А не голый ли «король»?
Под лихорадочной скупкой империей Гуцериева всего и вся, судя по всему, проявляется попытка сохранить имидж благополучия на фоне огромных проблем с многомиллиардными долгами
Башнефть, политика и прочие понты
В свое время «Башнефть» купить хотели многие. Правда, скорее всего в теории – для придания сделке прозрачности и честности. Смотрите, мол – сколько компаний участвуют – значит, все в порядке, без закулисных игр.
Но большинство потенциальных покупателей притянули, видимо, для антуража – не бесплатно, конечно. На кону стояли миллиарды долларов.
Под номером 9 в списках претендентов значилась «Руснефть» Михаила Гуцериева – но, по прогнозам специалистов, на тот момент у Гуцериева реальных возможностей всерьез побиться за «Башнефть» не было и близко. А для участия в массовке, как большинство других, он слишком большая фигура.
Что же сподвигло олигарха на участие в дележе пирога, где для него заранее не было предусмотрено ни кусочка? Судя по всему – это был лишь его величество пиар, пыль в глаза, так сказать.
На большинстве гуцериевских предприятий висят огромные долги – а участие в тендере по «Башнефти» плюс вывод «Руснефти» на миллиардное IPO, это с одной стороны попытка хотя бы от части долгов избавиться, с другой – желание показать всем и вся, что в империи Гуцериевых все в ажуре. Мол, мы даже «Башнефть» хотели купить – да немного не срослось.
Даже Forbes со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что усилия по сокращению долга «Русснефти» до $1,3 миллиардов в 2014–2015 гг. были предприняты, чтобы иметь свободный денежный поток в $200 миллионов, из которых половину можно пускать на дивиденды, а половину – на инвестиции. Для этого были списаны долги «Русснефти» перед компаниями группы «БИН», а задолженность перед Glencore конвертирована в 46% акций. Ну а в конце 2016 г. Михаил Гуцериев смог договориться с ВТБ о реструктуризации последнего крупного долга «Русснефти» в объеме $1,3 миллиарда – срок его погашения был сдвинут с 2023-го на 2026 г.
Кстати, экспансия в собственно нефтяной отрасли не имеет больших перспектив: все основные ресурсы уже поделены, стоимость нефти падает, поэтому нефтяник Гуцериев предпочитает диверсифицировать свой бизнес – какие-то деньги получать с фондовых рынков, какие-то в перспективе с покупке новых бизнес-направлений по типу торговых сетей электроники.
Но приобретение новых активов втягивает Гуцериева и в новые долги, о которых и захочешь не забудешь – цифры там просто такие – с большими нулями. И с этим постоянно нужно что-то делать. Как например, в случае, когда Структура Михаила Гуцериева Belirian Holdings Limited заключила с компаниями «Регион-Инвест» и «Диджитал-Инвест» договоры о передаче им в залог 59,779 тыс акций «Русснефти» для обеспечения выпуска облигаций. Полученные средства структуры Гуцериева намерены направить на погашение долгов перед вторым акционером «Русснефти» — компании Glencore (ей принадлежит 46% акций).
В свое время признание долгов стало для когда-то опального олигарха Гуцериева «точкой возврата» - то есть, шансом вернуться домой и начать снова вершить бизнес в России, где для хитрых и изворотливых людишек всегда вариантов срубить копейку больше, чем в демократической и прозрачной Англии.
Напомним, что перед своим спешным бегством из России в 2007 году в Лондон Гуцериев продал компанию Олегу Дерипаске. Правда, получив высочайшее прощение и вернувшись обратно, он выкупил ее, но уже с семью миллиардами долга. Сегодня из них осталось 2 миллиарда, причем 3 миллиарда Гуцериев погасил в прошлом году – возможно «госкредиторы» серьезно сели ему на хвост. Однако полностью распрощаться с долговой нагрузкой мешают огромные, иногда кричаще нерациональные и вызывающие «непрофильные» затраты олигарха.
Например, свадьба сына. На нее, как сообщали СМИ, он потратил денег больше, чем заложено в годовой бюджет его родной Ингушетии на основные социальные статьи.
