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платные парковки
Дмитрий Юрьев
31 января 00:18

Служебная «необходимость» для слуг народа

Первыми в списке нуждающихся на бесплатную парковку калужские чиновники обнаружили… себя

Фото: Kaluga24.TV

Программа расширения платного парковочного пространства на территории Калуги действует уже не первый год. И до какого-то момента новый городской бизнес шел вполне удачно – к примеру, в 2015 году, потратив на содержание парковок 20 миллионов рублей, только с них собрав 33 миллиона (без учета штрафов за нарушение парковки), город вышел-таки на самоокупаемость. Да, в году прошедшем не все складывалось так же гладко и, расширение зоны новых парковочных мест шло не так быстро – на некоторых улицах проект даже пришлось отложить до лучших времен, потому как 13 необходимых на продолжение парковочной «интервенции» миллионов не нашлось.

Правда, чиновники не бьют в колокола, считая сегодняшние трудности временными, а увеличение парковочного пространства, насчитывающего сейчас чуть более 850 мест, необходимым. Только вот в желании убрать хаос с улиц и даже на этом заработать, власти не должны забывать о тех категориях людей за рулем, с которых грех брать денег. Например, спецтранспорт, убирающий и благоустраивающий город, а так же пассажирские автобусы с договорами на обслуживание населения парковочные взносы не платит.

Вместе с расширением зоны платных парковок местные чиновники открыто ратуют и за расширение льготных категорий автолюбителей, которым платить за платные места не обязательно – хотя это лишнее бремя на городской бюджет. Да и список этих категорий немаленький. Но, как ни удивительно, самым нуждающийся для бесплатных парковок на этот раз оказался транспорт МКУ «Автослужба», занимающегося исключительно перевозкой местных «бонз», то бишь, городских чиновников. Сию очень «важную» для калужан новость на сайте городской управы за подписью градоначальника Константина Горобцова мог прочитать каждый желающий – чтобы потом не пинать по колесам чиновничьих машин, которым «все позволено», потому что им… на самом деле все позволено.

Ну, а чтобы не отделять городских «чинуш» от иных… «чинуш» (все равно все в одной бане парятся и домами дружат), под бесплатную парковку помимо сотрудников городской администрации «тихим сапом» попали и губернаторский транспорт (не в том смысле, что только авто, перевозящее главное человека области Анатолия Артамонова, но и всех многочисленных членов его свиты), и автомобили калужской Гордумы (без них-то куда?).

Данные постановления из разряда «не обидеть бы себя», принимавшиеся потихоньку, без большой «рекламы», разве что с обязательной публикацией на официальном сайте, предполагались чиновниками войти в жизнь «без шума и пыли» - мол, кто там из калужан заходит на официальные сайты? Оказалось, заходят – как не хотели местные власти сделать все потихоньку, шум вокруг продолжающейся политики калужских чиновников, которую можно назвать как «все включено», поднялся немалый.

И если большинство горожан просто тихо роптали, привыкшие к чиновничьей самовлюбленности, то активисты местного «Народного фронта» молчать не стали и вынесли сор из избы. Представитель калужского ОНФ Владислав Бояровский во всеуслышание заявил о категориях людей, которые не меньше чиновников нуждаются в экономии средств, к примеру, на предоставлении бесплатной парковки. Те же многодетные семьи, которые, по мнению активистов, то ли случайно проглядели в тех самых списках нуждающихся, то ли они просто в этот раз по бюджету не прошли – ведь предоставление бесплатной парковки на платных местах компенсируется как раз местным бюджетом. Если это так – то почему чиновникам не отказаться от бесплатных парковок в пользу многодетных семей, вопрошают активисты, ну, или просто не поменяться местами: сейчас уступить очередь многодетным, а себя оставить на следующий раз? А пока платить те самые узаконенные 35 рублей в час за парковочное место – уж не убудет, наверное. Тем более, у большинства соседей чиновники еще сохранили остатки совести – Московская, Орловская, Тульская области, так же практикующие платные парковки, многодетные семьи на бесплатные места поставили на первое место. Другое дело, «мы сами с усами» и чужой опыт, даже положительный, нам не указ – такие мыслишки, видимо, посещают местных «бояр», считающих, что и у многодетных семей «по жизни» и так много бесплатного. По мнению Андрея В., человека, работающего в одном из калужских административных зданий, не в большой должности, но с хорошим слухом, в «больших» городских и областных кабинетах бытует такое мнение: многодетные семьи в своем большинстве бедные, во многим живущие за счет льгот и пособий, ну, откуда у них еще и личный транспорт, которому требуется бесплатная парковка? А если у кого и есть, значит, несмотря на многодетность, живу хорошо и могут позволить себе заплатить 35 рэ в час за «парковко-место». В общем, этакое разделение одной категории населения на две «подкатегории»: бедные, которые на бюджетной дотации, и богатые, которые сами справятся.

Но вот что удивительно – личный автотранспорт есть и у небогатых многодетных семей. Во-первых, в наше время кредитов и ипотек, при наличии постоянного заработка, можно позволить себе автомобиль, во-вторых, некоторые семьи живут в таких местах (отрезанный от маршруточного движения пригород, удаленные поселки), что без машины просто не обойтись. И если отец пять детей купил себе за накопленные с трудом 180 тысяч распадающийся японский внедорожник 96-го года выпуска, сам перебрал его и поставил на ход, грех считать такого трудягу богачом, который справится со всем сам. Просто своих детей ему в тот же райцентр возить по дороге, по проходимости сравнимой с «лучшими трассами» «Дакара».

Но пока власти на предложение общественников гордо молчат. А тем временем, из-за узаконенной халявы для чиновничьих машин, почти не остается места для того, чтобы городу заработать. Каждое бесплатное место для льготника – это минус 35 рублей в час из казны. Служебный автопарк областного правительства, мэрии и Гордумы – это порядка двухсот штатных единиц самого различного назначения. Умножая 200 на 35 получаем 7 000 рэ в час. Работают платные парковки с 8 до 21 часа, то бишь 13 часов. 13 множим на 7 000 и получаем 91 000 рублей в сутки, 2 миллиона 700 с лишним тысяч в месяц, почти 33 миллиона рублей в год. Выходит, теперь чиновники будут отнимать у родного города столько денег, сколько всего в позапрошлом году Калуга заработала на парковках, впервые выйдя в плюс. И если парковки, как в других странах, не стесняясь, называть бизнесом, то в Калуге этот бизнес может слиться в утиль. Конечно, данные цифры слишком накручены – никогда сразу две сотни чиновничьих машин в город не выезжают и по 13 часов все вместе не стоят бесплатно на платных местах, но по любому урон городскому бюджету своей халявой чиновники уже наносят. А вспоминая проблемный для парковочного бизнеса прошлый год, когда деньги находились с большим скрипом, а те, что находились и как-то на парковках зарабатывались, тратились как раз на расширение парковочного пространства, в году наступившем благодаря чиновничьему «все включено» как бы сей бизнес совсем не захирел. А ведь как красиво все начиналось…

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