Жильцов московских «хрущевок» освободят от уплаты налога на недвижимость
В Москве владельцев квартир в домах, которые планируется снести до конца 2018 года, освободят не только от уплаты взносов на капитальный ремонт, но и от налога на имущество после заселения в новые квартиры
В Москве владельцев квартир в домах, которые планируется снести до конца 2018 года, освободят не только от уплаты взносов на капитальный ремонт, но и от налога на имущество после заселения в новые квартиры. Соовтетствующий законопроект подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Николай Гончар.
Законопроект предусматривает создание фонда содействия реновации жилищного фонда в Москве, основным источником финансирования которого будут средства из бюджета столицы.
Гончар предлагает исключить фонд из числа налогоплательщиков по налогу на прибыль организаций, а также освободить операции фонда по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав от налогообложения по налогу на добавленную стоимость, сообщает РБК.
Квартиры, полученные гражданами в собственность от фонда, предлагается освободить от налогообложения по налогу на доходы физических лиц.
Ранее депутаты Мосгордумы внесли законопроект, который регламентирует правила сноса пятиэтажных домов в столице. В случае принятия законопроекта, власти Москвы смогут определять серии домов первого периода индустриального домостроения, которые пойдут под снос, а также включать и исключать из программы реновации конкретные дома.
В документе говорится о том, что собственникам квартир должна предоставляться не меньшая жилплощадь и с таким же числом комнат либо в том же районе, либо в районе проживания, то есть в соседних районах в том же округе. Если собственники откажутся покидать «хрущевки», но власти могут выселить их по суду.