АЗС «Паленка»
Доля суррогатного топлива на заправочных станциях снизилась, но все еще остается непозволительно высокой
После того, как в 2015 году началась активная борьба с торговлей некачественным бензином и дизтопливом, его доля на рынке сократилось. В Росстандарте отмечают, что количество нарушений на АЗС в 2016 году оказалось самым низким за последние пять лет. Из 1536 проверенных заправок нарушения обнаружили в 18% (в рекордном 2015 году – в 42,5% ). При этом на 12% АЗС продавали топливо с нарушениями физико-химических свойств, то есть, по сути, суррогат. Уровень нарушений на нефтебазах также в прошлом году снизился с 40% до 21,5%.
Несмотря на обнадеживающую статистику, в этой отрасли еще непочатый край работы. По разным данным, годовой оборот некачественного топлива в 2017 году в России может достичь по бензину – 39,8 млн. тонн, по дизтопливу – более 70 тонн. Наиболее критичную ситуацию с дизельным топливом отмечает и гендиректор "Газпромнефть-Лаборатории" Виктор Чуяков. Он утверждает, что доля суррогата этого товара достигает 25-30%, а в некоторых регионах еще выше.
Агентство «Аналитика товарных рынков» отмечает, что «бодяжить» топливо продавцов заставляет низкая маржинальность розничной торговли топливом. На фоне относительно небольшой прибыльности розничной реализации бензина некоторые продавцы ищут способ ее повысить, повышая объемы некачественного товара на рынке. Бензин выходит из НПЗ гарантированно чистым, а контрафактом он становится на стадии хранения на нефтебазах или при транспортировке.
О состоянии топливного рынка говорили на первом в этом году заседании рабочей группы Росстандарта по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов. По мнению участников заседания, борьбу с контрафактом на рынке топлива нужно сделать более комплексной – повысить качество проверок и эффективность системы контроля в целом. В своей презентации Рсстандарт предлагает, например, ввести испытания и паспортизацию топлива еще на стадии его отгрузки на АЗС. Минпромторг, в свою очередь, подготовил законопроект о введении штрафов для контрафактников в размере 1% с оборота (но не менее 500 тысяч рублей), а также приостановления деятельности до 90 суток или штрафа в 2 млн. рублей. Правда, пока против оборотного штрафа выступает Минэкономики.
Крупные нефтяные компании также заинтересованы в усилении контроля на рынке топлива. Установлено, что именно в независимых компаниях выявляются основные нарушения – почти в два раза чаще, чем в крупных. Сам факт фальсификаций портит имидж отрасли и снижает ее инвестиционную привлекательность. В Роснефти отмечают, что оборот контрафакта в 2015-2016 годах существенно не сократился. Существующую систему штрафов (до 1 млн. рублей или приостановка деятельности) там считают достаточной. Однако не согласны с тем, что проверки сейчас сосредоточены на АЗС, тогда как производят фальсификат на стадии хранения и транспортировки. Поэтому именно организаторы и избегают наказания – проверки нефтебаз почти не производятся, говорит Виктор Чуяков. Эксперт в области топлива полагает, что нужно ограничить список нефтепродуктов, продаваемых на АЗС. На заправках должно реализовываться только автомобильное топливо, в то время как судовое и печное топливо исключается.