Как писали многие СМИ, бракосочетание сына обошлось Гуцериеву в 1 миллиард. Но, как считают некоторые эксперты, Гуцериев использовал это «мероприятие» для создания видимости своего благополучия. На самом же деле затраты на свадьбу могли остановиться где-то на уровне «каких-то» 4 миллионов долларов, причем, уже включая гонорары всех артистов, которые были приглашены в качестве статистов для создания «атмосферы» успешной бизнес-деятельности предпринимателя.
На Кавказе принято пускать пыль в глаза, устраивая пышные празднества. И чем хуже обстоят дела, тем больше устраивают фейерверков для соседей и тратят денег на пиар в СМИ. Гуцериев тоже иногда вспоминает родные «горские» традиции.
Имидж очень занятого человека
Деловая активность Михаила Гуцериева всегда была крайне разнообразной. Чтобы заработать, предприниматель использовал любую возможность. К примеру, во второй половине 90-х его бизнес-интересы простирались от массовой скупки недвижимости в Москве и ТЭК до реализации проектов в… издательском деле – особенно когда появилась возможность получить на этот проект федеральные деньги.
Потом были скупки гостиниц в центре Москвы, на которые были потрачено много заемных денег. Но это опять-таки, как считают источники, знакомые с состоянием активов Михаила Гуцериева, были шаги с целью пиара своей бизнес-деятельности и отвлечения внимания от проблем с реальным положением дел.
И вот теперь IPO «Русснефти». По мнению аналитиков, время для выхода нефтяных компаний сейчас не самое благоприятное – да и финансовые показатели структур Гуцериева и К не дают возможности говорить о динамике развития и большом внутреннем потенциале. Та же «Руснефть» впервые за последние три года получила прибыль, но составила она всего… 75 млн. рублей, что для огромной нефтяной корпорации даже меньше, чем копейки.
Владелец «Русснефти» и некогда опальный олигарх, который в последнее время все больше позиционирует себя на ниве меценатства и песенного творчества, засветился и в теме выборов, в свое время продавливая братца на пост Ингушетии. Его фамилия всплывала и в связи с появлением информации о спонсировании бизнесом партий. Как сообщает фонд «Петербургская политика», партнер и старый друг Гуцериева создатель «Югнефтепродукта» Ваха Агаев значится в списках финансистов КПРФ. Вряд ли сам Гуцериев, в свое время щедро спонсировавший ЛДПР, дал бы хоть рубль коммунистам, но имя свое в предвыборной тематике засветил.
Вообще, конечно, экспансия компаний Гуцериева и его родственников с одной стороны поражает скоростью и размахом, с другой стороны напоминает отчаянную скупку смертельно больным всех лекарств подряд – авось, что-то поможет.
В нынешние не самые простые для российской экономики времена мало кто, даже при больших деньгах решается на скупку серьезных активов. А вот империя Гуцериева и К поражает бизнес-сообщество своей активностью уже на протяжении последних шести лет. При этом группа Михаила Гуцериева зачастую приобретает активы у предпринимателей, вынужденных распродавать свой бизнес.
В 2011 г., после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова, племянник Гуцериева Микаил Шишханов купил 95% ГК «Интеко» у жены Лужкова Елены Батуриной, которая срочно уехала в святая святых всех беглых российских олигархов - Лондон. В том же 2011 г. у казахского бизнесмена Мухтара Аблязова, скрывавшегося от властей Казахстана, был куплен ТРЦ «Калужский», а годом ранее – логистический комплекс «Северное Домодедово». В 2012 г. Гуцериевы приобрели у Бидзины Иванишвили, уехавшего в Грузию, чтобы возглавить оппозицию, девелоперский бизнес. В 2014 г. гуцериевско-шишхановский Бинбанк купил Москомприватбанк у украинского миллиардера Игоря Коломойского, распродающего свой бизнес на волне конфликта России и Украины. В итоге за последние годы состояние Михаила Гуцериева выросло, по данным журнала Forbes, с $2,5 до $5,9 млрд, а Микаила Шишханова – с $550 млн до $1,6 млрд соответственно.
Клан Гуцериевых–Шишханова сегодня контролирует нефтяные компании «Русснефть» и «Нафтиса», крупные пенсионные фонды (НПФ «Сафмар» и «Доверие»), банки (Бинбанк, в который влились или вливаются «МДМ банк» и группа «Рост банк»), большой пул недвижимости, лизинговую компанию «Европлан», страховую компанию «ВСК», компании «Русский уголь» и «Славкалий» (добыча и производство калия в Белоруссии), восемь радиостанций, и ряд телеканалов.
