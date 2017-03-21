Из России через ведущие банки Великобритании вывели 740 млн долларов
По данным британского издания The Guardian, в операции по отмыванию денежных средств участвовали 17 ведущих банков, среди которых упоминаются HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts ...
Из России через ведущие банки Великобритании вывели около 740 млн долларов. Следственные органы предполагают, что данные средства имеют криминальное происхождение, и интересуются, почему банки не заблокировали операции сомнительного характера.
По данным британского издания The Guardian, в операции по отмыванию денежных средств участвовали 17 ведущих банков, среди которых упоминаются HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Из России таким образом было выведено 740 млн долларов.
Британская пресса называет масштабную операцию по выводу средств «Всемирной прачечной» (the Global Laundromat), в которой участвовало около 500 человек.
В рамках отмывочной операции деньги сначала переводились из России в банки Молдавии и Латвии, а затем - в Великобританию и США.
Ранее молдавские спецслужбы сообщили о схеме по выводу крупных сумм денег из России через молдавские банки, в которой были задействованы сотрудники ФСБ. По предварительным данным, через молдавские банки выведено по меньше мере 22 млрд долларов.
«Новая газета» в свою очередь сообщала, что среди бенефициаров данный схемы оказались владелец подрядчика «Российских железных дорог» Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс. Указанные бизнесмены данную информацию опровергли.