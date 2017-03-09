«Пятая колонна» российской «оборонки»
Заполучив в свои руки стратегические предприятия, отечественные олигархи устанавливают на них свои правила игры, напрямую ставя под угрозу обороноспособность государства. Печальный пример тому – ситуация с Подольским электромеханическим заводом
Запусти козла в огород
В девяностые хаос коснулся всех сфер нашей жизни – «оборонки» в том числе. Оборонный комплекс тогда пережил массовую приватизацию – пока новая либеральная власть где-то зевала, где-то сама участвовала в дележе «пирога», важные предприятия стратегического назначения в своем большинстве оказались в частных руках. Лозунг такой распродажи был таков - частные собственники придадут новый импульс развитию оборонного комплекса.
Однако, купленные за бесценок на чековых и денежных аукционах предприятия были очень быстро разгромлены «эффективными» собственниками или претендентами на оборонные активы, которые в желании заполучить заводы в полную собственность, сначала преднамеренно банкротили их, а уже потом или перепродавали или начинали собственное производство, далекое от того, что было там до них.
И эти «денежные мешки» вылеплены из одной глины – купить что-то, сорвать с этого куш, выцедить все до капли, выжать и… выкинуть. А оборонный это концерн, разорение которого ставит под угрозу безопасность целого государства, или угольный разрез, закрытие которого оставило без работы небольшой провинциальный городок – этим «денежным мешкам», собственно, по боку. Срубить «бабок» здесь и сейчас – это их принцип, остальное – чья-то безопасность, чья-то нищета – для них второстепенно.
Примеров масса. Оборонный завод в дагестанском Избербаше, где в 2013-м сорвали заказ на 250 миллионов рублей на изготовление деталей для военной техники, Арбитражный суд рассматривает как банкрота. Не более того – а ведь правоохранители вполне могли бы задаться вопросами – куда делись 90 миллионов из денег, выделенных на оборонный заказ, и почему работники завода бастуют из-за серьезных задержек по зарплате. И вопросы эти даже не к гендиректору Фирязу Фирманову, человеку наемному, а частным собственникам, которых семеро, и четверо из них хорошо сидят в Москве – так что оборонный заказ и судьба завода им по большому счету до фени. А вот материальная часть заказа – да, это вкусно.
А Курганмашзавод, единственный в стране производитель БМП, попавший под раздачу фемиды за многомиллионные долги – вообще отдельная песня. К сожалению, грустная – до 2005-го вполне успешное предприятие. Но став частью концерна «Тракторные заводы», принадлежащего бизнесменам Болотину и Бакову (зятю режиссера Михалкова), КМЗ начал быстро погружаться в долговую яму и теперь спасать его придется госбюджету напрямую. «Легкомысленных» коммерсов, просто получавших и выводивших деньги с оборонзаказов на свои нужды, но заказов не выполнявших, никто не трогал. Словно и нет миллиардных убытков казны, нет потребности в укреплении обороноспособности страны и повышении престижа на международном уровне.
Сейчас на КМЗ претендует «Ростех», который через подконтрольный «Новикомбанк» пытается завод обанкротить – но суть в том, что данная госкорпорация уже десять лет ходит вокруг да около, пытаясь забрать завод себе, но шанс получила лишь сейчас, когда из предприятия уведены огромные деньги, оборонный заказ сорван, а сам завод – на боку.
Интересно, оборонный завод, сорвавший госзаказ, а значит, поставивший под угрозу обороноспособность страны и под сомнение международный престиж, это ли не повод для расследования ФСБ? Или, согласно, выписка из закона, где говорится, что чекисты обязаны обеспечивать в пределах своих полномочий безопасность объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта и связи, жизнеобеспечения крупных городов и промышленных центров, других стратегических объектов, а также безопасность в сфере космических исследований, приоритетных научных разработок, подразумевает лишь то, чтобы на их территорию не пробрались какие-нибудь террористы? А владелец завода, укравший деньги и разоривший важный стратегический завод – он чем лучше тех же террористов?