Сколько протянет «больной»?
Разумеется, не всем понятно - из какого «чулка» Михаил Гуцериев и его родственники берут деньги для столь массового «бизнес-шопинга». Многие деловые издания, и эксперты, пытаясь разгадать эту тайну, выяснили, что на протяжении последних лет прослеживалось несколько источников финансирования сделок.
Прежде всего, еще недавно Михаил Гуцериев привлекал для их обеспечения банковские кредиты. В конце 2015 г. Forbes подсчитал, что общая сумма долгов структур подконтрольной Гуцериеву группы «Сафмар», основного скупщика чужих активов, действующего в авангарде, перед крупными российскими банками – 8 миллиардов долларов, из которых пять миллиардов приходится на Сбербанк.
Поговаривают, что председатель «сбера» господин Греф выражал обеспокоенность тем, что средства, выданные нефтяным структурам, размещаются в сторонние активы, а сам долг продолжает расти. А когда Греф начинает хмуриться в чью-то сторону – пиши, пропало. Можно очень быстро лишиться бизнеса, личного имущества да и свободы тоже. Видимо, по этой причине, а так же помня, что в свое время именно Греф «дал зуб» Кремлю за возвращение на Родину лондонского беглеца Гуцериева, тот в прошлом году напрягся и скинул за год целых 3 миллиарда долга.
Еще один вопрос, на который эксперты не спешат отвечать однозначно, – в какой степени в покупке активов участвуют деньги управляемых группой «Сафмар» подконтрольных Гуцериеву пенсионных фондов. В «Ведомостях», к примеру, в конце прошедшего года со ссылкой на крупных московских девелоперов можно было прочесть, что «последние приобретения в недвижимости Гуцериев делал с использованием денег пенсионных фондов.
Говорить со стопроцентной уверенностью, что в сделках по поглощению используются средства НПФ, невозможно, так как структура инвестиционных портфелей фондов не раскрывается, хотя есть мнение, что в качестве обеспечения фондам был заложен «Петровский пассаж» – один из самых известных активов Гуцериева.
Сам же магнат всегда говорил, что предпочитает покупать активы, когда они стоят дешево, а продавать – когда дорого. В случае с «Русснефтью» все идет не совсем так, хотя более удачно, если вспомнить, что в 2007 г. Гуцериев вынужден был бежать в Лондон и продать «Русснефть» Олегу Дерипаске, чтобы не сесть в тюрьму из-за «неуплаченных налогов и неправильно эксплуатировавшихся скважин». Тогда «Русснефть» он продал за $3,3 млрд – на $800 млн дороже, чем сегодня она оценивается, – но для Гуцериева это была потеря.
Да и шоу-бизнес, где Михаил Гуцериев продолжает смешить людей, приносит ему в основном лишь убытки. Все радиоканалы, за редким исключением, которые магнат начал скупать из принципа и злости на менеджеров каналов, не пропускавших его песенки на свои ротации, работают в глубокий минус.
Да, за то просто сумасшедшее количество песен на свои стихи, которое Гуцериев продавливает на «Песни года» и «Золотые граммофоны», он получает примерно два миллиона рублей в год – но это хорошие деньги для обычного поэта-песенника, но не для олигарха Гуцериева. Двумя деревянными «лямами» дыры в огромном бизнесе не заткнешь.
А их вагон и тележка. И однажды этот многоголовый колосс на глиняных ногах развалится на глазах. И тогда выйдет к публике не совсем одетый «король» и скажет ставшие пророческими строчки из стиха собственного сочинения: «Я лишенец, горя ученик. На спине копаются мурашки…».
А может, не выйдет и не скажет – дорожка-то на запасной «аэродром» в туманном Альбионе давно протоптана. И судя по количеству сбежавших и сбегающих туда российских проштрафившихся олигархов, «народная тропа» туда не зарастет никогда. Чем Гуцериев хуже других «березовских» - разорит еще пару регионов, обанкротит еще с десяток градообразующих предприятий, а потом привычно - деньги в чемодан и в… родные практически туманы… Как говориться, жить-поживать да на Родину поплевывать…