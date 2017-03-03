ЦБ отобрал лицензию у Татфондбанка, руководство которого подозревается в мошенничестве
Центробанк в пятницу, 3 марта, отозвал лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности у казанского Татфондбанка. Банк занимал 42-е место в рейтинге российских кредитных учреждений. Объем активов банка оценивался в 221 млрд рублей
Центробанк в пятницу, 3 марта, отозвал лицензию на осуществление кредитно-финансовой деятельности у казанского Татфондбанка. Банк занимал 42-е место в рейтинге российских кредитных учреждений. Объем активов банка оценивался в 221 млрд рублей.
Татфондбанк является участником системы страхования вкладов. О начале выплат вкладчикам Агентство по страхованию вкладов объявит позднее.
Напомним, в декабре 2016 года Татфондбанк ввел ограничение на снятие в банкоматах наличных в размере 15 тысяч рублей в сутки из-за повышенного спроса на досрочное закрытие вкладов. Затем банк и вовсе приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов.
В ходе проверки выяснилось, что руководство Татфонбанка обманным путем перевело часть своих клиентов в свой дочерний банк. Когда вкладчики Татфондбанка пришли за возмещением средств в рамках страхования вкладов, то обнаружили, что являются клиентами «ТФБ-Финанс». На основании этого им было отказано в страховом возмещении.
Руководство Татфондбанка обвинили в мошенничестве с деньгами вкладчиков. Сумма ущерба оценивается в более чем 90 млн рублей. Потерпевшими числятся около 100 человек. В рамках дела правоохранительные органы задержали двух топ-менеджеров банка Сергея Мещанова и Вадима Мерзлякова.