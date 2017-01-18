Кемеровский бизнесмен признался в даче крупной взятки главе регионального управления СКР
Кемеровский бизнесмен Александр Щукин, занимающийся добычей каменного угля, дал показания против главы регионального управления Следственного комитета РФ Сергея Калинкина. Бизнесмен написал явку с повинной
Кемеровский бизнесмен Александр Щукин, занимающийся добычей каменного угля, дал показания против главы регионального управления Следственного комитета РФ Сергея Калинкина. Бизнесмен написал явку с повинной и рассказал, что следователь в 2014 году получил от него взятку в виде дорогостоящего автомобиля.
Речь идет о расследовании уголовного дела о вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской»» стоимостью около 1 млрд рублей. Фигурантами дела помимо Сергея Калинкина являются вице-губернаторы Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов, сообщает «КоммерсантЪ».
По версии следствия, Сергей Клинкин в интересах Александра Щукина и высокопоставленных региональных чиновников поручил своим подчиненным возбудить дело в отношении совладельца разреза Антона Цыганкова.
В рамках возбужденного дела бизнесмен был задержан на 48 часов. Задержание фигуранты дела использовали в качестве способа оказания давления на Цыганкова для передачи акций.
На заседании Новосибирского областного суда, где рассматривалась жалоба на продление ареста Клинкину, стало известно о новых показаниях Щукина. Бизнесмен сознался, что подарил в виде взятки генералу СКР автомобиль BMW X5.
Дорогостоящий автомобиль был оформлен на Екатерину Гобрусеву, мать гражданской супруги генерала. Однако по свидетельствам очевидцев, автомобилем фактически владеет сам Клинкин. При этом в декларациях о доходах и имуществе следователя указан только автомобиль «Жигули» 1999 года выпуска.
Сергей Калинкин отрицает вину в вымогательстве акций и получении взяток автомобилями.