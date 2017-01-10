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ОСАГО
Татьяна Гришина
Коммерсантъ
10 января 16:30

Купить за 30 минут

Автовладельцы осваивают онлайн-покупку ОСАГО

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С 1 января онлайн-продажи полисов ОСАГО стали обязательными для страховщиков. Новогодние праздники не помешали автовладельцам опробовать покупку электронного ОСАГО. На рынке говорят о "лавинообразном" росте продаж — только за первую неделю было продано 16 тыс. полисов. ЦБ сообщил о намерении контролировать бесперебойность электронных продаж и отвел на покупку полиса в сети 30 минут — с тем чтобы пресечь злоупотребления вроде длительного показа рекламы.

Российский союз страховщиков (РСА) сообщил о "лавинообразном" росте продаж е-ОСАГО — за первую неделю этого года было продано 16 тыс. таких полисов. "За первую неделю января число заключенных договоров по сравнению с последней неделей декабря 2016 года выросло в два раза, а в сравнении с первой неделей января прошлого года — в 15 раз",— сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

В среднем за неделю в бумажном и электронном виде заключается около 800 тыс. договоров ОСАГО. На момент написания заметки только в первый рабочий день — 9 января — было продано 4,3 тыс. е-полисов (см. график). Как говорится на сайте ЦБ, "купить полис можно на сайте страховой компании в интернете, не выходя из дома, при этом доступ к сайту страховой организации может осуществляться через сайт РСА. Любые другие способы приобретения электронного полиса — через агентов и других посредников — незаконны".

Процедура покупки электронного полиса достаточно проста. Потребуются те же документы, что и для приобретения полиса в офисе: паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта (для автомобилей старше трех лет). Для оформления электронного полиса ОСАГО необходимо пройти регистрацию на сайте страховой компании и получить от нее логин и пароль для доступа в личный кабинет. Для покупки полиса ОСАГО после авторизации на официальном сайте страховщика необходимо заполнить заявление в электронной форме.

Страховая компания обязана предоставить возможность оплаты е-полиса банковской картой, дополнительно страховщиком могут быть предложены иные способы оплаты. Электронный полис будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте. Автовладелец также по желанию может получить полис в привычном бумажном виде, при этом необходимо будет оплатить услуги почтовой доставки. После покупки ОСАГО онлайн необходимо распечатать бланк полиса и возить с собой для предъявления сотрудникам полиции.

В ЦБ напоминают, что для сайтов страховщиков установлены ограничения: суммарная длительность перерыва в работе не должна превышать 30 минут в сутки. Плановые технические работы разрешены компаниям не чаще одного раза в месяц в период с 22:00 до 08:00 по московскому времени. Кроме того, после оформления заявления на страхование договор должен быть заключен в течение получаса. "Это позволит пресечь такие злоупотребления, как, например, длительный показ рекламы во время покупки",— говорится в заявлении ЦБ, который пообещал контролировать бесперебойность онлайн-продаж. В РСА говорят, что им уже приходится работать с обращениями граждан по поводу покупок в интернете. Большая часть жалоб касается сложности заполнения множества полей. Ранее эту работу выполнял за покупателя агент или сотрудник страховой компании, теперь же автовладельцам приходится делать это самостоятельно.

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