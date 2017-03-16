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16 марта 08:02

Неустановленных руководителей «Трансаэро» заподозрили в мошенничестве с кредитом Альфа-банка

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных руководителей некогда второй по величине авиакомпании в России «Трансаэро» по факту хищения 350 млн рублей. Эти деньги перевозчик получил в качестве кредита от Альфа-банка

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных руководителей некогда второй по величине авиакомпании в России «Трансаэро» по факту хищения 350 млн рублей. Эти деньги перевозчик получил в качестве кредита от Альфа-банка.

Дело расследуется по статье «Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере, совершенного организованной группой по предварительному сговору». Если в деле фигуранты, не сообщается.

Начать расследование в МВД пытались еще в 2016 году, но тогда начальник ГСУ Наталья Агафьева отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Московская прокуратура поддержала позицию ГСУ, однако Тверской суд, а затем и Мосгорсуд власти на сторону заявителя (Альба-банка) и сочли расследование целесообразным, сообщает «КоммерсантЪ».

В ходе проверки следователи выявили нарушения при заключении кредитных договоров «Трансаэро» с Альфа-банком. Перевозчик предоставлял банку «не соответствующую действительности бухгалтерскую отчетность, завысив стоимость наиболее ликвидных оборотных активов». Авиакомпания подписала с кредитором договор по получение кредита в размере 665 млн рублей.  Вернуть кредит перевозчик должен был в 2015 году, к этому сроку вернул только 318 млн рублей. Остальными деньгами, считает следствие, «неустановленные лица» из числа руководителей «Трансаэро» распорядились по своему усмотрению.

Напомним, вторая по величине авиакомпания России «Трансаэро», которая принадлежала супругам Ольге и Александру Плешаковым, прекратила полеты в конце 2015 года. Перевозчик в условиях финансового кризиса и падения пассажиропотока не смог обслуживать долг в 260 млрд рублей.

Осенью 2015 года правительство отказалось от планов по спасению «Трансаэро», после чего Росавиация отозвала у перевозчика сертификат эксплуатанта. В настоящее время авиакомпания проходит процедуру банкротства.

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