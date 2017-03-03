ВТБ: ни людям – лишь себе
Распиаренный на самом высшем уровне как «флагман отечественной экономики и надежный партнер», банк тратит миллиарды на заранее провальные проекты и за копеечные просрочки отжимает ипотечные квартиры у простых россиян
Один на один с монстром
Не так давно прошедший в Москве инвестиционный форум «Россия зовет» был, по сути, ничем иным, как очередной презентацией ВТБ, где вкладываться в него двумя руками голосовали самые важные персоны, включая президента страны. По его словам, вкладывать деньги в ВТБ, это значит вкладывать в Россию – а что самое важное, по мнению ВВП, в банке работают настоящие «профи», они же надежные партнеры во всех отношениях – ибо, ВТБ на 85% принадлежит государству – а это, казалось бы, дополнительная гарантия от различного рода банковских «нежданчиков»…
Казалось бы… История простой российской семьи Ополевых из Кемеровской области, приславших к нам в редакцию письмо отчаяния, ясно показывает, что государственный банк ничем не отличается от обычного коммерческого, а по акульей хватке в поедании слабых порой последнего и превосходит.
А история такова. Семья Радия и Ирины Ополевых (а это еще и двое несовершеннолетних детей) решила приобрести в Новокузнецке квартиру стоимостью 2 миллиона 600 тысяч рублей, из которых 910 тысяч покупатели внесли своих денег, а на миллион шестьсот девяносто тысяч в декабре 2013-го оформили ипотечный кредит в местном филиале ВТБ. Срок выплат – 182 месяца.
Первые четыре месяца все шло гладко, потом в семье начались некоторые проблемы, свойственные на тот момент многим россиянам, вылившиеся в то, что график платежей был нарушен. Более чем полуторамиллионный кредит сроком на 15 лет при задолженности заемщика в 88 634 с копейками рубля при признании должником наличия просрочки и его желании продолжать платить дальше предполагает, что стороны легко договариваются, копеечная, по сути, задолженность гасится, конфликтную ситуацию все забывают, как мелкое недоразумение, и сотрудничество продолжается дальше к всеобщему удовольствию.
Однако… Чем-то эта просрочка в 88 с небольшим тысяч смутила менеджеров ВТБ и банк, решив прекратить с семьей Ополевых отношения, в августе 2014 требует с Ополевых досрочного погашения кредита в полном объеме. И это, несмотря на то, что находясь в стесненных обстоятельствах, супруги Ополевы, тем не менее, делают все возможное и невозможное, чтобы отрегулировать ситуацию – для этого даже используют «детские» 429 с лишним тысяч рублей материнского капитала, которые по заявлению Ополевых Пенсионный фонд перечислил в ВТБ в счет погашения задолженности по кредитному договору, что нашим законодательством дозволительно. Плюс к этому Ополевы теперь уже вовремя оплачивают ежемесячные платежи. То бишь, ситуация выравнивается сама по себе, можно сказать, автоматически.
В январе 2015-го Ополевы обращаются в банк с просьбой заключения мирового соглашения, то есть, возврату отношений по кредитному договору. После того, как Ополевы буквально вывернулись наизнанку и, по сути, ничего уже не были должны кроме ежемесячных взносов, они вполне искренне надеялись на понимание. Понимания не оказалось – не знаю, чем уже Ополевы так не приглянулись кредитным клеркам ВТБ, но банк семье отказал и подал на нее в суд, который, естественно, легко и непринужденно выиграл.
В начале февраля прошлого года суд вынес решение о взыскании всей непогашенной суммы кредита с Ополевых и одновременно о наложении взыскания на квартиру, как на находящееся в залоге имущество.
Вот здесь есть еще один интересный момент – любое судебное решение вступает в силу в течение определенного периода времени, а если оно еще и обжалуется, то этот период может исчисляться не только месяцами – годами. И пока судебное решение в силу не вступило – никакого исполнительного действия оно не имеет.
Однако, судебный акт по квартире Ополевых, каким-то чудесным образом не дожидаясь своего официального признания, попадает к судебным исполнителям, и летом 2016-го квартира уже выставлена на торги. В тщетных потугах приставов «сбагрить» квартиру банк убедился очень быстро и был вынужден взять ее себе на баланс, после оценки квартиры выплатив Ополевым чуть больше 200 тысяч и «попросив» их на выход. С детьми.
И это при том, что Ополевы за весь период отношений с ВТБ потратили более миллиона шестисот тысяч с учетом первоначальных собственных 910 тысяч, более 400 тысяч маткапитала и 300 тысяч ежемесячных взносов и погашений задолженностей. То есть, перед тем, как квартира ушла на торги, Ополевы выплатили примерно 40% кредита.
