«Роснефть» потратит 5,7 млн рублей на отдых своих сотрудников на Кубе
Дочернее предприятие государственной «Роснефти» потратит 5,7 млн рублей на туристические путевки на Кубу для своих сотрудников. Соответствующий заказ компания «РН-Учет» разместила на сайте госзакупок
Дочернее предприятие государственной «Роснефти» потратит 5,7 млн рублей на туристические путевки на Кубу для своих сотрудников. Соответствующий заказ компания «РН-Учет» разместила на сайте госзакупок.
Организацией отдыха работников компании и членов их семей займется единственный участник тендера – «Гаванатур Интернешнл». По условиям контракта «РН-Учет» приобретет 50 путевок для своих сотрудников.
Закупки туров у единственного поставщика пройдут на основании соглашения о сотрудничестве, которое было подписано в конце 2013 года «Роснефтью», «Интер РАО», АО «Корпорация "Кубинские медицинские услуги"» и международной группой туроператоров и туристических агентств «Гаванатур», сообщает «Интерфакс».
«Гаванатур Интернешнл» ранее уже выигрывала тендеры «Роснефти». В 2016 году эта компания предоставила «дочкам» «Роснефти» услуги на общую сумму в 40 млн рублей.
Путевки достались сотрудникам «РН-Пурнефтегаз», «Ванкорнефти», «РН-Информ», «РН-Бурение».