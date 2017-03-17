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Бизнес
17 марта 12:01

Visa разрешила банкам взимать дополнительную комиссию за снятие наличных в банкомате

Размер межбанковской комиссии устанавливают сами платежные системы. Так, у MasterСard это 0,5% от суммы транзакции, у Visa - 0,45% плюс 3 рубля, а у российской системы «Мир» - 0,45%

Международная платежная система Visa разрешила российским банкам взимать дополнительную комиссию с клиентов за снятие наличных через банкоматы.

Размер межбанковской комиссии (банк платит комиссию платежной системе) устанавливают сами платежные системы. Так, у MasterСard она составляет 0,5% от суммы транзакции, у Visa - 0,45% плюс 3 рубля, а у российской системы «Мир» - 0,45%.

Обычно российские банки делают снятие наличных в своих банкоматах бесплатным для клиентов и выплачивают комиссию из собственных средств. Новые правила разрешают установить единые правила игры, а держатель банковской карты всегда будет знать тариф, каким бы банкоматом он ни воспользовался.

Гендиректор Visa в России Екатерина Петелина сообщила газете «Ведомости», что новая практика позволит сохранить межбанковскую комиссию 0,45% плюс три рубля либо снизить ее до 0,25%, добавив комиссию с клиента.

Платежная система MasterСard в ближайшее время также может последовать примеру Visa.

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