По мнению Ополевых, суд не учел этот факт – хотя суду-то это зачем? Раз истец в лице ВТБ не хочет учитывать ни это, ни баланс интересов, ни принцип добросовестности – суду к чему заморачиваться? В споре двух сторон всегда есть тот, кто неправ, и тот, кто прав. Так пусть прав будет банк, решили в суде – так оно… для здоровья дешевле… От нищей семьи, лишившейся квартиры и денег, можно ждать лишь жалобы и слезы, от крупнейшего банка можно ждать роту адвокатов с такой апелляцией…
Последнее «китайское предупреждение» об освобождении квартиры поступило Ополевым в конце года – крайняя дата освобождения жилплощади была поставлена на январь 2017-го. Правда, когда дата выселения прошла, Ополевы так и остались пока на жилплощади, но зато к ним зачастил риелтор, нанятый банком для продажи квартиры уже не по судебному листу, а на коммерческой основе. Ополевы открывают двери незваным гостям, терпеливо ждут, пока квартиру смотрят потенциальные покупатели – жилье-то уже не их, даже в коммунальных платежках, что бросает почтальон в ящик, уже не они – ВТБ.
Идти Ополевым некуда – значит остается ждать «силовую команду» судебных приставов. Те – люди подневольные, скажут – на руках на мороз вынести, вынесут. Скажут – и детишек туда же – и детишек туда же. И чем скорее – тем лучше, а то ведь… «Россия зовет»… вкладывать свои денежки в «надежных партнеров»… с дополнительной гарантией от государства, в котором живем и… выживаем.
У себя на Кузбассе Ополевы правды не добились – отворот-поворот пришел и с последней региональной инстанции, областного суда, и с местных органов опеки, которые по долгу службы были обязаны озаботиться ситуацией, в которой семья с двумя несовершеннолетними детишками вот-вот окажется на улице. С теплотой и заботой о всех детях мира Управление опеки и попечительства городской администрации города Новокузнецка, где в роли руководителя неплохо себя чувствует госпожа Гармашова Елена Семеновна, в ответ на просьбу Ополевых помочь, ответило в том смысле, что отношения семьи Ополевых и банка ВТБ лежит исключительно в плоскости двухсторонних отношений, и третий там лишний. Другими словами, разбирайтесь сами.
Семья направила письмо в Верховный суд РФ с просьбой рассмотреть их данной истории, как потерпевших. Но письмо отправлено 9 февраля – его хождения в верховных бюрократических кабинетах дело не одного месяца, а нанятый банком «живчик»-риелтор завтра снова приведет потенциальных покупателей и те, возможно, скажут «да». На оформление сделки купли-продажи уйдет максимум неделя – дальше «вон бог, а вон порог». Допускаю, что супруги Ополевы где-то сами упустили драгоценное время, пытаясь добиться справедливости у себя на Кузбассе со всемогущим Тулеевым во главе и новокузнецким градоначальником господином Смолего – откуда простым россиянам Ополевым было знать, что непростым вышеназванным россиянам до их забот «параллельно»… Но если государственным мужам все равно, органам опеки все равно, государственному, по сути, банку все равно – что это за джунгли, по закону которых мы живем? И кому налоги платим – макакам на лианах или же своему государству, которому… тоже все равно.
По накатанной дорожке
Семья Опоевых – не единственная, кто проиграл в заранее неравной схватке с государственным «надежным партнером». Наше издание уже писало о том, как заемщица банка, выплатившая кредит досрочно, попыталась вернуть 205 тысяч переплаченных денег, основываясь не только на перерасчете, но и на положительной судебной практике в пользу граждан, не взирая на лица, среди которых мелькал даже всемогущий Сбербанк.
Что интересно, суд первичной инстанции и удовлетворил иск бывшей заемщицы ВТБ, а вот Верховный суд, куда неудовлетворенный решением банк обратился за другим решением, это положительное решение и выдал – но уже для ВТБ, по сути, создав прецедент для банкиров. Теперь-то они знают, куда обращаться за помощью, чтобы содрать с человека последнее…
Предприниматель из Петрозаводска Игорь Павлов взял кредит на развитие бизнеса в двух банках, в том числе, и в ВТБ. Когда бизнес не пошел – не пошел и контакт с кредиторами: задолжавший вкупе 15 миллионов рублей коммерсант лишился не только квартиры, но и уставных долей в нескольких организациях, где он являлся соучредителем.
И все это при том, что ВТБ еще в 2010-м заявлял о возобновлении программы рефинансирования ипотечных кредитов, взятых в других банках, позволяющей ипотечных заемщикам улучшить условия по кредиту. А если уж ВТБ за другими структурами «подчищает», выходит, в самом ВТБ условия для заемщика должны быть, как минимум, не хуже… На самом деле все просто – программа рефинансирования, это просто такой маркетинговый ход для увода клиентов из других банков к себе, этакая «завлекуха», в которую легко попасть, но после подписания договора с ВТБ очень трудно выйти без потерь. Пример семьи Ополевых – тому печальное подтверждение.
