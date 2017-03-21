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Как не попасть на счетчик
Аэрофлот
Павел Юрьев
21 марта 11:00

«Райские кущи» Аэрофлота

За счет чего как на дрожжах растет аэрофлотовский бизнес в то время, когда вся авиационная отрасль влачит жалкое существование?

Лидеры капиталистического авиатруда

Группа «Аэрофлот» опубликовала финансовые результаты за 2016 год. В отличие от других крупных игроков рынка, которые годовую отчетность пока не раскрыли, национальному перевозчику есть что показать миру.

Выручка компании выросла более чем на 20% — без малого до 500 миллиардов рублей, а убыток 2015 года сменился рекордной чистой прибылью в 39 миллиардов рублей. Для ПАО «Аэрофлот» прошедший год явно выдался удачным – особенно на фоне упадка и фактического выживания других российских авиакомпаний.

Судя по годовой отчетности «Аэрофлота», на высоте и производственные показатели перевозчика: за прошлый год пассажиропоток компаний ПАО за год вырос на 10% — с 39 милионов до 43 миллионов человек. Для сравнения: ближайший преследователь «Аэрофлота» — авиакомпания S7 («Сибирь») в 2015 году перевезла лишь 8,2 миллионов пассажиров, то есть почти в 5 раз меньше, чем лидер рынка. По сути, борьбы за «золото» в чемпионате авиакомпаний в прошлом году не было.

Заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Шамиль Курмашов, комментируя финансовые результаты компании, главными факторами ее успеха назвал рост и развитие бизнеса, увеличение объема перевозок, запуск новых международных направлений и укрепление курса рубля. «Ускорение роста операционных показателей в IV квартале 2016 года на фоне наметившегося улучшения макроэкономической ситуации позволяет с оптимизмом смотреть на 2017 год и перспективы развития», — подытожил представитель руководства компании.

Чудеса на виражах

Любому непосвященному человеку, естественно, интересно – каким образом, когда одни падают, «Аэрофлот» взлетает все выше и выше? Кому-то интересно из зависти, кому-то ради получения опыта – давайте попробуем разобрать по косточкам все бизнес-успехи этой авиакомпании и удовлетворить любопытство всех заинтересованных лиц и тех, кому это просто интересно.

Начнем с банкротство «Трансаэро», еще не так давно крупнейшего после «Аэрофлота» авиаперевозчика. После разорения авиакомпании семьи Плешаковых будучи его бенефициаром, «Аэрофлот» сначала «присел» - зато позже при распределении маршрутов компании-банкрота, получил самые коммерчески выгодные.

Хотя, по сути, там и распределения-то никакого не было – сначала отдали лучшие линии «Аэрофлоту», затем остатки распределили между остальными игроками, на недопустимость чего указывал даже глава ФАС Игорь Артемьев. Но указывал вхолостую – все межгосударственные маршруты распределяет Минтранс и указки антимонопольщиков ему по боку. А в чью пользу распределяет и чью дружбу ценит, видно из фактически отданных маршрутов «Трансаэро». В главных авиадрузьях – господин… «Аэрофлот».

Что это если не откровенное покровительство «Аэрофлоту» госструктур, в частности, Минтранса, позволяющее откровенно поплевывать на ту же антимонопольную службу. И тому есть яркий пример.

В 2000-х авиакомпания «Сибирь», крупнейший российский перевозчик по ту сторону Урала, оказалась на грани банкротства с долгом в 10,7 миллиардов рублей, и гендиректор «Группы компаний S7» Владислав Филев, в которую входила «Сибирь», в 2008-м просил власти выделить 4,5 миллиарда рублей на спасение авиаперевозчика.

Но просьба Филева попала в настоящую паутину госструктур с участием Минтранса, госбанков – кредиторов S7, в том числе, Сбербанка и… Аэрофлота. Филев попросил денег у государства, по сути, у тех же государственных банков, те уточнили вопрос у Минтранса, Минтранс у Аэрофлота – мол, как поступим. Аэрофлот ответил – денег дайте, но при условии поглощения «Сибири» «Аэрофлотом».

Филину так по обратной цепочке и передали – одобрение кредита зависит от «настроения» Минтранса и конкретно тогдашнего министра Игоря Левитина, а «настроение» тому придает «Аэрофлот». Честь и хвала сити-менеджерам S7, которые сумели спасти компанию и без кредита – но даже теперь, «Сибирь» занимает второе место по выручке и пассажиропотоку среди российских авиакомпаний,  даже она не является конкурентом российскому авиагиганту, чья доля на рынке только продолжает расти: «Аэрофлот» перевозит почти половину пассажиров на международных и внутренних маршрутах. Еще в 2014 году этот показатель составлял 37%, но даже этого много для здорового конкурентного рынка, которого в России, получается, нет при явном доминировании компании Виталия Савельева.

Советское «золотое» наследство

Но один из самых главных секретов успеха самого крупного авиаперевозчика страны заключается в том, что «Аэрофлот» делает деньги в прямом смысле «из воздуха» и делиться ими с другими не желает.

В отчетности компании есть таинственная статья: доходы по соглашениям с авиакомпаниями — 36 миллиардов рублей, почти столько же составляет чистая выручка ПАО. И эти миллиарды – это плата за пролет, или так называемые роялти (коммерческие права на маршрут), которые начисляют иностранные авиакомпании за использование воздушного пространства России.

Когда роялти брался за использование воздушного пространства СССР – тогда «Аэрофлот», который во времена Советского Союза был единственной и при этом полностью государственной авиакомпанией в стране, получал плату с иностранных авиакомпаний в стопроцентном виде.

