В Нефтеюганском районе ХМАО обрушился мост. Есть погибшие и пострадавшие
В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО в понедельник, 5 ноября, обрушился мост через протоку Горная. Инцидент произошел недалеко от поселка Каркатеево, что в 20 км от Нефтеюганска
Фото: нефтеюганск.инфо.сайт
В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского АО в понедельник, 5 ноября, обрушился мост через протоку Горная. Инцидент произошел недалеко от поселка Каркатеево, что в 20 км от Нефтеюганска.
В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате обрушения пострадали восемь человек. Это рабочие, которые занимались демонтажом недействующего моста.
Также сообщается, что при обрушении две единицы техники упали в пролет.
По другим данным, в результате происшествия погибли два человека и пострадали еще пятеро. Пострадавшие находятся в тяжелом состояниии и средней тяжести.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения моста.