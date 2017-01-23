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23 января 13:54

Сотрудник службы безопасности «Газпрома» сообщил о краже у него унитаза за 200 тысяч рублей

Сотрудник службы охраны «Газпрома» написал заявление в правоохранительные органы о краже из его квартиры унитаза стоимостью в 200 тысяч рублей. Мужчина стал вторым сотрудником газовой монополии, который пожаловался на кражу дорогостоящей вещи

Фото: sledcomspb.ru

Сотрудник службы охраны «Газпрома» написал заявление в правоохранительные органы о краже из его квартиры унитаза стоимостью в 200 тысяч рублей. Мужчина стал вторым сотрудником газовой монополии, который пожаловался на кражу дорогостоящей вещи. Примерно года назад СМИ и социальные сети всколыхнула история о краже у уборщицы «Газпрома» сумки люксового французского бренда.

Потерпевший, который работает в службе безопасности «Газпрома», сообщил полицейским, что из его новой квартиры исчез дорогостоящий унитаз за 200 тысяч рублей. Мужчина подозревает рабочих, которые делал в квартире ремонт. Работники, по словам мужчины, пропали вместе с сантехникой.

Позднее стало известно, что потерпевшему вернули похищенный унитаз, а сам он отказался от претензий к своим рабочим. Уголовное дело возбуждено не будет. 

Напомним, ранее широкий общественный резонанс вызвала история с кражей у сотрудницы «Газпрома» сумки фирмы Dior за 300 тысяч рублей. Сумку похитили из внедорожника женщины. По данным СМИ, потерпевшая работала в газовой монополии уборщицей. Женщина сообщила полиции, что вместе с сумкой злоумышленники похитили банковские карты и документы.

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