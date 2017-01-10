Компания зятя министра Ткачева купила у «Реновы» отель Azimut Hotel Sochi
Компания «Юг-Бизнеспартнер», связанная с близкими родственниками министра сельского хозяйства Александра Ткачева, купила у группы «Ренова» Виктора Вексельберга отель Azimut Hotel Sochi в Имеретинской низменности
Компания «Юг-Бизнеспартнер», связанная с близкими родственниками министра сельского хозяйства Александра Ткачева, купила у группы «Ренова» Виктора Вексельберга отель Azimut Hotel Sochi в Имеретинской низменности.
Ранее отелем владела девелоперская группа «Кортрос», которая входит в группу «Ренова». Сделка состоялась 29 декабря 2016 года и не освещалась в средствах массовой информации.
В компании «Юг-Бизнеспартнер» РБК сообщили, что отель в Сочи приобретен «с целью дальнейшего развития территории и расширения спектра услуг санаторно-курортного комплекса».
«Юг-Бизнеспартнер» уже является собственником развлекательного парка «Сочи Парк» в Имеретинской низменности. Кроме того, ранее связанные с семьей министра Ткачева компании приобрели НАО «Красная поляна», владеющее курортом «Горки город» в Красной Поляне.
Первым заместителем главы компании «Юг-Бизнеспартнер» является Роман Баталов, который приходится зятем Александру Ткачеву. В российских бизнес-кругах говорят, что зять министра является фактическим руководителем компании.
ООО «Юг-Бизнеспартнер» на 99,01% принадлежит офшорной компании Nodaway Ltd. Еще 0,99% акций принадлежит гендиректору ООО «Шато де Талю» Андрею Скоку. В свою очередь винодельческое хозяйство «Шато де Талю» принадлежит супруге министра сельского хозяйства Ольге Ткачевой.