А ведь банкиры постоянно и на каждом углу твердят – взыскание залогового имущества не является их главной целью, гораздо выгодней, когда клиент банка просто платит кредит и проценту по нему, чем отбирать у него жилье и после возиться с его реализацией. А если появляется форсмажорная ситуация, банку опять же выгоднее пойти клиенту на встречу, реструктуризируя долг или даже предоставляя кредитные каникулы – лишь бы, пусть и позже, но движение по обслуживанию кредита продолжилось.
Да, порой заемщик откровенно некредитоспособен или не идет на контакт – тогда банк жилье отнимает. Но фактура отношений семьи Ополевых с ВТБ говорит об обратном – заемщики из кожи вон лезли, чтобы вырулить ситуацию на прямую. Даже маткапитал использовали, который, скорее всего, хотели отложить на будущее для своих детей. А теперь будущее у этих детей туманное, а жилья нет совсем. И это на 85% государственный банк.
Тратят миллиарды – возвращают копейки
Что интересно, госбанк, получающий умопомрачительные суммы от госбюджета, и который, как видится, должен бы находиться под строгим государственным учетом, тратит «бабки» налево и направо, ничуть не боясь кремлевских санкций.
Проект с футбольным столичным «Динамо» с самого первого взгляда был каким-то… не банковским что ли. Клуб в глубоком минусе, перспектива улучшения – далекая – выходит так, поиграться взяли. Да быстро надоело – с той же скоростью, что «Динамо» летело в спортивную пропасть, оно наращивало долги. По мнению экспертов, их натикало под 11 миллиардов рублей – и ВТБ в желании избавиться от груза продает 74% динамовских акций клуба… «Динамо» за… рубль. Но в обмен на долю клуба в «ВТБ арена парк». Так что теперь и без того нищая команда, кое-как игравшая на деньги банка, будет еще и платить банку за пользование ареной, нищая все больше и финансово падая все глубже. И это «конек» настоящих, как сказал Путин, «профи» - свое возьмут, а там хоть потоп…
Сколько денег расширкалось – ерунда. Прикрыть растраты есть чем – например, санкциями ЕС и США, отказавшими в кредитовании многих российских структур, которые за неимением лучшего, пошли за кредитами в отечественные банки, и в ВТБ в том числе. Настолько плотным косяком пошли, что у «резинового» вэтэбэшного фонда даже денег не хватило на удовлетворение спроса – попросили у государства чуть добавить. «Каких-то» 5 миллиардов долларов. Легко. Увеличить капитал на 214 миллиардов рублей? Легко. Отнять квартиру у семьи Опоевых при остатке долга в районе миллиона рублей? Как два… файла отослать.
И чем глава ВТБ Андрей Костин недоволен, ругая рейтинг известного агентства АКРА – отведенным там банку низким местом? Да еще нагло просит регулятор исключительно, видите ли, для ВТБ изменить существующую систему рейтингования.
А откуда взяться рейтингу, если у одних банк отбирает последнее, не пожелав и слушать заемщиков, а другим в легкую дает в долг миллионы рублей, заранее зная о мошеннической схеме, а значит, сознательно в ней участвуя – а после крича на каждом углу о том, как их обманули. Как в истории с так и не построенным в Курской области кирпичным заводом, на который ушло 5 миллиардов кредитов ВТБ. Банк не пощадил никого – все участники кирпичного проекта, включая основного фигуранта курского бизнесмена Владимира Лосева и даже экс-главу регионального филиала ВТБ Виктора Куликова, якобы за 140 миллионов отката яростно лоббировавшего кредит – сели все, получив от 3 до 8.
Как в истории с владимирским «Автоприбором», где его владелец Алексей Мельников, взяв взаймы у ВТБ полтора миллиарда рублей, вывел их на счета родственников, а завод разорил. Да, владимирские силовики намерены доказать, что господин Мельников мошенник и изначально не собирался развивать производство, под что, собственно, и брался кредит – но ведь изначально проверка заемщика, да еще при серьезном кредите, это прямая обязанность кредитора. Другое дело – в долг даются государственные деньги, которых не хватит, еще дадут – поэтому, риск для ВТБ более «благородное» дело, чем для иных банкиров.
Только вот рискованные операции – это минус для любого банковского рейтинга. Но любой минус для банковского монстра не помеха для того, чтоб считаться одним из самых больших благотворителей в России. Десятки миллиардов рублей в год тратит «добрый дядюшка ВТБ» на Третьяковку, театр Фоменко, «КАМАЗ-мастер» и ФК «Динамо», от которого, правда, банк все еще избавляется, на программу «Мир без слез», где прямая помощь идет детским больницам…
Почему же банк ищет слёз только в больницах – слёз, в том числе, детских, полным полно и за пределами медучреждений. И некоторые слёзы детей – это финал отношений их родителей со всемогущим ВТБ, которому подарить полтора миллиона рублей детской больнице в Перми так же легко, как и отобрать у других жилье примерно за тот же долг…
Так же легко, как убедить грозный, неприступный и в теории ни от кого независимый Верховный суд в том, что на этом свете есть лишь одна правда – «ВТБ-правда»…