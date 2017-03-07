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Павел Юрьев
07 марта 10:25

«Банк грефовского периода»

Узаконенное рейдерство с полным захватом чужого бизнеса – одно из главных на сегодня направлений деятельности «самого народного» банка страны

Ответчики за того, кого разорили

Иск компании PPF Management, поданный в конце января в суд Южного округа Нью-Йорка, против Сбербанка, его «неприкосновенного» руководителя Грефа и еще двух десятков «подшефных» контор, наделал много шума. Истцы утверждают, что ответчики хотели уничтожить компанию воронежскую «Павловскгранит» как конкурента на рынке и завладеть ее активами, чему сам Греф весьма удивился, а бизнес-отношения Пойманова и американского инвестора назвал коротко: «Мошенничество».

Попробуем разобраться, откуда пошел дым, который, как известно, без огня бывает редко и причем тут вообще американцы в, казалось бы, чисто российской спорной ситуации. В Воронежской области есть такое предприятие «Павловскгранит», занимается добычей щебня. В 2008 году основной акционер, по сути, владелец компании, Сергей Пойманов берет в Сбербанке кредит в 5,1 миллиарда рублей, чтобы выкупить долю партнера. Естественное желание кредитора, дающего в долг немалую сумму, оценить активы заемщика, чем по заказу Сбербанка и занялось некое «НЭО Центр», оценив предприятие в 13,4 миллиарда рублей.

Спустя год, когда «Павловскгранит» перестал обслуживать кредит, Сбербанк предложил многократно опробованный ход: рефинансирование под 14,9% и выкуп 51% акций предприятия за символический миллион рублей с правом обратного выкупа, что, естественным образом вводит сбербанковских людей в совет директоров и означает потерю для его владельца контроля над компанией – пускай, вроде как, и временную.

Пойманов во временную потерю не поверил и от сделки отказался. Тогда на горизонте появился господин Жуков, владелец национальной нерудной компании и одновременно конкурент Пойманова. Вхожий в самые высокие кабинеты, «свой человек» для многих высокопоставленных персон, Жуков предложил Пойманову объединить их компании в замен на урегулирование им «всех финансовых проблем» - другими словами, пойдешь под мое начало и больше никому не должен.

Отказ и Жукову оставил Пойманова один на один со всесильным Грефом – и дальше игра уже шла в «одну калитку». Долг Пойманова «сбер» передает «хищникам» из дочернего «Сбербанк-капитал», имеющими большой рейдерский и коллекторский опыт, которые в стремлении как можно быстрее вернуть «гранитный» кредит в основной банк, шустро толкнули долг «Павловскгранита» с молотка, а чтобы Пойманов не рыпался, на того насели чуть ли не все федеральные ведомства сразу, наперегонки возбуждая уголовные и административные дела в отношении теперь уже бывшего владельца «Павловскгранита».

Компания PPF Management, которой Пойманов, уставший от неравной борьбы с финансовым монстром, вполне легально переуступил свои встречные претензии к Сбербанку, в иск вложила не только реальную потерю в полмиллиарда, но и 250 миллионов долларов моральной компенсации, считая, что вся схема «Сбербанк-Сбербанк Капитал-продажа новому владельцу» нарушает их права.

Особенно подозрительным в этой схеме истцам видится то, КОМУ и на КАКИХ УСЛОВИЯХ были проданы практически все активы «Павловскгранита» в счет погашения долга одного лишь Пойманова, являвшимся не единственным акционером компании.

А один из держателей акции московское ООО «Атлантик» (20,86%), являвшийся вслед за Сбербанком крупнейшим кредитором «Павловскгранита», судя по всему и вовсе являлся фирмой-протеже все того же Жукова, так сказать, внедренным агентом, помогающим своему настоящему боссу завладеть предприятием.

В конце концов, акции «гранита» и были проданы тому же вездесущему господину Жукову и его Национальной нерудной компании, близкой к Грефу и его окружению и, соответственно, под выкуп акций «гранита» получившего от «друзей» льготный кредит и по слухам обещание «сбера», что «Павловскгранит», несмотря на аукцион, достанется именно ему – человеку, которого фемида тоже долго и, как выяснилось, безуспешно пыталась привлечь к уголовной ответственности по подозрению в принуждении к совершению сделки и даже посидевшему в СИЗО.

Но куда следствию против таких «столпов», как Греф и К. – Жуков вышел на свободу с той же нечистой совестью, что и раньше, а «сбер» выполнил свое обещание в отношении «Павловскгранита», через своих представителей заявив, что действовал по стандартной процедуре и ничего не нарушал.

