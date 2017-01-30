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30 января 00:12

Данил Хачатуров уходит из «Росгосстраха». Компанию спасают от финансового кризиса

Президент страховой компании «Росгосстрах» Данил Хачатуров уходит в отставку. Его увольнение связывают с реализацией антикризисного плана в компании. После ухода Данила Хачатурова во главе «Росгосстраха» встанет представитель холдинга «Открытие»

Президент страховой компании «Росгосстрах» Данил Хачатуров уходит в отставку. Его увольнение связывают с реализацией антикризисного плана в компании.

После ухода Данила Хачатурова во главе «Росгосстраха» встанет представитель холдинга «Открытие». Источник агентства «Интерфакс» сообщил, что смена руководства входит в антикризисный план по финансовой стабилизации компании.

В настоящее время через «Росгосстрах Банк» страховой компании стали поступать финансовые средства поддержки, объем которой оценивается в 20 млрд рублей.

Ранее «Росгосстрах» договорился об объединении с финансовой корпорацией «Открытие». В рамках договоренностей страховая компания «Росгосстрах», пенсионный фонд «Росгосстраха» и «Росгосстрах Банк» перейдут под контроль «Открытия». Данил Хачатуров в обмен получит миноритарную долю в холдинге.

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