Дырка в ядерном щите
Если по Подольску с самого начала – суть такова. Есть такой ракетный комплекс — РС-24 «Ярс». Будущая основа ядерного щита страны, которым как раз сейчас РВСН перевооружают. И есть такой Подольский электромеханический завод, который делает для мобильных пусковых установок этих ракет (будущей основы ядерного щита страны) гидравлику. Правда, делает в теории – ибо, на деле завод почти банкрот.
Почему – может, заводу не достаются оборонные заказы, люди без работы сидят? Нет, с заказами все в порядке – даже более чем. В 2016 году на завод поступил авансовый платеж по линии гособоронзаказа, которого должно было хватить на производство комплектующих для систем ПВО до октября 2017 года. Эксперты оценивали размер платежа под 2 миллиарда рублей. А до кучи ПЭМЗ получил еще 1,4 миллиарда рублей кредита в Сбербанке, который пытается теперь вернуть свои деньги через иные, напрямую не связанные с заводом активы аккумилированных с владельцем компаний. Да только дело это мягко говоря безнадежное – большая часть бизнеса владельца ПЭМЗ процветает, но юридически с него долг не спросишь, деньги брались заводом, а завод – первый в очереди на банкротство. Поэтому скорее всего без малого 1,4 миллиарда сбербанковских денег станут очередным невозвращенным кредитом «для своих», на которые служба господина Грефа ох как горазда.
Но в любом случае, возвращаясь к началу, для любого производства, находящегося в нелегком положении, такой заказ – вторая жизнь – тем более, что один лишь этот заказ обеспечивал работой предприятие на ближайшие полтора года. По сути, выполнение оборонного заказа - это постоянный поток финансовых средств, возможность планировать работу предприятия и стабильно зарабатывать деньги. А ведь ПЭМЗ и до 16-го года на боку не лежал – казалось бы, путь к вершинам лежит по прямой. Однако, наступил 2017-й, и выясняется, что выпуск оборонной продукции остановлен, людям, которые еще не разбежались в поисках лучшей жизни, не платят зарплату несколько месяцев, а около 3 миллиардов рублей из тех трех с лишним миллиардов, которые еще не успели освоить, каким-то ветром унесло в неизвестность.
Сейчас в срочном порядке подыскивается новая площадка, чтобы заменить производство в Подольске – возможно, это будет электромеханический завод в Коврове, входящий в компанию, принадлежащую «Ростеху», которому принадлежит и 20,5% акций злосчастного ПЭМЗа. Это мало, чтобы помочь подольскому заводу, если основные акционеры не идут навстречу.
Поэтому вариант с ковровским заводом выглядит хотя и более дорогим проектом, но наиболее в этой ситуации практичным. Однако, и здесь одного желания КЭМЗ производить оборудование для гидравлических систем мало – ведь на данный момент исполнителем оборонзаказа все еще является Подольск. А чтобы эстафету перехватил Ковров, необходимы изменения в контракте – а для изменений нужны судебные решения по Подольску. Судебная же система в нашей стране – машина малоподъемная, неповоротливая, никуда не торопящаяся. И пока она будет раскачиваться, российское небо от потенциальных врагов придется прикрывать теми «Ярсами», что уже есть в наличии.
Один из «дыроколов» оборонки
Так кто же хозяин на многострадальном подольском заводе (хотя и хозяином-то не назовешь)? По данным СМИ контрольный пакет акций ПЭМЗа (68,4 процента) принадлежит семье депутата Государственной Думы фракции "Единая Россия" Умахана Умаханова, представляющего в парламенте республику Дагестан. Согласно декларациям о доходах, в последние годы депутат Умаханов со своей супругой официально заработали около 400 млн рублей, владеют торговым центром «Лабиринт» на Рублево-Успенском шоссе Москвы, квартирами, домами, недвижимостью в Испании. Высшее образование Умахан Умаханов получил в 38 лет - окончил зооинженерный факультет Саратовского Государственного Аграрного Университета, а в 50 лет (после покупки контрольного пакета акций ПЭМЗа) он по документам стал «автором-изобретателем и главным конструктором модернизированной зенитной установки ЗУ-23/30М1-3».
