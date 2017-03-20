Владельцы московских «хрущевок» объединяются в комитеты по защите собственности
В Москве после того, как власти озвучили планы по сносу всех старых пятиэтажных домов, стали появляться общественные комитеты защиты «хрущевок» ми так называемые «советы обороны». Москвичи выступают против сноса домов и намерены защищать свою собственность
В Москве после того, как власти озвучили планы по сносу всех старых пятиэтажных домов, стали появляться общественные комитеты защиты «хрущевок», так называемые «советы обороны». Москвичи выступают против сноса домов и намерены защищать свою собственность.
Так, в центральном административном округе на сегодняшний день действуют три комитета «защиты хрущевок», в Зеленограде собственники создали «совет обороны, а жители домов по Рязанскому проспекту объединились в общественную организацию «Право собственности». Все эти организации выступают против программы «реновации жилищного фонда», сообщают «Новые известия».
Москвичи говорят, что вопросов к властям у них очень много. В частности, их интересует судьба тех, у кого квартира в «хрущевке» взята в ипотеку, кто оплатит ремонт в новых квартирах, вернут ли жильцам сносимых домов уплаченные взносы за капитальный ремонт и т.д.
Столичные чиновники в ответ на вопросы горожан отправляют их «читать законопроект», который сейчас спешно принимается Госдумой. Однако по факту этот документ не вносит ясности в процесс выбора домов под снос и последующего переселения жильцов. Москвичи говорят, что готовы выставить «живую оборону» против бульдозеров мэрии Москвы.
Отметим, что законопроект о реновации жилищного фонда в Москве предполагает, что собственников квартиры в домах под снос выселят в любом случае, вне зависимости от их мнения на этот счет. В документе говорится о том, что у жильцов будет 60 дней на переезд в жилье, которое предоставляется взамен. Несогласных чиновники будут выселять через суд.
Напомним, ранее общественная организация «МосСовет» обвинила столичные власти в разрушении института частной собственности в Российской Федерации. В организации считают, что инициаторы «реновации жилищного фонда» хотят завладеть территорией города для тотальной и ничем не ограниченной массовой застройки.