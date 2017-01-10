Банкоматы Сбербанка из-за морозов перестали выдавать клиентам деньги
Сбербанк сообщил о сбое в работе своих банкоматов в связи с морозами, установившимися в ряде регионов страны. В то же время в банке подчеркнули, что технические неполадки возникли у 0,1% от общего числа банкоматов
Сбербанк сообщил о сбое в работе своих банкоматов в связи с морозами, установившимися в ряде регионов страны. В то же время в банке подчеркнули, что технические неполадки возникли у 0,1% от общего числа банкоматов.
«Эта проблема затронула не более 0,1% устройств от сети устройств самообслуживания (УС) (через стенное размещение УС на улицу), наибольшее количество таких устройств размещено в Московском, Среднерусском и Волго-Вятском банках, где фиксируются аномальные температуры», - говорится в пресс-релизе Сбербанка.
В банке отметили, что специалисты оперативно ремонтируют вышедшие из строя банкоматы.
Напомним, в новогодние праздники в ряде регионов страны установились аномальные морозы. В Москве и Подмосковье температура воздуха опускалась до -30 градусов.