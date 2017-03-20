ЦБ подал иски о признании банкротами Интехбанка и Татфондбанка
Центробанк России подал в Арбитражный суд Татарстана иски о признании банкротами региональные Татфондбанк и Интехбанк. Рассмотрение иска о банкротстве Интехбанка назначено на 12 апреля. Заседание по Татфондбанку пока не назначено
Центробанк России подал в Арбитражный суд Татарстана иски о признании банкротами региональные Татфондбанк и Интехбанк. Рассмотрение иска о банкротстве Интехбанка назначено на 12 апреля. Заседание по Татфондбанку пока не назначено.
В качестве третьего лица по обоим судебным искам указано Агентство по страхованию вкладов, которое занимается выплатами пострадавшим вкладчикам, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее Интехбанк и Татфондбанк лишились лицензий на осуществление кредитно-финансовой деятельности. Проблемы татарских банков стали поводом для массовых акций протеста в республике. Вкладчики требуют от властей вернуть им потерянные денежные средства, а также посодействовать возвращению указанным банкам лицензий.
При этом проблемы Татфондбанка, который считался самым крупным банком в Татарстане, повлияли негативным образом на работу и других региональных банков. Кредитно-финансовые организации столкнулись с оттоком клиентов, а некоторые их них пострадали из-за того, что обслуживались в процессинговом центре «Татфондбанка».
Руководство Татфондбанка в свою очередь обвиняется в мошенничестве с деньгами вкладчиков. Сумма ущерба оценивается в более чем 90 млн рублей. Потерпевшими числятся около 100 человек.
В рамках дела правоохранительные органы задержали двух топ-менеджеров банка Сергея Мещанова и Вадима Мерзлякова, а также председателя правления банка Роберта Мусина.