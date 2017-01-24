Авторынок «худеет»
В 2017 году в РФ станет еще на полторы сотни автодилеров меньше
Такой прогноз ассоциации российских автодилеров (РОАД) приводит газета «КоммерсантЪ».
В 2016 году число дилерских центров по продаже автомобилей сократилось на 8% и составило 3,5 тысячи. Причем такая тенденция наблюдается практически во всех регионах – меньше в Москве, немного больше на юге Сибири. В этом году РОАД ожидает закрытия еще 150 центров, и это несмотря на то, что по прогнозу ассоциации продажи автомобилей должны вырасти на 5%. Согласно отчету, рост может произойти только при соблюдении определенных условий - сохранения госпрограмм и «неухудшения конъюнктуры». Но такой рост слишком незначительный, чтобы удержать на плаву все дилерские центры, которых в России по-прежнему избыточное количество, считает президент РОАД Олег Моисеев. Доход от обслуживания уже купленных автомобилей также сократится – из-за того, что рынок продаж автомобилей падает уже три года подряд. Олег Моисеев указывает и на перекредитование дилеров. Эту проблему может решить только резкий рост продаж, но его не предвидится.
Рынок новых легковых и легких коммерческих машин в 2016 году упал на 11%. На один дилерский центр приходилось 405 продаж, что на 5% меньше, чем годом ранее. В 2017 году показатель должен вырасти до 445-ти. В то же время спрос на подержанные авто еще в прошлом году вырос со 103 до 163 машин на один центр, и рост продолжится и в 2017 году – до 211, утверждают в РОАД.
Что касается сети отдельных брендов, то их сокращение напрямую зависит от годовых продаж. Как отмечает источник газеты «Коммерсант», больше всего центров закрыли Suzuki, PSA Peugeot Citroen и Chrysler. АвтоВАЗ также терял дилеров, но это компенсировалось открытием новых центров. Сохранила свою сеть Lada, сеть УАЗа, несмотря на потерю нескольких центров на северо-западе РФ, увеличилась на 13 штук. Возможно, сказалось начавшееся в прошлом году сотрудничество с холдингами «Автомир», Genser и другими. Число центров УАЗ хоть не так значительно, но тоже увеличилось с 158 до 162.
Так же лавируют, закрывая бесперспективные точки и открывая центры в более стабильных регионах, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, и другие компании. Однако некоторые бренды несут чувствительные потери: Nissan закрыл 13 дилеров, Mitsubishi – шесть.
В сложившейся ситуации премиум-бренды находят возможность для расширения своих сетей. Так, у Mercedes-Benz сейчас 69 центров, три шоу-рума и шесть сервисов (в прошлом году было 65 центров, два шоу-рума и пять сервисов). Porsche открыл центр в Красноярске и строит еще три. Хотя при этом его дилеры ушли из Ставрополя и Магнитогорска.
Многие эксперты согласны с тем, что сокращение числа дилерских центров продолжится. Резкое падение продаж еще некоторое время будет «аукаться» продавцам. Точно так же, если рост продаж будет продолжаться, существенный рост дилерских сетей начнется с некоторой отсрочкой. Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов прогнозирует это «в лучшем случае в среднесрочной перспективе».