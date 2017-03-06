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06 марта 15:54

Сын Сергея Иванова официально возглавил компанию «Алроса»

Сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова официально назначен на должность главы алмазодобывающей компании «Алроса». Соответствующий указ 6 марта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

Сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова официально назначен на должность главы алмазодобывающей компании «Алроса». Соответствующий указ 6 марта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава правительства пожелал успехов Сергею Иванову-младшему на новой должности.

«Нужно активно работать по всем производственно-экономическим программам с правительством, с Министерством финансов, выстраивать такие полноценные отношения с региональными властями, потому как компания имеет безусловное значение для самой Республики Саха-Якутия», - заявил Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

До своего нового назначения Сергей Иванов-младший занимал должность вице-президента Сбербанка.

«Алроса» является крупнейшей в мире компанией по объемам добычи алмазов. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%, в свободном обращении в настоящий момент находится почти 34% акций.

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