Глава «Почты России» уходит в отставку из-за скандала с премией в 95 млн рублей
Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов на фоне скандала вокруг выплаченной ему крупной премии может покинуть занимаемую должность. В настоящее время Минкомсвязи подыскивает ему замену
Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов на фоне скандала вокруг выплаченной ему крупной премии может покинуть занимаемую должность. В настоящее время Минкомсвязи подыскивает ему замену. В качестве наиболее вероятного кандидата на должность главы ФГУП называют члена правления госкорпорации «Ростех» Сергея Куликова.
Источники «Коммерсанта» сообщили, что министр связи Николай Никифоров уже провел две встречи с Сергеем Куликовым, в ходе которых обсуждались детали предстоящего назначения.
Кандидатуру Куликову согласовали в ФСБ России, но еще не одобрил премьер-министр Дмитрий Медведев. Это связано с тем, что у вице-премьера Аркадия Дворковича есть и свои кандидатуры на пост главы «Почты России». Среди них – замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев и помощник Дворковича Александр Устинов и член совета по стратегическому развитию «Почты России» Евгений Биргер.
Причиной отставки Дмитрия Страшнова с поста главы «Почты России» называют скандал с премией в размере 95 млн рублей, которая была выплачена ему по итогам работы в 2014 году. Претензии к размеру вознаграждения высказал генеральный прокурор Юрий Чайка, который потребовал возбудить по данному факту уголовное дело о превышении полномочий.
Дмитрий Страшнов заявил, что ситуация вокруг его премии «перегрета», а в Минкомсвязи заверили, что выплата была произведена в соответствии с законом. В декабре 2016 года ведомство Никифорова продлило контракт с г-ном Страшновым.
Теперь же сообщается, что после продления контракта с Дмитрием Страшновым Минкомсвязи приступило к поиску нового руководителя «Почты России». В январе стало известно об уходе из ФГУП заместителей Страшнова - Родиона Шишкова (развитие госуслуг), Сергея Тимошина (операционное управление) и Татьяны Рябовой (работа с кадрами).