Мнение специалистов по поводу перспективы иска к Сбербанку расходятся. Одни пожимают плечами – мол, шансов у иска мало, другие, напротив, плюс видят в том, что иск подан в американский суд, где с высокой колокольни плевали и на Грефа и на всех его высоких покровителей. И если иск будет удовлетворен, но от ответчиков желания платить по счетам не возникнет, американцы будут искать активы Сбербанка и его многочисленных «дочек» на территории США (которые есть с большой долей вероятности) и уже на них обращать взыскания. Так что, в случае удовлетворения судом искового заявления американцы свое по любому возьмут – только суть-то не в этом. 750 миллионов долларов не разорят ни Сбербанк, ни самого Грефа, одного из его крупнейших акционеров – дороже и банку и его председателю обойдется потеря деловой репутации. Это несмываемое пятно на всю жизнь, с которым в банк не берут даже простым клерком.

«Папина дочка»

«Сбербанк-капитал», свою дочернюю структуру, Сбербанк создавал как инвестиционно-банковское подразделение, то есть, организацию, помогающую бизнесу в выделении кредитов и сопровождении сделок. Однако к кризисному 2008-му «капитал» во главе с Ашотом Хачатурянцем, так же находящему в списке ответчиков по американскому иску, занялся ровно противоположным делом, став своего рода коллекторским агентством «сбера», специализирующимся в основном на крупных должниках.

Одной из первых жертв «капитала» стал коммерсант Шалва Чигринский, свою Sibir Energy – не успел должник Сбербанка и глазом моргнуть, как его детище было продано вместе с долгами «Газпром нефти».

А еще были бизнесмен Михаил Безелянский, как он сам выразился, по закону джунглей, за долги потерявший в пользу «капитала» сеть магазинов «Мосмарт», после чего сеть перестала существовать, распроданная по кускам, как объекты недвижимости.

Полно и других примеров, наращивая которые, «дочка» за несколько лет работы вернула «папе» больше 60 миллиардов взятых у него в долг рублей. То есть, свое дело она знает – а методы… «папа» сказал – хороши любые…

Но разорить заемщика не всегда является основными целями «капитала». Если есть возможность нажать – нажмем, если есть возможность посадить – посадим» - таков принцип работы «папиной дочки», и не удивительно, что многие потерявшие после отношений с «капиталом» свой бизнес коммерсанты или сидят или в бегах. Общеизвестный факт – после свидания со «Сбербанк капитал» бизнес практически всегда меняет собственника, а бывший собственник меняет прописку – на зарубежную или «не столь отдаленную».

Кстати, по поводу пресловутого обратного выкупа акций, от которого отказался Пойманов, так называемого «окна возможностей». У бизнесмена был весомый повод для сомнений – управляя компаниями-должниками, у которых «временно» забирался 51% акций, «капитал» зачастую откровенно разрушал реальную стоимость компании, наращивая перед «папой» новые долги, только теперь превращая их из плохих в хорошие, как это произошло в случае с «Павловскгранитом», на выкуп которого, уже прилично задолжавшего, Сбербанк дал еще денег в долг – на этот раз «своему» Жукову.

Видимо, по этой причине, вся многогранная деятельность «Сбербанк-капитала» включает в себя лишь одну-единственную сделку, где должник отдал на время контрольный пакет акций, а потом вернул его обратно. Все остальные, оказавшиеся несогласными, разорены, посажены в тюрьму или находятся в международном розыске. Как владелец промышленной группы МАИР Виктор Макушин, который от греха подальше теперь живет на Кипре, как гендиректор металлургических заводов группы Сергей Мусатов, приговоренный к четырем годам зоны, как владелец холдинга «Энергомаш», заявление на которого написал лично Греф, как десятки других бизнесменов, после столкновения с разрушительной машиной под названием Сбербанк, потерявших многое, в том числе и свободу.

Ответ держать придется

Но большинство историй с разоренным бизнесом из «избы», как тот сор, обычно не выносился – по крайней мере, на международный уровень. А вот Пойманов подстраховался – он понял, что как простому бизнесмену ему нечего ловить в драке со «сбером», тем более, когда к делу подключены правоохранители, кинув на Пойманова одну очень хитрую и удобную статью из УК РФ: «Использование своих полномочий в качестве руководителя коммерческой организации вопреки ее законным интересам с целью извлечения прибыли (ч. 2 ст. 201 УК РФ), возможностью наказания до 10 лет, а значит, серьезным рычагом воздействия на «сознание» подозреваемого.

Наверняка, упорный Пойманов уже бы сидел – да только шум, поднятый им в СМИ, в посланиях в различные инстанции, в том числе, и в центральный СК, плюс его желание баллотироваться в Госдуму, заставили воронежского судью Татьяну Лебедеву в свое время ограничить Пойманову срок ознакомления с его уголовным делом, чтобы, надо полагать, поскорее довести следствие до суда и, конечно, обвинительного приговора.