Все понимаю – когда денег много и все есть, хочется чего-то этакого, неординарного. Хочется стать, к примеру, изобретателем. Ну, так купил бы молочный комбинат и «изобрел» новый диетический творожок или какую-нибудь молочную колу. Зачем же человеку, почти в сорок получившему диплом зоотехника «изобретать» зенитную установку? Тем более, что действительно изобретателей оружия и военной техники наперечет, а их именами потом называют районы, улицы и предприятия. Да известно зачем – найти в чьих-то глазах оправдание за покупку оборонного завода в Подольске, которое было запрограммировано заранее.
И ладно, если бы олигарховские денежки, нажитые непонятно как, сделали бы доброе дело – сделали так, чтобы завод работал, люди получали зарплату, детали к «Ярсам» шли бесперебойно. Так нет – получить заказ на 2 миллиарда, взять кредит еще почти на полтора миллиарда, увести их – а завод, люди, обороноспособность страны… так, пыль… Эта самая «пыль», старейшие работники завода, которым уйти просто некуда, комментируют деятельность Умаханова так: «Доит, стрижет и забирает деньги».
А ведь завод уже не первое десятилетие находится в частных руках. Еще в девяностые бывшее закрытое предприятие стало АО, оставив государству лишь 20,5% акций. Однако, владельцы завода оказались ответственными и грамотными людьми, они понимали, какое значение предприятие имеет для отечественного оборонно-промышленного комплекса и верили, что предприятие еще вернется в разряд востребованных. Производственные мощности и в безвременье остались полностью работоспособными, более того, конструкторы ПЭМЗ ухитрилясь и в самую трудную пору создавать новые разработки.
Распоряжением Правительства РФ от 9 января 2004 года № 22-р ПЭМЗ был включен в перечень стратегических предприятий и организаций Российской Федерации. В том же году власти декларировали начало «операции спасения» предприятия. Но именно тогда (интересно, случайно или нет?) ПЭМЗ стал объектом атаки команды рейдеров. Захватчикам, безусловно, приглянулись земля и объекты недвижимости предприятия, которые тянут на несколько десятков миллионов долларов: 48 гектаров в центре подмосковного Подольска, 15 тыс. квадратных метров площадей в постройках города… И эти атаки при поддержке «серьезных людей» продолжались не один год.
Говорить о том, был ли господин Умаханов в числе заинтересованных лиц на заводские земли, покупая предприятие, уставшее отбиваться от чужаков? Но когда он стал основным держателем акций завода, казалось, пришел спаситель – планов развития было множество. Даже филиал завода в Дагестане планировался… Как говорится, мягко постелил… А потом по накатанной…
Кстати, в некоторых СМИ так же мелькает информация о том, что владея одним из самых важных оборонных заводов страны через закрытое и открытое акционерные общества, в своих «доходных» декларациях Умаханов далеко не всегда об этом упоминал. А по суммам это, надо полагать, не забытый в декларации старый гараж или крохотный земельный участок…
Кстати, если действительно предположить, что злых умыслов у владельца завода не было – просто у зоотехника-зенитчика банально не хватило знаний, чтобы вывести предприятие на уровень, у него еще есть шанс спасти завод. По мнению экспертов, рыночная стоимость принадлежащего Умахановым торгового центра «Лабиринт» составляет около 1,5 миллиардов рублей, которых с лихвой хватит для финансового оздоровления ПЭМЗа и начала выпуска необходимой армии комплектующих для подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс». Однако, по всей видимости, депутат Умаханов не хочет расставаться с торговым центром - ибо, со стороны собственника мер по реанимации завода ноль и даже без палочки.
