Эвакуаторы вне закона
Зачастую этих «блюстителей порядка» не мешает самих отправить на штрафстоянку
Москвичи почти свыклись с тем, что эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ АМПП) строго «бдят» за соблюдением ПДД на улицах столицы. Но смириться с тем, как они это делают, не могут. Ну не хотят автомобилисты молча наблюдать, как их машины повреждают и эвакуируют вместе с детьми, они возмущаются процедурой возврата авто и стоимостью «услуг», идут в «паркмены» и в суд.
Но самая большая несправедливость в том, что те самые правила дорожного движения, на страже которых стоят эвакуаторщики, нарушаются ими сплошь и рядом. Примером могут служить стоянки эвакуаторов в центре Москвы, в частности, на Суворовской площади напротив театра Российской армии. Московские автолюбители утверждают, что еще два года назад водители АМПП приметили это место и заняли так охраняемые ими драгоценные метры центральной части города. Правда, после сигнала от пользователей сетей Моспаркингу руководство АМПП отреагировало, и ряды эвакуаторов на Суворовской заметно поредели. Но ведь если где-то убыло, то в другом месте прибыло: остальные машины рассредоточились вокруг площади и по близлежащим переулкам, в том числе и под знаками 3.27 «Остановка запрещена».
Однако это странно, особенно если вспомнить заверения московских властей о том, что эвакуаторы как раз призваны защищать дефицитное парковочное пространство. Вместо этого они его занимают. Но зачем вообще где-то отстаиваться? Эвакуатор должен либо курсировать по городу по направлению к машине-нарушителю, либо уже с грузом двигаться на штрафстоянку. Правда, исключение составляют обеденные перерывы и тому подобное, но на это есть внутренний регламент. Он же должен определить, где должны располагаться эвакуаторы. Или нет?
В АМПП разъяснили некоторые положения внутреннего регламента организации. В частности, сообщили, что эвакуаторы – такие же участники дорожного движения и могут устраивать стоянку в местах, предусмотренных ПДД, там, где они не создают препятствий для других ТС.
Что касается распорядка дня эвакуаторщиков, то они работают как 12 часов в сутки, так и круглосуточно. Количество машин в конкретном районе зависит от заявок от МАДИ или ГИБДД. Если заявок нет, то эвакуатор должен находиться на базе или, опять же, в «строго отведенных местах, не создавая препятствий для движения других транспортных средств». Последнее, кстати, тоже соблюдается не всегда. Достаточно вспомнить случай, когда прошлым летом эвакуаторы перегородили дорогу для проезда скорой в детскую больницу. И этот случай далеко не исключение.
Разъясняя, на каком основании эвакуаторы занимают платные парковки и площади, в АМПП говорят, что эвакуаторы должны стоять только там, где разрешено правилами, и этими же правилами определено, что они могут отступать от требований дорожных знаков (кроме 2.2, 2.4-2.6, 3.11-3.14, 3.17.2, 3.20) и дорожной разметки. То есть под знаком 3.27 они могут находиться при погрузке. Кроме того, АМПП настаивает, что при работе их машин всегда остается возможность для проезда ТС. А если и случается перекрытие движения (при необходимости!), то оно занимает не более 10 минут. Также в организации сообщают, что на платных стоянках эвакуаторы не простаивают: сделал свое дело инспектор ГИБДД или МАДИ – трогается в путь и эвакуатор.
О правдивости фактов, изложенных АМПП, могут судить московские автолюбители. Им известно, что эвакуаторы стоят на платных парковках сколько посчитают нужным. Остается либо не верить своим глазам, либо сообщать о нарушениях в АМПП по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210, а также писать им на сайт.
О том, что существующая практика автоэвакуации и работа эвакуаторов сегодня далеки от совершенства, говорят и результаты опроса в соцсетях, которые провело агентство «Ридус». По его данным, более 600 человек считают автоэвакуацию ничем иным, как бизнес-проектом для обогащения узкой группы лиц; 300 участников опроса сказали, что эвакуаторы часто затрудняют движение, а 200 респондентов – что прямо нарушают ПДД. Отметили полезность деятельности АМПП только 17 человек.