Другое дело, глядя на резонанс в истории «Павловскгранита», простой районный судья вряд ли самостоятельно решится на такой ход. Скорее всего, она всего лишь мелкий винтик в большом механизме уничтожения очередного неугодного бизнесмена и передачи его бизнеса «лояльной» компании. А уж рычагов воздействия у «сбера» масса – всего-то и надо, дать кредит, чтобы потом потихоньку затягивать удавку. Тем более, все вокруг схвачено и оплачено, везде на нужных местах «свои» люди – даже упомянутое в начале материала «НЭО-Центр», проводившее в свое время оценку активов «Павлоскгранита», единица юридически вроде как вполне самостоятельная – но чтобы понять истинную причину, по которой аудиторы провели явно заниженную оценку предприятия, достаточно посмотреть на ФИО вице-президента «НЭО-Центр» - Олег Германович Греф. Так что, главе Сбербанка Герману Грефу не только «дочка» в виде «Сбербанк-капитала» усердно помогает убивать чужой бизнес, но, так сказать, с задней двери и сынок.

В свое время у многострадального воронежского предприятия был шанс на спасение – в 2011-м, будучи премьером, Путин поручил тогдашнему министру экономического развития Белоусову прояснить ситуацию по «Павлоскграниту», и чиновник «пояснил»: ничего страшного – обычный коммерческий спор. И премьер забыл о «граните», оставив его один на один с Грефом, грифы которого уже расселись вокруг на ветках, ожидая агонии намеченной жертвы. А их, этих грифов, было немало – в том числе, и «свои люди» из правоохранительной, судебной, нотариальной, финансовой и административных систем, которые, по сути, давно объединились в одну большую рейдерскую сеть, над которой выше всех «грифов» грозно возвышается главный… Греф.

В том числе, и по этой причине, следствию по делу «Павловскгранита» так и не удалось привлечь хотя бы в качестве свидетелей высоких воронежских чиновников – мэра Воронежа Гусева, замгубернатора Увайдова и других, которые, естественно, не без участия губернатора Гордеева заняли позицию, как минимум, безучастных наблюдателей уничтожения на подведомственной им территории области вполне рентабельного предприятия и обнищания города Павловска, где «гранит» всегда был градообразующим. И роль наблюдателей, если только чиновники ограничивались лишь ею, тоже дешево стоить не могла – тем более, когда в роли плательщика сам господин Сбербанк.

Свою волю в том, чтобы местных чиновников «не тягали» к правоохранителям, сыграл и сам губернатор Гордеев – желая перевыбраться на следующий срок, он, во-первых, не хотел лишних скандалов с подчиненным, во-вторых, ну, просто не мог он «слить» этих подчиненных, с которыми плыл в одной «лодке» – так недолго и самому повестку получить… К тому же, один из самых приближенных, руководитель аппарата облправительства Марков на тот момент протежирововался в Госдуму и автоматически становился соперником Пойманова на выборах.

Так что, в этот раз Грефу не удалось сделать все «шито-крыто» - а когда на первый взгляд «легкая добыча» Пойманов переуступил свои требования американской компании, ему придется столкнуться с системой, где у него нет «своих людей». Это непривычная для Грефа ситуация – необычная еще и тем, что прозападник Греф всегда, с его точки зрения, мог рассчитывать на негласное одобрение своих действий по уничтожению российского бизнеса на западе. Даже, видимо, считал себя «своим» для «них» - а тут такая засада… Его, приверженца «западных рыночных идеалов» - и под западный же суд… Что это – последнее «китайское» предупреждение или «черная метка» с намеком «уходи сам, пока не ушли с позором»?

В любом случае, чем бы американский суд не закончился – Грефу и его соратникам  (сообщникам) уже никогда не отмыться. Хотя, похоже, отмываться у них желания нет никакого – купоны-то стригутся, это главное. Деньги не пахнут. Удивляет в этой истории другое – полное отсутствие какой-либо официальной кремлевской реакции на иск к крупнейшему государственному финансовому учреждению.

Грефа бросили на растерзание американскому правосудию? С трудом верится  - уж очень много в сбербанковских делишках чьих-то «интересов». Вот это ближе к истине, особенно с учетом того, как легко и безнаказанно «сбер» и его «детки» крошат, дробят и перепродают чужой бизнес, после «зачистки» к чужим однозначно не попадающий.

Так что главный держатель чиновничьего «общака» не пропадет – если за все, что он уже сделал в ущерб России, его десять раз не расстреляли, или хотя бы один раз не посадили, значит… это кому-то нужно… Наверное, тем ребятам, от которых не было вышеупомянутой реакции… Одна надежда… любой исторический период, любая эра и эпоха рано или поздно заканчивается  - закончится и «эра Грефа»… Именно эра Грефа и ему подобных, а не просто замена одного «своего» на другого… Другое дело, сколько еще до своего ухода прольет «крови» эта «гоп-компания» с официальным статусом главного «бизнес-киллера»?

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