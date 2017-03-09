Виноградник, связанный с фондами Медведева, будет выпускать элитное вино
Винодельческое хозяйство в Анапе, с которым, по данным Фонда борьбы с коррупцией, связан премьер-министр Дмитрий Медведев, планирует выпускать около 200 тысяч элитного вина ежегодно. Речь идет о винограднике «Скалистый берег», основанном в 2010 году
Винодельческое хозяйство в Анапе, с которым, по данным Фонда борьбы с коррупцией, связан премьер-министр Дмитрий Медведев, планирует выпускать около 200 тысяч элитного вина ежегодно.
Виноградник «Скалистый берег» был основан в 2010 году и тогда носил название ЗАО «Азимут». «Азимутом» руководил Андрей Жменя, который также являлся учредителем компании «Стройстандарт». Эта компания связана с представляющим интересы Дмитрия Медведева фондом ДАР.
Затем г-н Жменя возглавил фонд «Градислава», который владеет усадьбой Миловка в Плесе. По версии ФБК, эта усадьба является одним из активов премьер-министра.
Сейчас директором «Скалистого Берега» является Станислав Осмоловский. Параллельно он руководит компанией «Наутилус», которую в свое время основал Дмитрий Соловьев, один из учредителей Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой – супруги премьера.
В собственности виноградника имеется земля в поселке Варваровка под Анапой (98,5 га). Предыдущим собственником земли была компания «Мегаполис», связанная через цепочку фирм с миллиардером Романом Абрамовичем, сообщает «Собеседник».
Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян рассказал, что когда виноградник войдет «в полную зрелость», там будет построена винодельня. После этого можно запускать собственное производство.
«Собственных виноградников в России немного, а отечественная продукция сейчас пользуется спросом. С 10 гектаров обычно получается 60 тысяч бутылок вина. С 32 га соответственно будет около 200 тысяч бутылок. Это не очень много, но и не мало. Судя по качеству продукции, бутылка должна стоить 1,5–2 тысячи рублей», - отметил эксперт.
По некоторым данным, для виноградника «Скалистый берег» уже заказали визуальный стиль бренда и разработали этикетку с французским названием Côte Rocheuse ( «Скалистый берег»).