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09 марта 07:12

Виноградник, связанный с фондами Медведева, будет выпускать элитное вино

Винодельческое хозяйство в Анапе, с которым, по данным Фонда борьбы с коррупцией, связан премьер-министр Дмитрий Медведев, планирует выпускать около 200 тысяч элитного вина ежегодно. Речь идет о винограднике «Скалистый берег», основанном в 2010 году

Винодельческое хозяйство в Анапе, с которым, по данным Фонда борьбы с коррупцией, связан премьер-министр Дмитрий Медведев, планирует выпускать около 200 тысяч элитного вина ежегодно.

Виноградник «Скалистый берег» был основан в 2010 году и тогда носил название ЗАО «Азимут». «Азимутом» руководил Андрей Жменя, который также являлся учредителем компании «Стройстандарт». Эта компания связана с представляющим интересы Дмитрия Медведева фондом ДАР.

Затем г-н Жменя возглавил фонд «Градислава», который владеет усадьбой Миловка в Плесе. По версии ФБК, эта усадьба является одним из активов премьер-министра.

Сейчас директором «Скалистого Берега» является Станислав Осмоловский. Параллельно он руководит компанией «Наутилус», которую в свое время основал Дмитрий Соловьев, один из учредителей Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой – супруги премьера.

В собственности виноградника имеется земля в поселке Варваровка под Анапой (98,5 га). Предыдущим собственником земли была компания «Мегаполис», связанная через цепочку фирм с миллиардером Романом Абрамовичем, сообщает «Собеседник».

Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян рассказал, что когда виноградник войдет «в полную зрелость», там будет построена винодельня. После этого можно запускать собственное производство.

«Собственных виноградников в России немного, а отечественная продукция сейчас пользуется спросом. С 10 гектаров обычно получается 60 тысяч бутылок вина. С 32 га соответственно будет около 200 тысяч бутылок. Это не очень много, но и не мало. Судя по качеству продукции, бутылка должна стоить 1,5–2 тысячи рублей», - отметил эксперт.

По некоторым данным, для виноградника «Скалистый берег» уже заказали визуальный стиль бренда и разработали этикетку с французским названием Côte Rocheuse ( «Скалистый берег»).

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