» фамильные земли на малой родине и не только.
Сельхозпроизводители малых форм хозяйствования в Краснодарском крае с существенными задержками получают обещанные им субсидии, а многие добиваются получения положенной им поддержки уже несколько лет. Предприятия малых форм хозяйствования, занимающиеся животноводством и овощеводством, должны получать так называемые субсидии «на молоко». Каждый год фермеры выстраиваются в очередь – но вскоре слышат «Очередь не занимать». Почему?
По «счастливому» стечению обстоятельств компания имени Ткачева в позапрошлом году получила большую часть этих «молочных» субсидий. Благодаря именно этому фактору компания, связанная с семьей министра сельского хозяйства Александра Ткачева в свое время стала лидером на рынке молока.
Во многих источниках можно прочесть итог «молочной дележки» на Кубани: «Таким образом, основываясь на текущей структуре производства молока, получается, что большая часть субсидии, выделяемой министерством сельского хозяйства достается… министру сельского хозяйства».
Конечно, и раньше ткачевская агрофирма получала основные деньги со всех источников – но если до подготовки к Олимпиаде это было не так заметно – то в 2013-м, в самый жаркий период подготовки к играм, госсредств стало на всех не хватать.
Хотя, правильнее сказать так – по компании имени Ткачева все осталось, как прежде, а для других хозяйств, которые и так не шиковали, распределение и вовсе пошло по остаточному принципу. А в том остатке оставался, по сути, ноль целых ноль десятых.
Но Олимпиада закончилась – а все осталось по-прежнему. Как говорит председатель региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Виктор Сергеев, фермеры вместе получают не более 15% от господдержки, направляемой в Краснодарский край, а все остальное достается крупному бизнесу. А представитель крупного бизнеса на Кубани один – и он известен всем, включая министра сельского хозяйства.
Ситуация в Краснодарском крае, где фермерам под различными предлогами отказывают в предоставлении господдержки, предавалась гласности не единожды, в том числе и на межрегиональном форуме ОНФ в Ставрополе. Было озвучено, что сельхозпредприятия Кубани недополучили за 2013—2014 год более 200 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидий на производство молока. «Мы видим, что суммы госрасходов на поддержку краснодарского АПК растут, а до непосредственных получателей эти деньги не доходят. Как итог — производство, в частности, молока в крае стало снижаться: в 2013 г. — на 5,5%, в январе — октябре 2014-го показатели снизились еще на 2%. Нужно разобраться», — сказал на форуме исполнительный директор фонда развития промышленности и предпринимательства в Краснодарском крае Эдуард Кузнецов.
Но разбираться оказалось не в чем – агрокомплекс имени Ткачева год за годом озвучивает растущие показатели по всем направлениям, в том числе, и по молоку – и выходит, что в крае недохвата молока не только нет, но еще и продавать на «сторону» можно. Ну, а то, что здесь, как минимум, нарушены правила конкуренции, никаких руководящих работников не волнует – есть показатели, за них им и отчет перед вышестоящими товарищами держать. А какой ценой победа достигается – вопрос десятый.
Но одной поддержки крупному кубанскому почти монопольному молокопроизводителю имени Ткачева оказывается мало, и теперь правительство РФ в лице Минсельхоза имени Ткачева выступило с инициативой повышения акцизов на ввоз пальмового масла. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков обратил внимание на то, что пальмовое масло составляет конкуренцию молочным жирам. Однако молочники хотят бороться за место на прилавках не снижением цены на собственную продукцию, а повышением цен на товары конкурента. «Правительство, где работает Ткачев, предлагает ввести акциз на пальмовое масло, что сделает продукты с ним дорогими, а молочные жиры станут конкурентоспособными (плюс пропаганда «молоко лучше пальм»). Но Ткачев открыто поддерживает введение акциза», — констатировал Гудков.
«Приватизация» страны
Ситуация в АПК должна была бы уже привлечь внимание правоохранительных органов, имеющих инструментарий для выявления коррупционных связей, или федеральную власть. Но «отмашки» не было. Сельское хозяйство, в силу климатических условий, наиболее прибыльно на юге страны. В Нечерноземье, в Сибири и на Дальнем Востоке оно малоприбыльно, а иногда и убыточно. Станет ли «эффективный управленец» тратить скудеющие бюджетные средства на поддержку того, что не принесет прибыли ему и его бизнес-партнерам? Ведь эти траты не обратятся в покупку яхт и павлинов для дачи чиновника. Но неоказание поддержки будет означать смерть отрасли и обнищание людей, которые в ней работают.
И плевать, что в ряде российских регионов из-за летней засухи фермеры не смогли запастись необходимым количеством сена, а закупать его в других регионах оказалось очень дорого. В результате, например, в ряде районов Иркутской области скот массово дох от истощения, и фермеры вынуждены были забивать животных, чтобы купить корма для оставшихся. Один из таких аграриев в итоге дошел до крайности — забросал окна иркутской администрации мороженым навозом.
Общественная палата Забайкалья обратилась к жителям края с просьбой собрать средства на закупку кормов для скота. Как сообщила главный специалист Общественной палаты Екатерина Горская, закупленное на собранные деньги зерно предполагается передать в сельхозпредприятия края, где ситуация уже стала критической. Члены палаты призвали земляков сдавать даже самые минимальные суммы, указав, что если собирать по 100 рублей, то 10 тысяч человек соберет 1 миллион рублей, который поможет перезимовать хотя бы нескольким предприятиям.
И ведь проблема забайкальских фермеров – это проблема не только местных властей, это и забота и прямая работа министра сельского хозяйства. Но… Власти провозгласили курс на импортозамещение, а это значит, что в ближайшие годы нужно будет инвестировать и инвестировать, близкой отдачи не ожидая. И отдельные должностные личности, видимо, думают так – зачем дробить деньги на всех, если можно отдать одному и сразу выйти в хороший плюс. В первую очередь, лично для себя. И эти «для себя» растут просто какими-то сумасшедшими темпами – личный доход Ткачева в 2014-м – 2,2 миллиона рублей (по крайней мере, заявленных), в 2015-м – уже 50,5 миллионов.
Что-то будет в министерской декларации за прошедший год, которую скоро увидит свет? Нет сомнения – цифры математически будут умножатся … В точной пропорции падают доходы простых россиян, которые, пожиная плоды такой хитрой политики импортозамещения платят за фрукты, овощи, молоко и мясо, как минимум, вдвое дороже, чем пару лет назад. В общем, выходит так, что это не государство проводит эту политику – а люди, причем, из собственного кошелька.
Кажется, за такую работу министру надо поставить «неуд» и в лучшем случае уволить – если уж должностных лиц уровня министров у нас не садят. Но, видимо, эти должностные лица, не забывая себя, не забывают и про вышестоящих «друзей» - раз их не трогают, раз им под знаком поддержки отечественных производителей позволяют кидать десятки миллиардов из бюджета на поддержку себя любимых, порождая в стране новое поколение промышленных и аграрных «монстров», за счет государственных денег мал-помалу это государство и скупающих.
В девяностых кучка ельциновских «друзей» скупила страну во мгновение ока, сделав всю большую производственную базу страны большой частной собственностью, включая даже «оборонку». Сейчас наблюдается новый виток распродажи Родины по частям, где каждый «сверчок» давно положил глаз на определенный «шесток». Знает свой «шесток» и министр сельского хозяйства Александр Ткачев - успешно осваивая выписанные им же миллиарды государственных рублей на фамильных угодьях. Главное, в чужой «монастырь» не лезть – а в сельском хозяйстве у него, похоже, полный карт-бланш на скупку своей… части Родины.