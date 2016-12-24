США ввели санкции против российских банкиров из-за поддержки режима Башара Асада
В пресс-релизе Минфина США сообщается, что под действия санкций попадают заместители председателя правления Темпбанка Николай Ахломов, Елена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета Андрей Дубиняк, а также члены набсовета
Американские власти ввели новые экономические санкции в отношении России. На этот раз санкции касаются действий Москвы в Сирии. В «черный список» внесен Темпбанк и его топ-менеджеры.
В пресс-релизе Минфина США сообщается, что под действия санкций попадают заместители председателя правления Темпбанка Николай Ахломов, Елена Апанасенко и Ирина Коженкова, председатель наблюдательного совета Андрей Дубиняк, а также члены набсовета Дмитрий Митяев, Леонид Решетников, Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев и Елена Жирова.
Санкции вводятся и в отношении самого Темпбанка, который, по данным США, «выступает финансовым гарантом исполнения крупной российской компанией своих обязательств по государственному контракту на территории Сирии по проведению буровых работ». Банк напрямую работает с Центробанком Арабской Республики.
Председатель правления Темпбанка Михаил Гаглоев находится под американскими санкциями с мая 2014 года.
Помимо этого санкции введены против министра промышленности Сирии Ахмада аль-Хамо; министра коммуникаций и технологий Али аль-Зафира; министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганема; министра финансов Мамуна Хамдана; министра транспорта Али Хаммуда; министра информации Мухаммада Рамиза Турджумана и главы ЦБ Сирии Дурейда Дургама.
Ограничительные меры введены «в ответ на продолжающиеся акты насилия, совершаемые правительством Сирии во главе с Башаром Асадом против собственных граждан». Отмечается, что указанные в перечне лица, в частности, «оказывали поддержку или предоставляли услуги правительству Сирии, а также действовали от имени сирийских чиновников».