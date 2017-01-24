В России благодаря продовольственному эмбарго появился еще один долларовый миллиардер
В России на одного человека увеличился список долларовых миллиардеров. В эту категорию попал владелец компании «Норебо холдинг» Виталий Орлов. Агентство Bloomberg оценило в миллиард долларов
В России на одного человека увеличился список долларовых миллиардеров. В эту категорию попал владелец компании «Норебо холдинг» Виталий Орлов. Агентство Bloomberg оценило в миллиард долларов.
«Норебо холдинг» занимается рыболовным промыслом на севере России. Эксперты Bloomberg отмечают, что бизнес Орлова пошел в гору после введения продовольственного эмбарго.
Запрет на импорт иностранной рыбы увеличило внутреннее потребление мойвы, скумбрии и сельди. При этом 60% дохода «Норебо холдинг» получает от продаж за пределами России, поскольку на экспорт рыбы антироссийские санкции не распространяются.
Виталий Орлов занимается рыбопромышленным бизнесом с 1993 года. Его первым предприятием была компания Ocean Trawlers. Сейчас она вместе с «Норебо» входит в ассоциацию «Карат».
Виталлий Орлов также возглавляет «Мурманский траловый флот» и акционерское общество «Рыбпроминвест».