Мострансбанк заподозрили в хищении и растрате средств вкладчиков
Агентство страхования вкладов (АСВ) усмотрело признаки вывода денежных средств из Мострансбанка, у которого в мае была отозвана лицензия. Ведомство обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту хищения и растраты средств вкладчиков
Агентство страхования вкладов (АСВ) усмотрело признаки вывода денежных средств из Мострансбанка, у которого в мае была отозвана лицензия. Ведомство обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту хищения и растраты средств вкладчиков.
Предполагаемым организатором вывода средств АСВ называет бывшего председателя правления банка Сергея Захарикова. В настоящее время он находится под домашним арестом по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает «КоммерсантЪ».
Вывод средств из Мострансбанка осуществлялось через ООО «Проммо», которое начало активно кредитоваться в банке в 2011 году. Долг этой компании по договорам временного безвозмездного пользования превышает 1,84 млрд рублей.
Руководство Мострансбанка разработало систему прикрытия хищений, целью ее являлась фальсификация отчетности банка перед ЦБ. Аудиторы выяснили, что в конце каждого календарного месяца в отчетности банка отражалось «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед кредитным учреждениям.
На счета «Проммо» переводились деньги со счетов трех крупных клиентов банка, среди которых Российское авторское общество (РАО), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Российский союз правообладателей (РСП).
После отправки отчетности в ЦБ деньги РАО, ВОИС и РСП возвращалась их владельцам. С конца 2015 года эти операции в бухучете Мостранбанка уже не отражались. По мнению АСВ, это было сделано по просьбе представителей РАО, ВОИС и РСП.
Представители РСП и ВОИС сообщили, что имели расчетные счета в Мострансбанке, но кредиторами банка они не являлись. Кроме того, ООО «Проммо» никогда не было их контрагентом.