Что интересно, депутат Умахан Умаханов с 2013 года занимает пост сопредседателя дагестанского штаба общероссийского народного фронта (ОНФ), чьи активисты по поручению президента Владимира Путина ведут борьбу с коррупцией среди российских депутатов и чиновников - а 3 миллиарда оборонных денег с Подольского завода как корова языком слизала. А в Государственной Думе VII созыва депутат Умаханов входит в комиссию по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, часть которого в лице ПЭМЗ его семье принадлежит и его же семьей разорена.
По проторенной дорожке?
А ведь нечто подобное в практике четы Умахановых уже было. В 2011 году Умаханов начал курировать амбициозный проект строительства агротехпарка в Дагестане. Депутат лично представлял в республике руководство управляющей компании ООО «ИН-Инвест Груп», несмотря на опасения многих в республике – ведь учредителем «ИН-Инвест Груп» была супруга Умаханова. Опасения оправдались, и проект, который должен быть вывести экономику региона на новый уровень, застопорился, несмотря на то, что к его реализации было привлечено бюджетное и кредитное финансирование. Сама «ИН-Инвест Груп» вложила в строительство лишь 700 миллионов рублей собственных денег, тогда как общий объем необходимых инвестиций оценивался в 14 миллиардов. И на этой почве специалисты уверены, что дочерние умахановские структуры чаще всего закредитованы (имеют слишком большое долговое бремя) и пытаются затыкать дыры в бюджете одного проекта за счет другого, который после будут затыкать деньгами от третьего и так далее, а значительная часть финансов при этом аккуратно выводится из проекта и растворяется в неизвестном направлении, оставляя сам проект на произвол судьбы и чаще всего обрекая на «медленную смерть».
При всей рискованности своей деятельности самым важным для Умаханова является, конечно, депутатский мандат – через него можно лоббировать семейнные бизнес-интересы, через него же можно держать на расстоянии чересчур ретивых правоохранителей… Другое дело, помимо правоохранителей есть еще и центральная власть, для которой обороноспособность страны – одно из ведущих направлений. И когда у тебя под боком кто-то разоряет военный завод, оголяя российское небо для потенциальных вражеских атак, это ли не вредительство, это ли не измена родине? Если у нас капитализм и в законе частная собственность неприкосновенна (раз уж в ней оказалась оборонка) – неужели у власти нет рычагов воздействия на саботажного капиталиста (например, обвинить в причинении вреда государству) без явного покушения на собственность, тем более, что и подобные покушения со стороны подгосударственных структур уже не раз опробованы в других местах? К примеру, в «подольском деле» присутствуют почти полтора миллиарда кредитных денег от Сбербанка, который давно известен своего рода рейдерством, хитренько так лишая бизнеса его владельцев на основании невозвращенных кредитов. И если хоть раз такой бандитский способ использовать во благо стране – сделать это в Подольске самое время.
Иначе будет то, о чем сказал профессор Российского гостехуниверситета Петр Белов на одной научной конференции, на повестке дня которой стоял один вопрос – остается ли Россия суверенным государством: «Никакого ядерного щита России уже практически не существует».
Или заявление ни много, ни мало, вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, особо печально прозвучавшее на фоне слов, услышанных на одном из государственных телеканалов «Россия способна превратить США в радиоактивный пепел».
Рогозин же напротив признал, что Россия отстала от ведущих мировых держав в сфере разработки высокотехнологичных вооружений на десятки лет. Причиной этого вице-премьер назвал разрушение научно-технического потенциала страны за годы политического безвременья, видимо, намекая на безвластные девяностые, но «забыв» упомянуть о безвластии нынешнем, чему пример Подольска – лишь один из сотен.
Конечно, поражение России в случае войны с США в течение шести часов, о котором обмолвился вице-премьер, это скорее перебор – но если господам Умахановым и К и дальше будет дана возможность запускать свою руку везде, даже в святая святых оборонную промышленность, а Кремль и дальше из своих окон этого будет не замечать, однажды на Красной площади приземлится уже не «игрушечный» планер с немецким юниором… Или у кого-то в тех окнах просто есть свой «маленький» личный интерес?
