Владелец «Свинки Пеппы» подал 200 исков к российским компаниям
Владелец прав на товарный знак «Свинка Пеппа» британская компания Entertainment One UK подала около 200 судебных исков к российским фирмам. Поводом для подачи исков стала незаконная продажа игрушек с изображением персонажей популярного мультфильма
Владелец прав на товарный знак «Свинка Пеппа» британская компания Entertainment One UK подала около 200 судебных исков к российским фирмам. Поводом для подачи исков стала незаконная продажа игрушек с изображением персонажей популярного мультфильма.
В большей части исков Entertainment One UK Ltd. Требует выплаты компенсации в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей за нарушение прав на товарные знаки. К оптовикам размер финансовых претензий доходит до 1 млн рублей.
Управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьяновв беседе с «Коммерсантом» отметил, что в России количество пиратской продукции известных брендов является одним из самых высоких.
«Свинка Пеппа» - британский мультсериал, состоящий из коротких мультфильмов. Мультсериал транслируется в 180 странах мира.