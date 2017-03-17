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олигархи
Дмитрий Михайлов
17 марта 12:45

Идите с миром, дети мои...

Ни жене, ни детям – все миллиарды на благотворительность: в чем секрет небывалой щедрости олигарха Потанина?

Бери – что дали?

Владимир и Наталья Потанины развелись в феврале 2014 года, позднее Наталья Потанина сообщила, что собирается отсудить у бывшего супруга половину принадлежащих ему акций в ГМК «Норникель» и «Интерросе». Но летом 2015 года Пресненский суд Москвы вынес решение по разделу имущества экс-супругов по состоянию на 2007 год, отдав Наталье три земельных участка, летний дом в деревне Власьево и дом в Уборах, а также денежную компенсацию в размере половины стоимости квартиры в Скатертном переулке в Москве.

В сентябре того же года Пресненский суд полностью отказал Наталье Потаниной в требованиях к бывшему супругу поделить принадлежащий ему пакет акций ОАО «Норильский никель» и Interros International Investments Limited, а в январе 2016 года Мосгорсуд признал решение Пресненского суда законным. А ведь это был как раз-таки основной «кусок пирога», на который расчитывала бывшая супруга олигарха – что такое для привыкшей к роскоши и разным там Лондонам мадам участки да «дачные» домики, пусть и ценой в небольшой завод.

На некоторое  время судебные страсти затихли – но было ясно, что Наталья затаилась и готовится к новой атаке на прохудившуюся «чашу» бывшего мужа. Так и  вышло - Наталья Потанина, подала иск в Пресненский суд Москвы о взыскании с бывшего мужа 215 миллиардов рублей компенсации за акции «КМ Инвест», которые по заверению Натальи, нажиты совместно. Также Потанина отмечает, что акции ЗАО «КМ Инвест» находились в прямой собственности ее бывшего мужа, а значит, эти активы после развода должны быть признаны совместной собственностью супругов и разделены, в чем суд 2015-го ей отказал.

Закулисные игры олигархов

Чем грозит Потанину поражение в новой судебной тяжбе и  почему бывшая жена собралась в новый «крестовый поход» именно теперь? Попробуем разобраться.

Во-первых,  пока остальные отечественные олигархи судорожно спасают свой потрепанный в кризис бизнес, Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос» и один из самых богатых российских бизнесменов, задумался о вечном и – решил передать свое состояние на благотворительность.

Так и заявил: «Мое состояние не будет передано по наследству. Оно должно работать на благо общества». И ни копейки детям. Им когда отец представится (все мы смертны), можно даже не присутствовать на вскрытии «завещательного» конверта семейным адвокатом.

Во-вторых, на сегодня  Потанин заметно меньший олигарх, чем был, скажем, 5-7 лет назад. И с одной стороны Наталья опасается, как бы муженек не «про…л» последние несколько миллиардов долларов, оставшиеся у того с учетом разрушений, нанесенных мировой финансовой стихией, до наступления которой миллиардов у Потанина было аж 23.

А с другой стороны, после некоторой агонии потанинской империи, вызванной огромными долгами и падением спроса на продукцию основного актива «Интерроса» – «Норильского Никеля», Потанин начал выбираться из бездны. Конечно, о былых завоеваниях теперь можно лишь вспоминать, но кризис пройден, цены на сырье восстановились и «Интеррос» в 3,5 раза сократил свои долги (с $7 миллиардов до $2 миллиардов). Мало того, вскоре он полностью расплатится с ВТБ по кредиту на $3,2 миллиарда и освободит из-под залога 95% акций собравшейся выйти на публику медиакомпании «ПрофМедиа».

В общем, можно сказать, что в потанинских карманах снова завелись денежки – и с этой точки зрения момент для нового иска Наталья выбрала удачный.

Что же касается самого олигарха, перспектива потери 215-ти миллиардов рублей  может оказаться, если и не критической – то близкой к этому. Сейчас, когда каждый принадлежащий олигарху рубль и доллар заработал с плюсом и с этого плюса еще надо продолжать гасить долги, для Потанина каждая «копейка»  важна. Тем более, при состоянии в несколько миллиардов долларов, на котором все еще висит долговое двухмиллиардное бремя. Так что между бывшими супругами битва предстоит жаркая.

Потанину тем более не захочется терять 215 миллиардов, которые лишь визуально кажутся «копейками» по сравнению с его общим состоянием, еще и потому, что едва выбравшись из одного кризиса, он может упасть в другой, из которого обратной дороги наверх может и не быть. Но почему это должно волновать близких Потанина, если его самого близкие волнуют мало?

Имидж Гейтса и Баффета

Из двух зол человек выбирает меньшее. Вот и для Натальи Потаниной лихорадка в бизнесе бывшего мужа – зло гораздо меньшее, чем его бзик с благотворительностью.

Да, многие большие бизнесмены жертвуют деньги на спорт, образование, детдома и так далее, но не забывая при этом про близких. Потанин тоже поддерживает российских спортсменов, детей и инвалидов - хотя основной проект его благотворительного фонда, ежегодные пожертвования в который Потанин намерен увеличить с $10 миллиона до $25 миллиона – федеральная стипендиальная программа.

Но так, чтобы после себя оставить все на «стороне» - в современной России Потанин будет первопроходцем. Хотя равняться Потанин хочет не отечественных коллег-олигархов, а на «ихних».

«Я собираюсь последовать примеру Гейтса и Баффета», – объясняет свое щедрое завещание известный предприниматель. Если и равняться на кого-нибудь, то на самых великих.

Напомним, что еще в начале 2010 года один из богатейших людей России Владимир Потанин заявил, что не оставит свое многомиллиардное состояние в наследство детям.

Трудно было поверить, что это всерьез - но и через два года миллиардер тверд в своем решении. «Как я могу передумать? – его недавние слова «Известиям».  — Я считаю, что есть предел, после которого любой человек, даже самый целеустремленный, теряет мотивацию чего-то добиться». Для «мотивации» Потанин, все таки что то оставит дочери и двум сыновьям, но точно не миллиарды долларов, и уж точно не контроль над своей бизнес-империей.

Многие едва ли не аплодируют Потанину за такой жест, предлагая и другим миллиардерам оставить свои накопления обществу. Но и скептиков немало.

Одни говорят, тоже рады были бы оставить что-то людям – да собственных детей кормить нечем. А все эти лишения потанинских детей наследства – банальный пиар-ход, игра в «доброго дядюшку» - а детям, мол, там другими путями все, что нужно, уже давно оставлено. Где-нибудь на «островных» оффшорах.

Другие,  в  принципе, приветствуя почин Потанина, говорят о том, что деньги на благо обществу – это слишком расплывчато. Всегда найдутся охотники до таких денег – и уйдут они неизвестно куда.

А третьи говорят, что лучше уж детям все оставил – так было бы привычней для того же общества. Все знали бы, что есть такой «гад», неизвестно как заработавший миллиарды – и теперь в них купаются его «золотые детки». А нынче  все говорят: все равно гад есть гад – только какой-то… хитрый…

Ну, как человек, сумевший попасть  в Форбс, может искренне сказать такое: один миллион долларов, полученный в наследство, может помочь человеку получить образование, найти занятие по душе, но вот миллиард долларов способен убить человека, лишив его ощущения жизни.

Судя по докризисным временам, миллиард убил Потанина целых 27 раз. Однако, поглядите – выглядит как огурец. Может, и не такой уж он и смертельный, как говорит Потанин, этот миллиард? Да поди пойми – эти игры богатых…

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