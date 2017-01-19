Сын Чемезова, жена Мантурова и друг Путина построят стоянку для яхт в Геленджике
Сын главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Станистав, который в конце 2016 года стал совладельцем пансионата «Приморье» в Геленджике, приобрел 50% «Геленджикского морского порта». Морпорт является основным инвестором строительства стоянки для яхт в Геленджике
Сын главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Станистав, который в конце 2016 года стал совладельцем пансионата «Приморье» в Геленджике, приобрел 50% «Геленджикского морского порта». Морпорт является основным инвестором строительства стоянки для яхт в Геленджике. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд рублей.
Как и в случае с пансионатом «Приморье», вторым совладельцем морпорта является компания, связанная с супругой министра промышленности и торговли Дениса Мантурова Натальей.
Строительством марины и яхт-клуба помимо «Геленджикского морского порта» займутся структуры, связанные с миллиардером и другом президента РФ Геннадием Тимченко, а также его деловым партнером – бывшим гендиректором АО «Корпорация развития» Сергеем Масловым, который обвиняется в хищении 1 млрд рублей корпорации. Еще один участник проекта - госкомпания «Роснефть», которая планирует построить для яхтенной стоянки топливно-заправочный комплекс.
Кроме марины на 180 яхт, яхт-клуба, гостиничного комплекса и ТЗК, проект включает в себя два портовых района - пассажирский с 130-метровым причалом и морским вокзалом и грузовой с оборотом 800 тысяч тонн в год. В 2014 году данный проект оценивался в 9,4 млрд рублей. Половину из этой суммы выделит государство, сообщает Центр управления расследованиями (ЦУР).
Единственным акционером «Геленджикского морского порта» ранее являлось ООО «Омега Шип». В феврале 2016 года «Омега Шип» была реорганизована путем присоединения к материнской компании ООО «Финансовые системы». Данная компания управляет бизнесом семьи главы Минпромторга Дениса Мантурова.
«Финансовым системам» принадлежит не только Геленджикский морской порт», но и винодельческое хозяйство «Мантра», четырехзвездочный отель SPA Hotel & Wellness «Приморье» и пансионат «Приморье». Часть этого пансионата (3 тыс.кв.м.) является жилой площадью. Она оформлена на отца министра Мантурова.
В конце декабря 2016 года 50% компании «Финансовые системы» приобрела структура «Финансовые инвестиции», которая контролируется семьей другого видного чиновника – главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Компанией владеет его сын Станислав Чемезов.