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02 марта 12:56

Лидером рейтинга «королей госзаказа» стал мелкий подрядчик «Газпрома»

Владельцами компании «Петон» являются Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. Выручка компании за 2015 год составила всего 1,9 млрд рублей, зато в 2016 году она получила господряды на общую сумму в 176 млрд рублей

Фото: sputnik-ossetia.ru

Деловой журнал Forbes обновил рейтинг «королей госзаказов», в который вошли компании, получившие наибольшее число государственных контрактов. Лидером рейтинга стала малоизвестная компания «Петон», которая с 2014 года получала, казалось бы, небольшие подряды от структур «Газпрома», а в 2016 году уже стала лидером рейтинга.

Владельцами компании «Петон» являются Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев. Выручка компании за 2015 год составила всего 1,9 млрд рублей, зато в 2016 году она получила господряды на общую сумму в 176 млрд рублей.

Два крупных заказа от газовой монополии «Петон» получила без конкурса. Речь идет о контракте на возведение комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в Ленинградской области, а также о контракте на сооружение установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале.

Эксперты Forbes отметили, что «Газпром» в последние годы стал заключать контракты с неизвестным или малоизвестным компаниями. Например, в 2017 году 40 подрядов по проекту трубопровода в Китай «Сила Сибири» на 7,9 млрд рублей монополия отдала компании «Томпромтранс», где официально работают только 5 человек.

На втором месте рейтинга «королей госзаказа» оказалась ЗАО ВАД Валерия Абрамова и Виктора Перевалова. Предприятие в прошлом году получило госзаказы на 163,2 млрд рублей. ЗАО ВАД получило контракты от Росавтодора и правительства республики Крым на строительство трассы «Таврида».

Тройку лидеров рейтинга замыкает постоянный получатель государственных подрядов – компания «Стройтранснефтегаз», которой владеет семья «друга президента» Геннадия Тимченко. В 2016 году компания подписала госконтракты на общую сумму 153,3 млрд рублей.

В ТОП-10 рейтинга «королей госзаказа» также вошли: «Нефтетранссервис» Вячеслава Аминова, Вадима Аминова и Алексея Лихтенфельда (контракты на 147,1 млрд от «Роснефти» и «Башнефти»;  структуры Геннадия Тимченко «Трансойл» и «Стройтрансгаз» (137,7 млрд рублей; контракты с «Газпромом», «Роснефтью» и МОЭСК); структуры Искандера Махмудова и Андрея Бокарева «Трансмашхолдинг» и «Московский метрострой» (117 млрд рублей от правительства Москвы и РЖД); «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга (96,9 млрд рублей от «Газпрома» и детского центра «Артек»); «Первая грузовая компания» Владимира Лисина (89,4 млрд рублей от «Роснефти» и «РЖД-логистика»); «Балттранссервис» Рубена Вартаняна (57,4 млрд рублей от «Роснефти») и «Протек» Вадима Якунина (55,6 млрд рублей от государственных учреждений здравоохранения).

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