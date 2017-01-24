Младший сын экс-главы РЖД получил гражданство Кипра и открыл бизнес в Лондоне
Виктор Якунин получил гражданство республики Кипр и зарегистрировал новую фирму в Лондоне. Фирма Якунина-младшего называется Newfound Future Investments Limited
Младший сын бывшего главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина Виктор получил гражданство республики Кипр и зарегистрировал новую фирму в Лондоне. Фирма Якунина-младшего называется Newfound Future Investments Limited. У фирмы всего один владелец – это Виктор Якунин 1979 года рождения.
Компания Newfound Future Investments Limited зарегистрирована в центре Лондона по адресу Бедфорд-сквер, 21. По указанному адресу зарегистрированы сотни других компаний. В интервью Life Виктор Якунин заявил, что давно хотел заняться «венчурными проектами, связанными с информационными технологиями и Интернетом».
Виктор Якунин не стал отрицать информацию о получении второго гражданства. Он отметил, что получил кипрский паспорт «для удобства ведения бизнеса по всему миру».
Гражданство Кипра младший сын Владимира Якунина получил, скорее всего, через инвестиции. Сейчас требуемый порог инвестиций в финансовые инструменты и/или недвижимость на острове составляет 2 млн евро.
О Викторе Якунине известно, что он работал юристом в российских подразделениях Arthur Andersen и Ernst & Young, в женевском офисе торговой компании Gunvor, руководил департаментом инвестиций в инфраструктуру в фирме своего старшего брата — Venture Investments & Yield Management и управлял ее российским подразделением. В 2011 году младший сын экс-президента РЖД открыл компанию «Веритас инвестментс».
Напомним, что старший сын экс-главы РЖД Андрей Якунин также имеет двойное гражданство. В прошлом году он стал гражданином Великобритании. По неофициальным данным, данный факт стал одной из причин отставки Владимира Якунина, который всегда позиционировал себя как патриота.