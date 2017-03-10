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10 марта 10:59

Владелец «дворца Путина» под Геленджиком займется выращиванием устриц

Бизнесмен Александр Пономаренко, которого называют официальным владельцем «дворца Путина» в Геленджике, приобрел 100%-ю долю в компании «Южная цитадель». Эта компания занимается выращиванием устриц и мидий

Фото: shooseshop.ru

Бизнесмен Александр Пономаренко, которого называют официальным владельцем «дворца Путина» в Геленджике, приобрел 100%-ю долю в компании «Южная цитадель». Эта компания занимается выращиванием устриц и мидий.

Ранее собственником «Южной цитадели» был предприниматель Алексей Василюк. Он же занимал должность генерального директора фирмы, сообщают «Ведомости».

«Дворцом Путина» называют строящийся под Геленджиком на берегу Черного моря особняк с вертолетной площадкой, летним театром  подземными сооружениями. Несколько лет назад агентство Reuters сообщало, что особняк строился в том числе и на деньги, выделенные на реализацию нацпрограммы «Здоровье».

Напомним, что о «дворце Путина» под Геленджиком в 2010 году сообщил бизнесмен Сергей Колесников. Он написал открытое письмо, в котором сообщил о том, что ранее управлял бизнесом в интересах окружения Путина, а комплекс в Геленджике был одним из таких проектов. При этом в окружении Владимира Путина неоднократно отвергали связь главы государства с «дворцом» под Геленджиком.

В 2011 году владельцем «дворца Путина» стал бизнесмен Александр Пономаренко. Он приобрел две компании, владеющие зданиями, земельными участками и виноградниками, у бывшего члена знаменитого кооператива «Озеро» Николая Шамалова.

Затем стало известно, что рядом с «дворцом Путина» появится мидийно-устричное хозяйство. Под это хозяйство тысячу гектаров акватории у мыса Идокопас сроком на 25 лет получило ООО «Южная цитадель», владелец которого Алексей Василюк ранее работал в компании, управлявшей «дворцом Путина», сообщали в РБК.

Что касается Александра Пономаренко, то его «Ведомости» называют также владельцем компании ТПС «Недвижимость» которая официально принадлежит кипрской TPS Real Estate Holdings. 66,6% кипрской компании принадлежит дискреционному трасту, действующему в интересах семей бывшего депутата Думы Александра Скоробогатько и Александра Пономаренко. Остальные 33,3% контролирует Игорь Ротенберг, сын одного из друзей Путина Аркадия Ротенберга.

Дискреционный траст в интересах Скоробогатько и Пономаренко контролирует 65,3% кипрской TPS Avia Holding Ltd, владеющей «Шереметьево холдинг». 34,7% этой компании – у Аркадия Ротенберга.

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