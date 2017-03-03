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03 марта 08:30

ЦБ отобрал лицензию у Татфондбанка, руководство которого подозревается в мошенничестве

Центробанк в пятницу, 3 марта, отозвал лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности у казанского Татфондбанка. Банк занимал 42-е место в рейтинге российских кредитных учреждений. Объем активов банка оценивался в 221 млрд рублей

Центробанк в пятницу, 3 марта, отозвал лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности у казанского Татфондбанка. Банк занимал 42-е место в рейтинге российских кредитных учреждений. Объем активов банка оценивался в 221 млрд рублей.  

Татфондбанк является участником системы страхования вкладов. О начале выплат вкладчикам Агентство по страхованию вкладов объявит позднее.

Напомним, в декабре 2016 года Татфондбанк ввел ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов. Затем банк и вовсе приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

В ходе проверки выяснилось, что руководство Татфонбанка обманным путем перевело часть своих клиентов в свой дочерний банк. Когда вкладчики Татфондбанка пришли за возмещением средств в рамках страхования вкладов, то обнаружили, что являются клиентами «ТФБ-Финанс». На основании этого им было отказано в страховом возмещении.

Руководство Татфондбанка обвинили в мошенничестве с деньгами вкладчиков. Сумма ущерба оценивается в более чем 90 млн рублей. Потерпевшими числятся около 100 человек. В рамках дела правоохранительные органы задержали двух топ-менеджеров банка Сергея Мещанова и Вадима Мерзлякова. 

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