Когда СССР распался, выплаты «Аэрофлоту» по соглашениям с иностранными компаниями почему-то не прекратились. При этом европейцы неоднократно предпринимали попытки отказаться от роялти, в девяностых ряд западных авиакомпаний уже через Евросоюз пытались протолкнуть идею лишить Россию роялти, мотивируя ее тем, что «Аэрофлот» пользуется денежными привилегиями, а это недопустимо в честной конкурентной борьбе за рынок. В 2005 году ЕС выступил за отмену роялти, аргументируя тем, что эта практика нарушает законодательство и лишает европейских перевозчиков важных преимуществ. В 2011 году в рамках переговоров о вступлении России в ВТО даже был подписан меморандум об отмене роялти с 2014 года, но так и остался «бумажным законом», в силу по неведомой причине не вступив, так и оставшись не просто данью иностранцев «Аэрофлоту», а по сути, основным доходом авиакомпании.

При этом во времена советской экономики перечисление всех средств «Аэрофлоту» как единственного предприятия, представляющего отрасль, было оправданным – ибо, само по себе первоначальное предназначение роялти – развитие авиационной отрасли в целом. Раньше «Аэрофлот» и был отраслью в целом - однако после появления на рынке и других отечественных перевозчиков, перечисление стопроцентного роялти лишь «Аэрофлоту», пусть и крупнейшему, но не единственному в отрасли авиаперевозчику, справедливым точно не назовешь. Когда-то это было сделано чисто по автоматически, а потом так и прижилось, как само по себе разумеющееся.

Правда, в экспертном сообществе поговаривают, что часть полученных от роялти средств «Аэрофлот» передает Росавиации, но в каком объеме — никто не знает. Наверное, кроме тех, кто эту часть получает. Но вся инфа по этой теме под семью печатями. И, наверное, сам «Аэрофлот», как никто другой, заинтересован в сохранении «тайны переписки» с Росавиацией. Судя по статистике прибыли, компания работает в лучшем случае в ноль, а так называемая «чистая прибыль» - это и есть выручка с роялти, даже частичная потеря которого поставит «Аэрофлот», конечно, не грань разорения, но финансовое положение существенно осложнит. И если роялти и платежи по нему расшифровать – возможно, это станет не только поводом для соответствующих структур порезать «пирог» под названием роялти как-то по-иному, но и наконец-то по-настоящему вмешаться в ситуацию  антимонопольной службе, прокуратуре, СК и ФСБ. Мало ли – на какие нужды идут доходы от роялти? Возможно, эти платы – банальные, хотя и завуалированные взятки и откаты. Но очень немалые деньги.

Известный аналитик Константин Юминов заявляет, что эта сумма составляет порядка 250-300 миллионов долларов в год, эксперты журнала Forbes говорят о трехстах миллионах долларов. А чиновник из профильного ведомства, который пожелал остаться в тени, сообщил, что «Аэрофлот» от роялти оставляет себе около 50% от общей суммы сборов – остальное идет на неведомые миру платежи.

«Война интересов»

Но в любом случае, как говорят специалисты – ни афиширование, ни распределение роялти по долям по разным авиакомпаниям не выгодно и чиновникам. Сейчас те самые названные 50% от роялти идут от одной конторы, которая держит цифры в «тени», не подставляя получателей – ведь если никто не знает точно, сколько они получили от «Аэрофлота», точно так же никто не знает и куда потратили. Рай для просто российского коррупционера и многомиллиардная «халява» для «Аэрофлота». Так что, судя по всему получать роялти будет дальше или единолично «Аэрофлот» или все вдруг вспомнят о подписанном в 2014-м меморандуме об отмене роялти.

Тем более, что несколько лет назад государство уже сделало жалкую попытку лишить «Аэрофлот» подобных привилегий – тогда главный «крышеватель» «Аэрофлота» Минтранс собирался передать собирание «дани» с иностранных компаний госкорпорации «Организации воздушного движения». Но, видимо, даже сами чиновники от транспорта решили, что новая компания уж слишком напоминает «отмывочную контору», на которой и спалиться недолго. Решили – пусть будет по старинке «Аэрофлот», так безопасней. Не в том смысле, что летать самолетами «Аэрофлота» безопасней – а в том, что «залететь» под стать шансов меньше.

Ну, а если доходы любым способом на первом месте и их ждут от «Аэрофлота» не только в налоговой и Пенсионном фонде, понятно, что забота о пассажирах, которые массово жалуются во все инстанции на хамство и равнодушие сотрудников авиакомпании, махинации с ценами на билеты, когда невозможно достать дешевых мест эконом-класса, пятилетняя недоиндексация зарплат сотрудникам авиакомпании, дискриминация бортпроводниц, которых разделили на «страшных, толстых, старых», регулярные задержки и отмены рейсов, увольнение и даже подстава под статью неугодных – это что-то вроде лес рубят, щепки летят.

Хотя в ситуации с «Аэрофлотом» это больше напоминает  войну, в которой, как известно, без потерь не бывает. Любых потерь – людских, имиджевых, но главное не финансовых – у этих денег слишком много «присосок», во власти которых, если «Аэрофлот» сам заработать не может, помочь ему и… себе. Роялти – самое то. Вроде как всем сестрам по серьгам – и визуально без криминала. А то, что там что-то транспортная прокуратура роет или антимонопольная время от времени голос подает – ну, так работа у них такая – создавать видимость работы. Да и то по команде – сказали «фас», кинулись в бой, сказали «ату» - сели на задние лапы, высунув язык. Глядя на аэрофлотский беспредел и безнаказанность его действий, его руководство, скорее всего, знает твердо – в нужный момент то самое «ату» кто надо скажет. Кто ж зарежет «дойную корову» с таким количеством… роялти?

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