По мнению финансовых экспертов в ближайшие годы аховая ситуация с оборонкой не поменяется. Причина банальна – разворовывание бюджетных денег. Финансисты подсчитали, что за последующие 10 лет с оборонных заводов будет украдено 4 миллиарда рублей из двадцати, запланированных на оборонзаказы – то есть, каждый пятый рубль. А ведь это не только колоссальные прямые потери, но и удар по стране, как по одному из главных в мире поставщиков оружия и техники в условиях жесткой конкурентной борьбы. Все помнят, как Алжир вернул на 15 суперразрекламированных МиГ-29, запчасти на которые оказались контрафактными. Но ведь частная фирма «Авиаремснаб» каким-то образом оказалась в рядах стратегических поставщиков? Видимо, не без чьего-то личного интереса… И как бы этот личный интерес дорого не обошелся целому государству…
Что интересно, оборонный завод предполагает прямого куратора-заказчика в лице Минобороны – но завод практически частный, свой порядок не наведешь. Но если уж довели ситуацию до того, что частники работают на оборонку – значит, им надо ставить такие условия, при которых шаг влево-вправо невозможен. А не просто тупо кидать миллиарды, надеясь, что авось в этот раз деньги не украдут. Понятно, что для «денежных мешков» выкуп таких стратегических заводов даже для получения разовых оборонзаказов – дело весьма прибыльное. Деньги схапал – а дальше трава не расти.
А потом то же Минобороны лихорадочно ищет хоть какой-то выход, чтобы остаться на плаву – как в истории с «Дальзаводом», который оборонцы через Минпромторг и собственника завода «Роснефть» слезно умоляли принять тихоокеанские военные корабли на техобслуживание, ибо, ремонтировать больше негде и нечем – некоторые запчасти просто перестали выпускаться. Вот так – от зависимости одних частников к другим.
И если уж Минобороны не приложило усилий по спасению подольского завода, удовлетворившись тем, что «Ростех» запустит параллельный конвейер в Коврове, то правительству Московской области ПЭМЗ вообще был как бельмо на глазу – ведь с не получающими зарплату людьми что-то надо делать, как-то участвовать в решении их проблем. Для местных чиновников самый лучший выход, чтобы ПЭМЗ поскорее уж обанкротили – тем более, у главы МО господина Воробьева других, более перспективных направлений хоть отбавляй – завод железобетонных изделий в том же Подольском районе, запущенный осеню прошлого года это еще цветочки. А вот строительство в области завода «Мерседес», заявку на которое Минпромторг уже получил от правительства МО настолько важно, что под еще неподписанный проект вырублен участок первоклассного леса в Солнечногорском районе. Только вот слово «важно» - оно для чиновиков – ведь «мерседесы» в основном будут делать для госнужд, то есть для тех чиновников и 300 миллионов евро, предназначенных на проект, будут полностью бюджетными. То есть, все просто – деньги из казны, «мерсы» для себя – что там какой-то лес и протесты защитников леса? Так - мелочи… Денег-то в этом проекте – немеренно. А «пилить» бюджетные денежки основные пользователи мерседесов умеют как никто другой.
Так что господину Воробьеву и К точно сейчас не до Подольского электромеханического. Сейчас вообще никому до него… Частный заводик, разорился – к чему спасать… Тем паче запасная площадка в Коврове туда-сюда будет… Только вот частный заводик выпускал стратегически важные запчасти – а с учетом того, что частных оборонных заводиков у нас в стране немало – в другой раз у того же «Росттеха» может не оказаться под рукой еще одного «Коврова». Чем защищать Родину будем? Не пора ли главнокомандующему проявить волю и усовершенствовать законодательство так, чтобы государственную армию снабжали вооружением и техникой государственные заводы, а не олигархи по желанию, а не по совести?