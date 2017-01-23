Победителем 40 тендеров «Газпрома» стала компания, в которой работают 5 человек
Победителем сразу 40 контрактов «Газпрома» в рамках реализации проекта по строительству газопровода «Сила Сибири» стала томская компания, в которой работают всего 5 человек. Микропредприятие «Томпромтранс» получило заказ от газовой монополии на общую сумму 7,9 млрд рублей
Победителем сразу 40 контрактов «Газпрома» в рамках реализации проекта по строительству газопровода «Сила Сибири» стала томская компания, в которой работают всего 5 человек. Микропредприятие «Томпромтранс» получило заказ на общую сумму 7,9 млрд рублей.
Согласно данным «СПАРК», ООО «Томпромтранс» было основано в 2012 году. Сейчас на предприятии работают 5 человек. Владельцем и руководителем ООО является Евгений Лаврененко. До этого организацией владели Александр Михеев и Алексей Китаев.
«Томпромтранс» стал победителем тендеров на строительство вспомогательных объектов газопровода «Сила Сибири» в городе Алдане. Речь идет о строительстве административных зданий, жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов.
Глава компании Евгений Лаврененко в беседе с газетой «Ведомости» заверил, что для выполнения работ по контрактам «Газпрома» у предприятия имеется вся необходимая техника. Компания также будет привлекать субподрядчиков.
Газопровод «Сила Сибири», по которому «голубое топливо» будет поставляться в Китай, является одним из ключевых проектов «Газпрома». Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) неоднократно предъявляла претензии газовой монополии по поводу проведения тендеров в рамках реализации данного проекта.
В частности, из-за претензий ФАС «Газпром» отменила самый крупный в своей истории тендер на строительство 822 км магистрального газопровода «Сила Сибири» стоимостью в 156 млрд рублей. По версии ФАС, «Газпром» некорректно сформировал лот и установил избыточные требования к претендентам, а также использовал неизмеряемые требования к участникам закупки.
Антимонопольщики также пытались оспорить закупку «Газпромом» труд для «Силы Сибири» на сумму 11,8 млрд рублей. Однако Арбитражный суд Москвы по жалобе компании признал решение ведомства Игоря Артемьева незаконным.