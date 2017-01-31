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Чайка чайке глаз не выклюет
Бизнес
31 января 10:53

Генпрокурор России рассказал о честном бизнесе своих сыновей. Они всего добились сами

Генеральный прокурор России Юрий Чайка прокомментировал предпринимательскую деятельность своих сыновей Игоря и Артема, которые среди прочего являются и крупными получателями госзаказов. Генпрокурор заверил, что никогда не оказывал помощь своим сыновьям-бизнесменам

Генеральный прокурор России Юрий Чайка прокомментировал предпринимательскую деятельность своих сыновей Игоря и Артема, которые среди прочего являются и крупными получателями госзаказов. Генпрокурор заверил, что никогда не оказывал помощь своим сыновьям-бизнесменам.

«Сыновья всего добиваются собственным трудом, они - ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший», - заявил Юрий Чайка в интервью агентству ТАСС.

Относительно госзаказов, которые получат структуры Игоря и Артема Чайки, то генпрокурор считает озвученные СМИ цифры преувеличенными. В частности, ранее сообщалось, что только структуры Игоря Чайки получили госзаказов на 300 млрд рублей. Юрий Чайка в ответ на это заявил, что «и близко нет подобных цифр, суммы в разы меньше».

Генпрокурор рассказал, что его сын Игорь два года был советником подмосковного губернатора Андрея Воробьева и работал на общественных началах без зарплаты. Кроме того, он вложил свои личные средства в благотворительные проекты в Подмосковье.

Напомним, об успешной бизнес-деятельности сыновей генерального прокурора России стало известно из расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По данным ФБК, Артем Чайка ведет незаконный бизнес, имеет дорогую недвижимость в Греции и Швейцарии, счета в швейцарских банках. В расследовании сообщалось, что Артем Чайка владеет Верхнеленским пароходством в Иркутской области, Первой нерудной компанией и крупнейшим производителем щебня в России УК ПНК.

Игоря Чайка, по данным ФБК, владеет компанией «Агро-регион» и «БалтикСтройКомпани», которая получает госзаказы, в том числе  и от московских властей.

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков связывает появление интервью о «честном бизнесе» сыновей генерального прокурора с желанием элиты выйти из тени. До сих пор родственники и друзья высокопоставленных чиновников были подпольными миллионерами и миллиардерами, пока борцы с коррупцией не стали выводить их на чистую воду. 

«Наши знакомые ЛСДУЗ и ЙФЯУ9 тоже устали быть в тени, бегать в аэропортах от расследователей и журналистов. Они тоже хотят быть уважаемыми людьми, хотят в телевизор, не исключаю, что и рассказывать нам о том, как нужно жить и работать. Пропаганда берет на себя задачу вывода элиты из тени. Скелеты выходят из шкафа, поблескивая золотыми зубами», - отметил Дмитрий Гудков. 

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